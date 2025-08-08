Nutifood GrowPLUS+ tạo dựng niềm tin nơi người tiêu dùng từ đâu?

Sữa là nguồn dinh dưỡng đầu đời của trẻ, cũng gắn liền với quyết định đặc biệt kỹ lưỡng của mỗi người mẹ. Giữa vô vàn lựa chọn, Nutifood GrowPLUS+ đã chinh phục được điều mà ít sản phẩm làm được: hàng triệu bà mẹ đặt trọn niềm tin suốt nhiều năm. Theo NielsenIQ, Nutifood GrowPLUS+ đã liên tục giữ vững các vị trí top đầu về thị phần doanh thu trong phân khúc sữa bột và sữa bột pha sẵn cho trẻ em 6 năm liền (2019 - 2024). Nutifood GrowPLUS+ có gì mà "hợp vị con, tin lòng mẹ" đến vậy?

"Chạm đúng vị con, chạm trúng lòng mẹ"

Niềm tin tưởng của người mẹ không chỉ đến từ tên tuổi thương nhãn hiệu, mà đó là hành trình tìm hiểu, cảm nhận, kiểm chứng và gắn bó lâu dài. Với Nutifood GrowPLUS+, hành trình ấy bắt đầu từ việc minh bạch chuỗi giá trị dinh dưỡng. Mẹ tin chọn sản phẩm không chỉ bởi sản xuất tại nhà máy công nghệ cao SMC Nutrition (Singapore), chất lượng kiểm soát nghiêm ngặt bởi Nutifood Sweden (Thụy Điển), mà còn bởi công thức được phát triển khoa học từ Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS).

Mỗi lựa chọn sữa gắn bó dài lâu đều cần đáp ứng 2 tiêu chí "hợp vị con và tin lòng mẹ"

Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS Thụy Điển) là "cái nôi" kiến tạo các giải pháp dinh dưỡng Nutifood GrowPLUS+ đáp ứng toàn diện 2 tiêu chí: chất lượng chuẩn Châu Âu và công thức phù hợp với thể trạng người Việt Nam. Ở tiêu chí đầu tiên, NNRIS hợp tác nghiên cứu chặt chẽ với hơn 10 tập đoàn dinh dưỡng lớn như: BASF (Đức), DuPont (Mỹ), DSM (Thụy Sĩ), Delori (Hoa Kỳ), Asahi (Nhật Bản)… Nhờ đó, giá trị dinh dưỡng bên trong mỗi sản phẩm đều đạt các tiêu chuẩn quốc tế như: Quy định của Liên minh Châu Âu (EU), Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA), Hội đồng Bộ trưởng Bắc Âu (NCM), Cơ quan An toàn Thực phẩm Thụy Điển (SFA)… và xuất khẩu đến 18 quốc gia trên thế giới.

Đối với tiêu chí thứ hai, NNRIS Thụy Điển phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP. Hồ Chí Minh (NRI-HCMC) để phân tích các dữ liệu về thể trạng, khẩu vị và nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của trẻ em Việt Nam. Ngay cả vị thanh ngọt của Nutifood GrowPLUS+ vốn là chi tiết rất nhỏ, cũng được NNRIS Thụy Điển nghiên cứu kỹ lưỡng sao cho hài hòa khẩu vị trẻ em trong nước và tiêu chuẩn carbohydrate (đường bột) quốc tế. Carbohydrate là một trong 3 nhóm chất dinh dưỡng quan trọng cung cấp nguồn năng lượng chính cho não bộ và cơ thể trẻ (cùng với chất đạm và chất béo), cũng tạo ra cả vị ngọt tự nhiên hoặc bổ sung bên trong nhiều thực phẩm.

Hiểu rằng trẻ nhỏ có cấu tạo nhiều nụ vị giác "nhạy ngọt" khắp mặt lưỡi hơn người lớn, các chuyên gia dinh dưỡng NNRIS Thụy Điển đã mang đến sữa dịu ngọt và ngon hơn, song vẫn giúp mẹ an tâm khỏi nỗi lo con béo phì. Điển hình như dòng sữa Nutifood Sweden GrowPLUS+ (Bạc) mà bao trẻ yêu thích, mỗi sản phẩm sữa được cân đối lượng đường nội sinh tự nhiên lành mạnh từ sữa, đường tự do bổ sung thêm vị dịu ngọt cho sữa lạt và các carbohydrate khác để cung cấp năng lượng cần thiết cho trẻ. Mỗi loại đường đều được tính toán khắt khe và hợp lý, đảm bảo theo khuyến nghị từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế).

Đa dạng hơn 10 dòng sữa cho mẹ gửi trọn an tâm

Tại NNRIS Thụy Điển, Nutifood GrowPLUS+ hiện đã phát triển gần 10 dòng sữa với công thức dinh dưỡng chuyên sâu "FDI" - Foundation of Digestion & Immunity (Nền tảng Tiêu hóa và Miễn dịch). Từ vị sữa thanh ngọt nơi đầu lưỡi đến công thức dinh dưỡng hấp thụ trong cơ thể, FDI hướng tới xây dựng bệ phóng "Đề kháng khỏe, Tiêu hóa tốt" để trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ. Mỗi sản phẩm sẽ khác nhau về các thành phần quan trọng và hàm lượng dinh dưỡng, sao cho phù hợp với thể trạng của từng trẻ em Việt Nam.

Nutifood Sweden chủ động kiểm soát chất lượng tại phòng lab hiện đại riêng

Bên cạnh khoa học dinh dưỡng dựa trên sự am hiểu sâu sắc về trẻ em, Nutifood GrowPLUS+ còn không ngừng đầu tư cho nguyên liệu và công nghệ sản xuất để chinh phục sự tin tưởng ở các mẹ. Hiện nay, Nutifood GrowPLUS+ chỉ sử dụng nguyên liệu bột sữa, bột ngũ cốc, bột vitamin và khoáng chất, đường tự do… nhập khẩu hoàn toàn từ các nhà cung cấp uy tín hàng đầu Châu Âu và Mỹ. Toàn bộ các sản phẩm được sản xuất và đóng gói khép kín bên trong nhà máy công nghệ cao SMC Nutrition (Singapore) - nhà máy được Cơ quan An toàn Thực phẩm Singapore (SFA) xếp hạng "A" nhiều năm liên tiếp về sản xuất an toàn sữa công thức. Sau đó, sản phẩm sẽ được nhập khẩu nguyên hộp về Việt Nam, mang đến nguồn dinh dưỡng chuẩn quốc tế cho trẻ nhỏ.

Qua hơn một thập kỷ, Nutifood GrowPLUS+ với các dòng sản phẩm đa dạng đã trở thành "trợ thủ đắc lực", sát cánh cùng hàng triệu bà mẹ chăm sóc sức khỏe bé. Bên cạnh đó, Nutifood GrowPLUS+ còn bền bỉ đồng hành cùng các gia đình ở vùng sâu vùng xa thông qua nhiều chương trình vì thế hệ tương lai. Nổi bật trong đó là là "Hành trình vì một Việt Nam thoát khỏi suy dinh dưỡng thấp còi" được Nutifood GrowPLUS+ khởi xướng từ năm 2019. Đến nay, hành trình đã đi qua 12 tỉnh thành với hơn 30.000 trẻ, phụ huynh được tư vấn dinh dưỡng và gần 200 trẻ được tài trợ sữa cả năm.