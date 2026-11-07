Nút Action sắp biến mất trên iPhone kỷ niệm 20 năm?

Theo nguồn tin rò rỉ uy tín Instant Digital trên mạng xã hội Weibo, Apple dự kiến sẽ sáp nhập nút Action vào phím Camera Control bắt đầu từ thế hệ iPhone ra mắt vào năm tới. Theo đó, thao tác nhấn một lần sẽ mở ứng dụng máy ảnh, còn nhấn giữ lâu sẽ kích hoạt chức năng tùy biến của nút Action. Thiết kế này đồng nghĩa với việc nút Action vật lý riêng biệt sẽ biến mất, trong khi phím Camera Control tiếp tục được duy trì.

Nút Action có thể biến mất trên iPhone 20 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MACRUMORS

Vì sao Apple dự định khai tử nút Action vật lý trên iPhone thế hệ mới?

Cách bố trí này được đánh giá hợp lý khi bảo toàn thói quen thao tác quen thuộc của người dùng. Cử chỉ nhấn giữ trên Camera Control trước đây vốn dùng để mở Visual Intelligence, nhưng tính năng này đã được tích hợp thẳng vào ứng dụng máy ảnh dưới dạng chế độ Siri mode trên iOS 27, qua đó tạo không gian để tái phân bổ cho các tác vụ như đèn pin, chế độ tập trung hay phím tắt.

Việc hợp nhất giúp phím Camera Control có công năng rõ ràng hơn sau những phàn nàn về độ phức tạp khi ra mắt trên iPhone 16. Động thái này cũng hỗ trợ Apple đơn giản hóa quy trình sản xuất, đồng thời tránh việc người dùng bấm nhầm nút Action với các phím âm lượng liền kề. Trước đó, mẫu iPhone Duo cũng đã tạo tiền lệ khi loại bỏ nút Action dù vẫn giữ lại Camera Control.

Kể từ khi xuất hiện trên iPhone 15 Pro năm 2023 để thay thế cần gạt chuông, nút Action là công cụ chuyên dụng để kích hoạt nhanh nhiều tác vụ. Dù các đồn đoán trước đây về việc tinh giản Camera Control trên iPhone 18 chưa thành hiện thực, thông tin rò rỉ mới cho thấy Apple vẫn đang nghiên cứu tái thiết kế hệ thống nút bấm vật lý trên thiết bị.

Theo thông tin rò rỉ, thay đổi này sẽ áp dụng từ nửa cuối năm 2027, trùng thời điểm ra mắt các mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm của Apple vào mùa thu. Do kế hoạch đặt tên chưa được xác nhận, các dòng máy trang bị cụm phím mới có thể mang tên gọi iPhone 19 Pro, iPhone 20 Pro hoặc một tên khác.