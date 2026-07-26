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Nvidia ký thỏa thuận 500 tỉ USD với SK hynix để đảm bảo nguồn chip AI

Khải Minh
Khải Minh
Thỏa thuận được cho là giúp Nvidia bảo đảm nguồn cung bộ nhớ HBM, linh kiện quan trọng cho các GPU AI trong giai đoạn nhu cầu thị trường tiếp tục tăng.

Theo Wccftech, Nvidia được cho là đã ký thỏa thuận trị giá 500 tỉ USD với SK hynix nhằm bảo đảm nguồn cung bộ nhớ băng thông cao (HBM) cho các dòng GPU AI. Thông tin trên được dẫn lại từ phát biểu của Chủ tịch SK Group Chey Tae-won tại sự kiện AI Summit tổ chức ở San Francisco (Mỹ).

HBM là thành phần quan trọng trong các bộ xử lý AI của Nvidia, giúp tăng tốc độ truyền dữ liệu giữa bộ nhớ và GPU. Khi nhu cầu hạ tầng AI tăng mạnh, nguồn cung HBM trở thành yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực sản xuất của các hãng phát triển chip.

Nvidia ký thỏa thuận 500 tỉ USD với SK hynix để đảm bảo nguồn chip AI - Ảnh 1.

Các diễn giả tham gia phiên thảo luận về xu hướng phát triển trí tuệ nhân tạo tại San Francisco AI Summit 2025

ẢNH: NVIDIA

SK hynix hiện là một trong những nhà sản xuất HBM hàng đầu thế giới và là đối tác cung ứng lâu năm của Nvidia. Thỏa thuận mới được cho là sẽ giúp Nvidia ổn định nguồn cung trong dài hạn, đồng thời củng cố vai trò của SK hynix trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu.

Thời gian qua, Nvidia liên tục mở rộng hoạt động để đáp ứng nhu cầu từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, doanh nghiệp công nghệ và trung tâm dữ liệu. Cùng với năng lực thiết kế GPU, khả năng tiếp cận nguồn linh kiện như HBM được xem là yếu tố quan trọng để hãng duy trì tốc độ tăng trưởng.

Bên cạnh quy mô của thỏa thuận, Chủ tịch SK Group cũng chia sẻ một chi tiết bên lề về cuộc gặp với CEO Nvidia Jensen Huang. Theo ông, sau khi hai bên hoàn tất việc ký kết, Jensen Huang đã đề nghị uống thêm một ly bia trước khi kết thúc buổi làm việc. Câu chuyện được kể như một kỷ niệm sau quá trình đàm phán, không liên quan đến nội dung của thỏa thuận.

Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các diễn đàn công nghệ, nhưng trọng tâm của sự kiện vẫn là mối quan hệ hợp tác giữa Nvidia và SK hynix trong lĩnh vực bộ nhớ AI.

Khi cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo tiếp tục diễn ra quyết liệt, việc bảo đảm nguồn cung HBM được đánh giá là một trong những ưu tiên của các nhà sản xuất chip. Nếu thông tin về thỏa thuận được xác nhận đầy đủ, đây sẽ là một trong những hợp tác có quy mô lớn nhất giữa Nvidia và đối tác cung ứng bộ nhớ, đồng thời phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của HBM trong hệ sinh thái AI.

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