NZXT đối mặt vụ kiện vì sự cố rò rỉ từ bộ tản nhiệt nước

Theo Techspot, một người dùng trên Reddit cho biết đang chuẩn bị khởi kiện NZXT sau khi bộ tản nhiệt nước AIO của hãng này bị rò rỉ và làm hỏng linh kiện trong máy tính. Sự cố xảy ra từ tháng 8.2025 và liên quan đến một mẫu tản nhiệt thuộc dòng Kraken. NZXT sau đó được cho là đã thừa nhận đây là lỗi sản xuất và thay bộ tản nhiệt mới cho khách hàng.

Mặt sau card đồ họa xuất hiện vết loang do chất lỏng sau sự cố rò rỉ từ bộ tản nhiệt nước của NZXT ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Điểm tranh cãi nằm ở phần bồi thường cho phần cứng bị hư hại. Bài viết cho biết NZXT đề nghị trả 2.855,99 USD để dàn xếp vụ việc, đồng thời giữ lại linh kiện hỏng. Tuy nhiên, người dùng cho rằng mức này không đủ để thay thế phần cứng theo giá thị trường hiện tại. mẫu card bị ảnh hưởng từng có giá niêm yết 2.799,99 USD, trong khi giá bán lẻ hiện đã tăng lên 4.299,99 USD, còn một số nơi chào bán quanh mốc 4.000 USD.

Card đồ họa RTX 5090 từng đạt mức trung bình 3.500 USD trong tháng 2 tại Mỹ, tăng mạnh so với 2.500 USD hồi tháng 11.2025. Đà tăng này gắn với tình trạng nguồn cung hạn chế và nhu cầu lớn từ các công ty AI, yếu tố đang đẩy giá nhiều mặt hàng công nghệ đi lên.

Về chính sách hãng, NZXT quy định nếu tản nhiệt Kraken bị rò rỉ do lỗi sản xuất, công ty sẽ thay mới hoặc hoàn tiền cho bộ tản nhiệt, đồng thời bồi hoàn các linh kiện bị hư hại. Dù vậy, người dùng trong vụ việc nói quá trình xử lý kéo dài 7 tháng, xuất hiện kết quả chẩn đoán mâu thuẫn, hãng từ chối cho bên thứ ba kiểm tra độc lập và gây áp lực với thời hạn chấp nhận thỏa thuận. Người này cho biết đã gửi thư yêu cầu pháp lý cho NZXT từ tháng 3 và hiện chuẩn bị đưa vụ việc ra tòa.

Vụ việc đang thu hút chú ý trong cộng đồng PC vì không chỉ liên quan đến rủi ro vốn có của tản nhiệt nước AIO, mà còn đặt ra câu hỏi về cách nhà sản xuất xác định giá trị bồi thường khi phần cứng tăng giá mạnh sau thời điểm mua ban đầu.