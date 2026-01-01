Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ

Thị trường card đồ họa đối mặt đợt tăng giá lớn trong quý 1/2026

Khải Minh
Khải Minh
01/01/2026 13:49 GMT+7

Giá card đồ họa RTX 5090 có thể tăng từ 1.999 USD lên 5.000 USD do nhiều yếu tố cung ứng và sản xuất.

Theo Techspot, loạt báo cáo gần đây cảnh báo thị trường card đồ họa (GPU) sẽ chứng kiến đợt tăng giá đáng kể trong quý đầu năm 2026, ảnh hưởng trực tiếp đến cả dòng sản phẩm tiêu dùng và trung tâm dữ liệu.

Sau khi được giới thiệu đầu năm 2025 với giá niêm yết 1.999 USD, mẫu GeForce RTX 5090 hiện nay đã tăng giá lên mức 2.500 - 3.500 USD trên các nền tảng bán lẻ như Newegg, Best Buy và Amazon. Một số dự báo cho rằng giá sản phẩm này có thể đạt ngưỡng 5.000 USD (tương đương 131 triệu đồng) trong năm tới nếu xu hướng hiện tại tiếp tục.

Thị trường card đồ họa đối mặt đợt tăng giá lớn trong quý I/2026 - Ảnh 1.

RTX 5090 từng ra mắt với giá 1.999 USD, nhưng nhiều dự báo cho thấy mức giá có thể tăng gấp đôi trong năm 2026

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MẠNG XÃ HỘI X

Thông tin ban đầu xuất hiện từ một người dùng trên diễn đàn công nghệ Trung Quốc Board Channels, cho biết AMD đã thông báo cho các đối tác về kế hoạch tăng giá GPU từ tháng 1. Nvidia được dự đoán sẽ có động thái tương tự. Tin tức này sau đó được xác nhận bởi Newsis, một hãng thông tấn Hàn Quốc, trích dẫn nguồn tin nội bộ trong ngành.

Đáng chú ý, đợt tăng giá này không xuất phát từ chi phí bộ nhớ GDDR7 - vốn đã được cố định từ trước, mà từ các yếu tố khác như biến động chuỗi cung ứng, nhu cầu AI tăng cao và chi phí đầu tư sản xuất. Asus là một trong những nhà sản xuất đầu tiên thông báo với các đối tác bán lẻ về việc điều chỉnh giá, viện dẫn sự biến động trong giá linh kiện như DRAM, NAND và SSD, cũng như thay đổi năng lực cung ứng từ các nhà cung cấp cấp cao.

Các dòng sản phẩm bị ảnh hưởng chủ yếu là GPU thế hệ mới, bao gồm Radeon RX 9000 sử dụng kiến trúc RDNA 4 và dòng RTX 50 của Nvidia với kiến trúc Blackwell. Các sản phẩm cũ hơn nhiều khả năng sẽ không chịu tác động lớn từ đợt điều chỉnh lần này.

Giới chuyên gia cho rằng nhu cầu tăng mạnh đối với bộ nhớ băng thông cao tại các trung tâm dữ liệu AI đang đẩy giá DRAM lên mức kỷ lục. Nếu tình hình tiếp tục kéo dài, không chỉ card đồ họa mà các thiết bị như máy tính xách tay và điện thoại thông minh cũng có thể chịu ảnh hưởng về giá trong năm 2026.

Nvidia card đồ họa mới GPU AMD
