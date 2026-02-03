Nvidia mở rộng GeForce Now lên hệ điều hành Linux

Theo Techspot, Windows từ lâu là lựa chọn mặc định của game thủ PC, nhưng vị thế đó đang dần lung lay. Làn sóng chuyển dịch sang Linux ngày càng rõ rệt, đặc biệt nhờ những bước tiến lớn từ Valve trong việc tối ưu nền tảng này cho chơi game, khởi đầu với thiết bị Steam Deck. Thuận theo xu thế, Nvidia vừa công bố phát hành bản thử nghiệm của ứng dụng GeForce Now dành riêng cho Linux, đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong hệ sinh thái game đa nền tảng.

Tại sự kiện CES 2026, Nvidia đã hé lộ kế hoạch đưa GeForce Now đến với Linux và hiện cam kết này đã thành hiện thực. Dù dịch vụ từ lâu hoạt động trên các thiết bị Linux cầm tay như Steam Deck, lần này hãng chính thức hỗ trợ các hệ điều hành Linux dành cho máy tính để bàn và laptop. Ứng dụng GeForce Now hiện hỗ trợ chính thức trên Ubuntu 24.04 LTS trở lên. Tuy nhiên, do được đóng gói dưới dạng Flatpak, người dùng các bản phân phối khác cũng có thể cài đặt, miễn là đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cơ bản.

Việc chơi game trên Linux ngày càng phổ biến, đặc biệt khi GeForce Now hỗ trợ cả thiết bị cầm tay như Steam Deck lẫn máy tính truyền thống ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Ở thời điểm hiện tại, ứng dụng mới chỉ hỗ trợ kiến trúc x86_64, chưa có phiên bản dành cho hệ thống ARM64. Nvidia chưa đưa ra thông tin về khả năng hỗ trợ AArch64 trong tương lai.

Yêu cầu hệ thống đối với ứng dụng GeForce Now trên Linux không quá cao. Người dùng chỉ cần sở hữu một card đồ họa hiện đại có khả năng giải mã H.264 hoặc H.265 qua Vulkan Video. Nvidia đề xuất sử dụng driver dòng R580 trở lên nếu đang chạy môi trường X.Org. Trong khi đó, các hệ thống dùng chip AMD hoặc Intel nên sử dụng Mesa 24.2 trở lên cùng môi trường Wayland để có trải nghiệm tốt nhất.

GeForce Now trên Linux hỗ trợ hơn 4.500 trò chơi, bao gồm nhiều tựa game bom tấn như Warhammer 40,000: Space Marine 2, Total War: Three Kingdoms, Apex Legends, Fortnite, Borderlands 4 và Battlefield 6. Dù người dùng miễn phí có thể truy cập toàn bộ thư viện, nhưng thời lượng chơi bị giới hạn và chất lượng trải nghiệm cũng bị cắt giảm.

Với người dùng trả phí, Nvidia cung cấp ba gói dịch vụ với chất lượng tăng dần. Gói Performance hỗ trợ độ phân giải 1.440p ở khung hình 60 FPS với thời lượng chơi lên tới 6 giờ mỗi phiên. Trong khi đó, gói Ultimate cho phép truy cập máy chủ RTX 5080, hỗ trợ lên tới 5K ở 120 FPS hoặc 1.080p ở 360 FPS, với mỗi phiên kéo dài 8 giờ, đồng thời hỗ trợ các công nghệ mới như ray tracing và DLSS 4.