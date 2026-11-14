DeepSeek và Moonshot bị nghi dùng tới 4.500 GPU Nvidia Blackwell huấn luyện AI

Theo Wccftech, một nghiên cứu mới cho thấy các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của DeepSeek và Moonshot AI có thể đã được huấn luyện trên hệ thống sử dụng GPU Nvidia Blackwell. Phát hiện dựa trên những dấu hiệu kỹ thuật tồn tại trong trọng số khởi tạo của mô hình, qua đó hé lộ khả năng các công ty Trung Quốc đã tiếp cận phần cứng AI tiên tiến của Nvidia.

Nhóm nghiên cứu Unemployment Labs đã phân tích trọng số của các mô hình AI do DeepSeek và Moonshot phát triển. Kết quả cho thấy những đặc điểm có khả năng liên quan đến kiến trúc GPU Blackwell, dòng phần cứng được Nvidia thiết kế để phục vụ các tác vụ AI hiệu năng cao.

Nvidia Blackwell là dòng GPU bị nghi được DeepSeek và Moonshot AI sử dụng để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo ẢNH: KHẢI MINH

Điểm đáng chú ý nằm ở phương pháp nhận diện phần cứng thông qua trọng số khởi tạo. Trong quá trình huấn luyện, các phép tính trên GPU có thể tạo ra những khác biệt số học đặc trưng. Những khác biệt này có khả năng để lại dấu vết trong các tham số của mô hình, giúp nhà nghiên cứu suy luận về loại phần cứng từng được sử dụng.

Thay vì dựa vào thông tin do nhà phát triển công bố, phương pháp này tìm kiếm bằng chứng ngay trong cấu trúc số học của mô hình AI. Tuy nhiên, dấu vết được phát hiện chỉ mang tính chỉ báo kỹ thuật, chưa đủ để xác nhận chính xác toàn bộ hệ thống huấn luyện.

Từ những dấu hiệu thu thập được, nhóm nghiên cứu đưa ra ước tính rằng các cụm máy tính phục vụ huấn luyện AI có thể sử dụng khoảng 3.000 - 4.500 GPU Nvidia Blackwell. Đây là quy mô đáng kể đối với một hệ thống tính toán chuyên dụng, phản ánh nhu cầu tài nguyên lớn để phát triển các mô hình AI tiên tiến.

Tuy nhiên, con số này là kết quả suy luận từ đặc điểm kỹ thuật của mô hình, không phải số lượng GPU được kiểm đếm trực tiếp. Nghiên cứu cũng chưa xác định được địa điểm đặt cụm máy tính hoặc cách các doanh nghiệp tiếp cận phần cứng.

Phát hiện thu hút sự quan tâm bởi Blackwell thuộc thế hệ GPU tiên tiến của Nvidia, trong khi Mỹ đã áp dụng nhiều biện pháp hạn chế xuất khẩu chip AI hiệu năng cao sang Trung Quốc. Những quy định này nhằm kiểm soát khả năng tiếp cận công nghệ tính toán tiên tiến của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Nếu các dấu vết được xác thực, kết quả nghiên cứu có thể cung cấp thêm thông tin về hạ tầng phần cứng đứng sau những mô hình AI của DeepSeek và Moonshot. Dù vậy, việc phát hiện đặc điểm liên quan đến Blackwell không đồng nghĩa với bằng chứng cho thấy hai công ty đã vi phạm quy định xuất khẩu.

Nghiên cứu cũng đặt ra khả năng nhận diện phần cứng huấn luyện thông qua chính mô hình AI được công bố, ngay cả khi nhà phát triển không tiết lộ cấu hình hệ thống. Đây là hướng phân tích có thể bổ sung thông tin cho việc đánh giá nguồn lực tính toán của các phòng thí nghiệm AI.