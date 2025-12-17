Nút giao lớn nhất TP.HCM lại trễ hẹn, tết này khu Đông vẫn khó thoát kẹt xe

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng nút giao thông An Phú đến quý 2/2026.

Công trường nút giao An Phú vẫn đang ngổn ngang thi công ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 28.3.2022, dự án nút giao An Phú được triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025. Việc điều chỉnh tiến độ nhằm phù hợp với tình hình thực tế thi công, tạo điều kiện để chủ đầu tư tiếp tục thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán và hoàn thiện các hạng mục còn lại theo đúng quy định.

Đến nay, giá trị thi công của công trình đã đạt hơn 70% tổng giá trị hợp đồng.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về tính chính xác và cơ sở pháp lý của hồ sơ báo cáo; đồng thời, chủ trì thẩm định, trình phê duyệt theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ thực hiện theo kế hoạch điều chỉnh.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư) được yêu cầu chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự phù hợp của các số liệu báo cáo; khẩn trương triển khai các công việc tiếp theo đúng trình tự, thủ tục và chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

Trong đó, nhánh cầu N2 (rẽ phải từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây ra đường Mai Chí Thọ) phải hoàn thành trước ngày 31.12. Hầm chui HC1-02 (kết nối trực tiếp cao tốc với đường Mai Chí Thọ theo hướng hầm sông Sài Gòn) phải hoàn thành trước ngày 15.1.2026. Tuy nhiên, theo kế hoạch của chủ đầu tư, các hạng mục này sẽ chỉ kịp thông xe kỹ thuật, chưa thể đưa vào khai thác để phát huy tác dụng giảm ùn tắc cho cửa ngõ khu Đông.

Sở Xây dựng cho biết, nút giao An Phú là công trình trọng điểm thuộc khu vực cửa ngõ phía đông của thành phố, quy mô hơn 3.400 tỉ đồng. Đây cũng là dự án thuộc chương trình tăng cường kết nối sân bay Long Thành với trung tâm TP.HCM.

Hầm chui HC1-02 đã cơ bản hoàn thành đoạn hầm hở, còn đoạn hầm kín vẫn đang thi công

Nút giao An Phú được xây dựng theo quy mô 3 tầng, gồm hầm chui hai chiều nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ (hướng về hầm vượt sông Sài Gòn), sau đó kéo dài qua nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống.

Trên cao, nút giao có hai cầu vượt, trong đó một cầu dạng chữ Y kết nối tuyến Mai Chí Thọ (hướng xa lộ Hà Nội) với đường Lương Định Của qua đường dẫn cao tốc; một cầu rẽ phải từ đường dẫn cao tốc sang Mai Chí Thọ. Ở mặt đất, công trình được tổ chức với đảo tròn trung tâm và tháp biểu tượng.

Riêng khu vực giao lộ Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống, ngoài hầm chui kéo dài qua nút giao, dự án còn xây dựng thêm hai cầu vượt để kết nối các tuyến. Cầu Giồng Ông Tố hiện hữu trên đường Đồng Văn Cống cũng được mở rộng bằng việc xây thêm hai nhánh cầu song song nhằm tăng khả năng thông hành.

Theo tiến độ được phê duyệt, cũng như tại các buổi làm việc với Thủ tướng, Phó thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai các dự án kết nối từ TP.HCM đến Cảng HKQT Long Thành, UBND TP.HCM đều báo cáo sẽ hoàn thành xây dựng nút giao An phú trước ngày 31.12 để khai thác đồng bộ với sân bay Long Thành.

Tuy nhiên, sau hơn 3 năm thi công, dự án mới hoàn thành một số hạng mục chính như cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố và hầm chui HC1-01 (qua nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống).

Thời gian qua, việc rào chắn thi công nút giao An Phú đã khiến khu vực cửa ngõ phía đông TP.HCM thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân cũng như vận chuyển hàng hóa.