Rò rỉ thông tin hiệu năng iGPU ARC B370 mới từ Intel

Theo TechPowerUp, một kết quả thử nghiệm hiệu năng rò rỉ gần đây hé lộ sức mạnh đáng chú ý của iGPU Intel Arc B370, thuộc dòng vi xử lý Core Ultra 5 338H sắp ra mắt. Trong bài kiểm tra FurMark 2 với độ phân giải 1.440p, Arc B370 đạt 2.383 điểm - cao hơn cả GPU rời N VIDIA RTX 3050 Laptop, vốn ghi nhận 2.186 điểm trong cùng điều kiện thử nghiệm.

Arc B370 được cho là một phần của kiến trúc đồ họa Xe3 (Battlemage) mới, tích hợp trong APU thuộc nền tảng Panther Lake. Mức tiêu thụ điện được ghi nhận trong bài thử là 36 watt - một con số tương đối khiêm tốn so với GPU rời nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất vượt trội, nhất là với một thiết kế tích hợp. Việc vượt mặt RTX 3050 Laptop, vốn là card đồ họa rời phổ biến trong các mẫu laptop gaming tầm trung, là một chỉ dấu cho thấy hướng đi mới đầy tham vọng của Intel trong lĩnh vực đồ họa tích hợp hiệu năng cao.

Kết quả benchmark FurMark cho thấy Intel Arc B370 iGPU đạt 2.383 điểm ở độ phân giải 1.440p, sử dụng tối đa 36W điện năng và xung nhịp GPU lên đến 2.300 MHz ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHPOWERUP

Bài thử nghiệm FurMark được thực hiện trên một bản mẫu kỹ thuật (engineering sample) của vi xử lý Core Ultra 5 338H, cho thấy mức xung tối đa lên tới 2.300 MHz. Đây là mức hiệu suất mà trước đây chỉ có các GPU rời mới đạt được, đặc biệt trong phân khúc laptop mỏng nhẹ.

Thông tin rò rỉ cũng cho thấy thiết kế iGPU này có thể sử dụng số nhân đồ họa nằm giữa cấu hình bốn và mười hai nhân Xe, điều chưa từng được Intel công bố chính thức. Trong tài liệu nội bộ trước đó, Intel chỉ tiết lộ hai phiên bản GPU tích hợp cho thế hệ tiếp theo: một bản nhỏ với bốn nhân Xe và một bản lớn với mười hai nhân. Thiết kế "trung gian" này có thể là bước đi chiến lược nhằm cân bằng giữa hiệu năng và điện năng tiêu thụ, phục vụ các dòng thiết bị mỏng nhẹ nhưng vẫn cần khả năng xử lý đồ họa cao.

Dù chỉ mới ở giai đoạn thử nghiệm, Arc B370 cho thấy tiềm năng cạnh tranh mạnh mẽ với các GPU rời trong cùng phân khúc. Nếu hiệu suất trong môi trường thực tế tương đồng với kết quả benchmark, người dùng hoàn toàn có thể kỳ vọng vào các mẫu laptop không cần GPU rời mà vẫn xử lý tốt các tác vụ đồ họa và chơi game phổ biến.

Intel được kỳ vọng sẽ công bố chính thức nền tảng Panther Lake cùng các vi xử lý tích hợp GPU Arc B370 tại triển lãm CES 2026. Những thông tin ban đầu từ benchmark FurMark đang cho thấy Arc B370 có thể mở ra một kỷ nguyên mới cho iGPU hiệu năng cao, góp phần thay đổi cách tiếp cận thiết kế laptop hiệu năng trong những năm tới.