Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

NZXT đối mặt vụ kiện vì sự cố rò rỉ từ bộ tản nhiệt nước

Khải Minh
22/04/2026 18:36 GMT+7

Một người dùng cho biết sẽ kiện NZXT sau khi bộ tản nhiệt nước Kraken bị rò rỉ, làm hỏng card đồ họa đắt tiền và kéo theo tranh chấp bồi thường kéo dài nhiều tháng.

Theo Techspot, một người dùng trên Reddit cho biết đang chuẩn bị khởi kiện NZXT sau khi bộ tản nhiệt nước AIO của hãng này bị rò rỉ và làm hỏng linh kiện trong máy tính. Sự cố xảy ra từ tháng 8.2025 và liên quan đến một mẫu tản nhiệt thuộc dòng Kraken. NZXT sau đó được cho là đã thừa nhận đây là lỗi sản xuất và thay bộ tản nhiệt mới cho khách hàng.

Mặt sau card đồ họa xuất hiện vết loang do chất lỏng sau sự cố rò rỉ từ bộ tản nhiệt nước của NZXT

Điểm tranh cãi nằm ở phần bồi thường cho phần cứng bị hư hại. Bài viết cho biết NZXT đề nghị trả 2.855,99 USD để dàn xếp vụ việc, đồng thời giữ lại linh kiện hỏng. Tuy nhiên, người dùng cho rằng mức này không đủ để thay thế phần cứng theo giá thị trường hiện tại. mẫu card bị ảnh hưởng từng có giá niêm yết 2.799,99 USD, trong khi giá bán lẻ hiện đã tăng lên 4.299,99 USD, còn một số nơi chào bán quanh mốc 4.000 USD.

Card đồ họa RTX 5090 từng đạt mức trung bình 3.500 USD trong tháng 2 tại Mỹ, tăng mạnh so với 2.500 USD hồi tháng 11.2025. Đà tăng này gắn với tình trạng nguồn cung hạn chế và nhu cầu lớn từ các công ty AI, yếu tố đang đẩy giá nhiều mặt hàng công nghệ đi lên.

Về chính sách hãng, NZXT quy định nếu tản nhiệt Kraken bị rò rỉ do lỗi sản xuất, công ty sẽ thay mới hoặc hoàn tiền cho bộ tản nhiệt, đồng thời bồi hoàn các linh kiện bị hư hại. Dù vậy, người dùng trong vụ việc nói quá trình xử lý kéo dài 7 tháng, xuất hiện kết quả chẩn đoán mâu thuẫn, hãng từ chối cho bên thứ ba kiểm tra độc lập và gây áp lực với thời hạn chấp nhận thỏa thuận. Người này cho biết đã gửi thư yêu cầu pháp lý cho NZXT từ tháng 3 và hiện chuẩn bị đưa vụ việc ra tòa.

Vụ việc đang thu hút chú ý trong cộng đồng PC vì không chỉ liên quan đến rủi ro vốn có của tản nhiệt nước AIO, mà còn đặt ra câu hỏi về cách nhà sản xuất xác định giá trị bồi thường khi phần cứng tăng giá mạnh sau thời điểm mua ban đầu.

Khám phá thêm chủ đề

NZXT tản nhiệt nước Linh kiện Máy tính bảo hành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận