Nút giao 830 tỉ khu Nam chi chít 'ổ trâu', 'ổ gà' chỉ sau 9 tháng thông xe

Trưa 24.1, ngay trước thềm Tết Nguyên đán 2025, người dân khu Nam TP.HCM mừng rỡ ùa ra đường mừng ngày thông xe nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ.

Thế nhưng kể từ khi nút giao đưa vào khai thác đến nay, lợi ích duy nhất là người dân có thể trở lại lưu thông bình thường dọc tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ hướng từ xã Nhà Bè vào trung tâm thành phố và ngược lại. Hiệu quả người dân mong chờ nhất là giảm ùn tắc thì gần như vô hiệu. Đáng nói, công trình mới đưa vào khai thác, mặt đường đã xuống cấp trầm trọng.

Mặt đường Nguyễn Văn Linh xuất hiện rất nhiều chỗ trồi sụt, bong tróc lớp nhựa đường, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông

Nhớ lại lần đầu tiên lái ô tô hướng từ quận 7 cũ về Nhà Bè, chị Quỳnh Anh (ngụ xã Nhà Bè) vẫn chưa hết rùng mình: "Đường Nguyễn Văn Linh làn trong cho chạy 60 km/giờ, hôm đó tôi đi buổi tối nên khá thông thoáng. Xe chạy bon bon nhưng bắt đầu từ khu vực Crescent Mall là bánh xe đảo liên tục. Những vệt lằn lún kéo dài khiến bánh xe bị trượt. Càng gần đến nút giao, những đoạn đường chắp vá, dằn xóc liên tiếp nối nhau. Xe cứ đang đi lại sập 1 cái ngay lằn ranh chắp nối mà 2 phía mặt đường có khi phải cách nhau cả tấc. Tới gần giao lộ, xe tôi bất ngờ sập vào 1 "ổ trâu" rất to, chiếc VF3 cảm tưởng như gãy đôi ra được. Sau nhiều lần đi vào ban ngày, tôi mới rút ra được "sơ đồ bẫy" trên đường Nguyễn Văn Linh. Chỉ 1 đoạn khoảng hơn 2 km nhưng xe phải chuyển làn liên tục vì 'ổ trâu', 'ổ gà', lằn đường nứt, lún cứ phân bổ rải rác khắp nơi".

Chất lượng đường tại nút giao với Nguyễn Hữu Thọ xuống cấp trầm trọng khi mới đưa vào khai thác được 9 tháng

Xe di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh hiện cứ như vừa đi vừa 'dò mìn' vì 'ổ trâu', 'ổ gà' xuất hiện chi chít

Không chỉ ô tô, rất nhiều người di chuyển bằng xe máy khi rẽ phải từ đường Nguyễn Văn Linh vào Nguyễn Hữu Thọ để lên cầu Rạch Đỉa 2 hướng về Nhà Bè không ít lần suýt sập hố bởi 1 "ổ trâu" rất lớn ngay trước khu vực chốt giao thông. "Ngày nào tôi đi làm về qua tuyến đường này cũng vô cùng khó chịu khi thấy hố sâu thế mà vẫn tồn tại bao lâu nay, không ai sửa chữa. Đoạn này là giao lộ nên xe máy khi rẽ phải rất khó quan sát, gần như ngày nào cũng có người trật bánh lái sát rìa cái hố đó. Ban ngày, trời khô ráo còn kịp phát hiện mà tránh, chứ ban đêm, lại trúng hôm mưa nước tràn lên lênh láng thì đây không khác gì cái bẫy, quá nguy hiểm" - chị Minh Thư bức xúc.

Những khoảng sụt giữa đường như cái bẫy nguy hiểm thế này đã hiện diện từ rất lâu nhưng không được cơ quan chức năng ghi nhận và xử lý

Mặt đường dưới hầm chui xuống cấp trầm trọng

Trên mặt đường thì "bẫy" bủa vây, xe đi dưới hầm chui cũng không thoát. Mặt đường dưới hầm chui lồi lõm, có điểm lún sâu tới khoảng 30cm ngay giữa đường. Hồi tháng 2 năm nay, chỉ sau 2 tháng đưa vào khai thác, hầm chui đã xảy ra ngập lênh láng nước khi giao thông qua khu vực bị ách tắc.

'Ổ gà' cứ 'thoắt ẩn thoắt hiện' khiến các phương tiện lưu thông rất nguy hiểm ẢNH: VÕ HÀ LAM

Chỉ mới đưa vào khai thác được 9 tháng, dự án được kỳ vọng là 'thuốc chữa ùn tắc' cho cửa ngõ phía nam TP.HCM nay lại trở thành nỗi ám ảnh của người dân cả về ùn tắc và chất lượng công trình.