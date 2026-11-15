Microsoft từ bỏ thỏa thuận AI với Oracle vì GPU Nvidia lỗi thời

Theo Bloomberg, Microsoft đang từng bước chấm dứt thỏa thuận thuê năng lực điện toán AI từ Oracle sau khi quyết định không gia hạn hợp đồng. Nguyên nhân được cho là hệ thống máy chủ sử dụng GPU Nvidia thế hệ cũ không còn phù hợp với những yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao của hãng phần mềm Mỹ.

Trong những tháng gần đây, Microsoft đã dần ngừng sử dụng năng lực xử lý thuê từ Oracle. Thỏa thuận này được công bố vào tháng 11.2023, thời điểm nhu cầu về phần cứng AI tăng mạnh khiến nhiều doanh nghiệp công nghệ phải tìm kiếm thêm tài nguyên điện toán từ các nhà cung cấp bên ngoài.

Các hệ thống GPU Nvidia đóng vai trò quan trọng trong hạ tầng AI, nhưng tốc độ đổi mới công nghệ đang đặt ra bài toán về vòng đời phần cứng ẢNH: NVIDIA

Theo kế hoạch ban đầu, Microsoft sử dụng hạ tầng Oracle Cloud Infrastructure (OCI) kết hợp với nền tảng Azure để phục vụ các tính năng AI trên công cụ tìm kiếm Bing. Việc hai đối thủ trong lĩnh vực điện toán đám mây hợp tác cũng phản ánh tình trạng khan hiếm GPU phục vụ AI vào thời điểm đó.

Sau ba năm, yêu cầu về năng lực xử lý AI của Microsoft đã thay đổi. Những GPU Nvidia được triển khai trong hệ thống của Oracle không còn đáp ứng các thông số kỹ thuật mà Microsoft đặt ra, khiến việc tiếp tục thuê hạ tầng trở nên kém phù hợp.

Hiện chưa có thông tin chính thức về dòng GPU Nvidia cụ thể được sử dụng trong thỏa thuận, cũng như giá trị tài chính của hợp đồng.

Quyết định này diễn ra khi Microsoft đang đánh giá lại các khoản đầu tư lớn vào hạ tầng AI. Công ty đã cam kết chi hơn 80 tỉ USD để thuê năng lực điện toán từ các nhà cung cấp bên ngoài, trong đó có CoreWeave, Nebius và Nscale. Microsoft cũng được cho là đang tăng cường giám sát các dự án trung tâm dữ liệu do đối tác triển khai, đặc biệt trước những vấn đề liên quan đến chi phí và tiến độ xây dựng.

Trước thông tin Microsoft rút khỏi thỏa thuận, Oracle khẳng định nhu cầu đối với hạ tầng AI của hãng vẫn ở mức cao, bao gồm cả những GPU thuộc các thế hệ trước.

Theo Oracle, trong quý đầu tiên của năm tài chính 2027, các hợp đồng sử dụng GPU đến hạn đã được gia hạn hoặc ký lại với khách hàng khác ở mức giá cao hơn khoảng 20% so với trước đó, dù phần lớn thiết bị đã có tuổi đời từ bốn năm trở lên. Tỷ lệ sử dụng GPU của hãng trong cùng kỳ đạt khoảng 97,9%.

Sự việc cũng đặt ra bài toán về vòng đời phần cứng tại các trung tâm dữ liệu AI. Khi Nvidia liên tục giới thiệu những kiến trúc mới như Blackwell và Vera Rubin, các doanh nghiệp phải cân nhắc khả năng thu hồi vốn từ những hệ thống GPU có chi phí đầu tư lớn.