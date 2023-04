NY Times: Tài liệu mật của Mỹ bị rò rỉ sớm hơn và rộng hơn

Tờ The New York Times ngày 21.4 đăng bài điều tra cho rằng nghi phạm vụ rò rỉ tài liệu mật tại Mỹ Jack Teixeira có thể đã thực hiện hành vi này sớm hơn nhiều so với thông tin trước nay, và đã chia sẻ cho một nhóm tán gẫu (chat) lớn hơn.



Tài liệu mật đã được một người có thông tin trùng khớp với Jack Teixeira tung lên một nhóm chat đông người hơn và sớm hơn so với thông tin từng biết REUTERS

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) hôm 13.4 bắt giữ Jack Teixeira (21 tuổi), thành viên một đơn vị tình báo không quân của Vệ binh quốc gia tại bang Massachusetts vì nghi ngờ đứng sau vụ rò rỉ tài liệu mật quân sự gây rúng động thời gian gần đây.

Teixeira là một chuyên gia công nghệ thông tin tại căn cứ không quân ở Massachusetts và có thẩm quyền tiếp cận với thông tin tuyệt mật. Thanh niên này bị cáo buộc rò rỉ tài liệu mật lên một nhóm chat với khoảng 50 thành viên gọi là Thug Shaker Central trên mạng xã hội Discord, nền tảng nổi tiếng trong giới game thủ.

Toàn cảnh vụ rò rỉ tài liệu tình báo mật gây rúng động Mỹ, đồng minh và đối thủ

Tuy nhiên theo điều tra của The New York Times, một tài khoản trùng khớp với thông tin của Jack Teixeira đã đăng thông tin và tài liệu mật lên một nhóm chat khác trên Discord với khoảng 600 thành viên. Thông tin này được cho là chưa từng được phát hiện và hiện chưa rõ cơ quan điều tra Mỹ có hay biết về nhóm chat này hay không. Theo The New York Times, các tài liệu được chia sẻ lên nhóm chưa đầy 48 giờ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24.2.2022.

Tài liệu được đăng lên nhóm này chứa thông tin về thương vong của Nga và Ukraine, hoạt động của các cơ quan tình báo Nga, cập nhật về viện trợ cho Ukraine. Tài khoản đăng lên nói rằng những tài liệu đó lấy từ Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA), Cục Tình báo trung ương (CIA) và các cơ quan tình báo khác.

Cụ thể, trong một bài đăng, người này tiết lộ đã xem một báo cáo của Lầu Năm Góc nói rằng 1/3 lực lượng Nga đang được sử dụng cho hoạt động tại Ukraine. Ngày 27.3.2022, người này chia sẻ thông tin mật lấy từ trang của NSA về việc Nga chuẩn bị rút khỏi Kyiv. Quả thật, hai ngày sau, giới chức Nga thông báo rút khỏi khu vực thủ đô Ukraine.

Trong một số bài đăng, người này còn tuyên bố có thể tiếp cận nguồn tình báo từ các đối tác của Mỹ, cụ thể là GCHQ - cơ quan tình báo, an ninh và các vấn đề mạng của Anh.

Ngày phản công của Ukraine bị tiết lộ từ tài liệu mật Lầu Năm Góc rò rỉ?

Những thông tin mật được tài khoản này tiếp tục chia sẻ lên nhóm chat với 600 thành viên cho đến cách đây một tháng.

Điều tra mới này làm dấy lên những câu hỏi về việc vì sao nhà chức trách Mỹ không phát hiện sớm các vụ rò rỉ, đặc biệt là khi hàng trăm người có thể nhìn thấy những bài đăng này. Tờ The New York Times nắm được thông tin về nhóm chat này thông qua một người sử dụng Discord. Khác với nhóm Thug Shaker Central, nhóm chat với 600 thành viên được công khai trên một kênh YouTube và có thể dễ dàng tiếp cận trong tíc tắc.

Luật sư của Jack Teixeira và các quan chức FBI, Bộ Tư pháp Mỹ, NSA từ chối bình luận về thông tin mới.