Nút giao An Phú lại lùi tiến độ, cửa ngõ khu Đông còn chờ đến bao giờ?

Theo quyết định mới nhất, UBND TP.HCM đã chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến quý 3/2027.

Việc điều chỉnh này chỉ liên quan đến mốc thời gian, hoàn toàn không làm thay đổi các yếu tố cốt lõi khác của dự án bao gồm mục tiêu đầu tư, quy mô, địa điểm, tổng mức đầu tư và nguồn vốn.

Nút giao quy mô lớn nhất khu đông TP.HCM liên tục lùi tiến độ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lãnh đạo thành phố giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư; tiếp tục theo dõi việc thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiến độ dự án sau điều chỉnh; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND TP xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền, bảo đảm có đủ cơ sở hoàn thành công trình vào quý 3/2027.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự phù hợp của các số liệu báo cáo, bảo đảm đúng quy định; khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Đồng thời, rà soát, cập nhật tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết theo từng tháng của từng gói thầu, từng hạng mục còn lại; xác định rõ thời gian hoàn thành từng công việc, các mốc hoàn thành giải phóng mặt bằng, thi công, nghiệm thu, quyết toán gắn với tiến độ giải phóng mặt bằng; gửi Sở Xây dựng để theo dõi, giám sát và định kỳ báo cáo UBND TP.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng công trình, chi phí đầu tư; khẩn trương thực hiện giải ngân, nghiệm thu, thanh quyết toán theo đúng quy định; không để phát sinh chi phí do nguyên nhân chủ quan của chủ đầu tư hoặc lãng phí do việc kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Định kỳ hằng tháng hoặc khi có yêu cầu, báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND TP; trường hợp có nguy cơ không bảo đảm tiến độ mới phải kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp xử lý. Ban Giao thông phải lập tiến độ chi tiết theo từng tháng cho từng gói thầu, hạng mục còn lại để cơ quan chức năng theo dõi sát sao.

"Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông - chủ đầu tư) phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND TP và Chủ tịch UBND TP nếu tiếp tục để xảy ra chậm tiến độ, làm ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư hoặc phát sinh lãng phí do kéo dài thời gian" - quyết định của UBND TP.HCM nêu rõ.

Nút giao An Phú là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm nhất của TP.HCM nhằm xóa điểm đen kẹt xe tại nơi giao nhau giữa ba trục giao thông huyết mạch: Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ và đường Lương Định Của. Dự án chính thức được khởi công vào ngày 29.12.2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.408 tỉ đồng. Quy mô dự án gồm 3 tầng: hầm chui, cầu vượt và đảo lớn quy mô hiện đại.

Ban đầu, khi khởi công, dự án được kỳ vọng sẽ hoàn thành vào năm 2025 để chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Tuy nhiên, do khối lượng công việc quá lớn và áp lực vừa thi công vừa phải điều tiết dòng xe khủng khiếp qua cửa ngõ cao tốc, tiến độ bị đẩy lùi. Chủ đầu tư sau đó dự kiến sẽ kịp khánh thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2025.

Sau đó, dù một số hạng mục như hầm chui HC1-01 hay cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố được nỗ lực hoàn thành trước, tổng thể dự án vẫn không thể cán đích đúng hạn do các vướng mắc phát sinh.

Với quyết định vừa ban hành, dự án chính thức lỡ hẹn lần thứ 3, gia hạn thêm gần 2 năm so với kế hoạch ban đầu.



