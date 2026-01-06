Nuốt thanh nam châm, bé trai 32 tháng tuổi bị thủng ruột

Chiều 5.1, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết vừa mổ cấp cứu một bệnh nhi bị thủng ruột nhiều lỗ.

Thanh nam châm dài khoảng 5 cm do 24 viên nam châm nhỏ tạo thành, đã rỉ sét được lấy ra từ bụng bệnh nhi ẢNH: BVCC

Bệnh nhi là bé trai B.G.K (32 tháng tuổi, ngụ xã Phú Vinh, Đồng Nai). Người nhà bé K. cho biết, trước đó có đi khám tại phòng khám tư và được chẩn đoán viêm ruột, cho thuốc về uống nhưng không hết.

Đến ngày 27.12.2025, bé đau bụng dữ dội, lan khắp ổ bụng, kèm sốt cao, nên người nhà đưa bé vào Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán điều trị. Sau đó bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai chẩn đoán bệnh nhi bị viêm phúc mạc nghi do thủng ruột nên tiến hành mổ cấp cứu.

Quá trình mổ ghi nhận 1 lỗ thủng lớn ở ruột non, đồng thời phát hiện các quai ruột dính vào nhau ở nhiều vị trí. Sau khi tách ra thì ghi nhận thêm 7 lỗ thủng nhỏ nằm rải rác.

Tại vị trí lỗ thủng lớn, các bác sĩ phát hiện và lấy ra được 1 thanh nam châm dài 5 cm, gồm 24 viên nam châm nhỏ đã rỉ sét.

Bác sĩ Lư Quí Trang, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, khuyến cáo các phụ huynh không nên để trẻ nhỏ tự chơi các loại đồ chơi có chi tiết nhỏ như pin, nam châm, mảnh xếp hình… do nguy cơ trẻ nuốt phải rất cao.

Khi trẻ có biểu hiện đau bụng kéo dài, nôn ói, sốt, chướng bụng hoặc quấy khóc bất thường, gia đình cần đưa con đến cơ sở y tế để thăm khám, điều trị, tuyệt đối không chủ quan hoặc tự ý điều trị tại nhà.