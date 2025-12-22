Intel hé lộ card đồ họa Arc mới có bộ nhớ 32 GB

Theo Wccftech, trong phiên bản 3.0.0 của phần mềm AI Playground, Intel đã âm thầm đưa vào một mẫu card đồ họa (GPU) Arc lạ, được cho là có thể liên quan đến dòng Battlemage sắp ra mắt. Điểm đặc biệt của thiết bị này là dung lượng bộ nhớ lên tới 32 GB VRAM - con số chưa từng xuất hiện trong các dòng GPU Arc hiện tại của Intel.

Hình ảnh hiển thị thông tin GPU Intel Arc 32 GB chưa công bố (góc phải), làm dấy lên nhiều suy đoán về mẫu card đồ họa Battlemage mới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MẠNG XÃ HỘI X

Thông tin được phát hiện thông qua cấu hình hiển thị trên giao diện AI Playground, nơi GPU được mô tả với tên mã “0x56C1”. Đây là một ID chưa từng thấy trong các tài liệu công khai, làm dấy lên nhiều suy đoán trong cộng đồng công nghệ về khả năng đây là GPU Arc thế hệ tiếp theo - có thể là Big Battlemage (BMG-G31).

Thêm vào đó, thiết bị được liệt kê là một phiên bản có VRAM cao cấp hơn so với mẫu thường (cũng hiện diện trong cùng công cụ) với bộ nhớ 16 GB. Điều này cho thấy Intel có thể đang thử nghiệm nhiều cấu hình của cùng một dòng GPU mới nhằm tối ưu hóa cho cả tác vụ AI và chơi game nặng.

Intel hiện chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về thông tin nói trên. Tuy nhiên, sự xuất hiện của thiết bị này trong công cụ nội bộ như AI Playground cho thấy hãng đang tiến gần hơn đến giai đoạn thử nghiệm thực tế và có thể sẽ công bố chính thức trong thời gian tới.

Hiện vẫn chưa rõ thời điểm ra mắt chính thức của Big Battlemage, nhưng nhiều dự đoán cho rằng GPU này có thể được giới thiệu trong năm 2026. Trong lúc đó, sự xuất hiện trong các công cụ thử nghiệm nội bộ đã phần nào xác nhận sự tồn tại và hướng phát triển tiếp theo của dòng GPU Arc.