Theo GSMArena, trong cuộc họp công bố báo cáo tài chính quý 3 mới nhất, CEO tạm quyền của Nvidia là bà Colette Kress tiết lộ công ty đang tạm dừng giao các lô hàng chip H200 tới Trung Quốc. Động thái này đồng nghĩa với việc Nvidia từ bỏ hoàn toàn hoạt động xuất khẩu dòng chip AI này sang thị trường Trung Quốc.

Chip AI H200 ngừng xuất khẩu sang Trung Quốc ẢNH: chụp màn hình GSMARENA

Vì sao Nvidia bất ngờ ngừng bán chip AI H200 sang Trung Quốc?

Trước đó vào hồi tháng 12, Nvidia từng nhận được sự chấp thuận của chính phủ để bán chip AI H200 cho một số khách hàng được phê duyệt đặc biệt tại Trung Quốc. Tuy nhiên, thỏa thuận này đi kèm những điều kiện ràng buộc nhất định, gồm mức thuế xuất khẩu 25% do phía Mỹ áp đặt.

Hiện Nvidia chưa đưa ra bình luận chính thức nào về lý do ngừng giao chip H200. Dù vậy, quyết định này được cho là có khả năng liên quan đến mối quan hệ tình cảm bị cáo buộc giữa cựu CEO kiêm nhà sáng lập Jensen Huang với bà Alice Huang - giám đốc điều hành của Megaspeed và bị nghi là gián điệp Trung Quốc.

Một bản tin của Reuters hồi đầu tháng này tiết lộ ước tính có khoảng 600.000 chip Nvidia H200 đang bị giữ lại tại Hồng Kông. Toàn bộ số chip AI này vốn được chuẩn bị để dành cho các khách hàng tại thị trường Trung Quốc.

Cùng lúc đó, chính phủ Trung Quốc cũng đã trì hoãn việc phê duyệt nhập khẩu chip H200 trên quy mô lớn. Quyết định này được đưa ra nhằm nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào công nghệ Mỹ.