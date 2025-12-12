Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Rò rỉ thông tin hiệu năng iGPU ARC B370 mới từ Intel

Khải Minh
Khải Minh
12/12/2025 18:57 GMT+7

Kết quả benchmark thử nghiệm hé lộ hiệu năng iGPU Intel Arc B370 có thể thay thế GPU rời tầm trung.

Theo TechPowerUp, một kết quả thử nghiệm hiệu năng rò rỉ gần đây hé lộ sức mạnh đáng chú ý của iGPU Intel Arc B370, thuộc dòng vi xử lý Core Ultra 5 338H sắp ra mắt. Trong bài kiểm tra FurMark 2 với độ phân giải 1.440p, Arc B370 đạt 2.383 điểm - cao hơn cả GPU rời NVIDIA RTX 3050 Laptop, vốn ghi nhận 2.186 điểm trong cùng điều kiện thử nghiệm.

Arc B370 được cho là một phần của kiến trúc đồ họa Xe3 (Battlemage) mới, tích hợp trong APU thuộc nền tảng Panther Lake. Mức tiêu thụ điện được ghi nhận trong bài thử là 36 watt - một con số tương đối khiêm tốn so với GPU rời nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất vượt trội, nhất là với một thiết kế tích hợp. Việc vượt mặt RTX 3050 Laptop, vốn là card đồ họa rời phổ biến trong các mẫu laptop gaming tầm trung, là một chỉ dấu cho thấy hướng đi mới đầy tham vọng của Intel trong lĩnh vực đồ họa tích hợp hiệu năng cao.

Rò rỉ thông tin hiệu năng iGPU ARC B370 mới từ Intel - Ảnh 1.

Kết quả benchmark FurMark cho thấy Intel Arc B370 iGPU đạt 2.383 điểm ở độ phân giải 1.440p, sử dụng tối đa 36W điện năng và xung nhịp GPU lên đến 2.300 MHz

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHPOWERUP

Bài thử nghiệm FurMark được thực hiện trên một bản mẫu kỹ thuật (engineering sample) của vi xử lý Core Ultra 5 338H, cho thấy mức xung tối đa lên tới 2.300 MHz. Đây là mức hiệu suất mà trước đây chỉ có các GPU rời mới đạt được, đặc biệt trong phân khúc laptop mỏng nhẹ.

Thông tin rò rỉ cũng cho thấy thiết kế iGPU này có thể sử dụng số nhân đồ họa nằm giữa cấu hình bốn và mười hai nhân Xe, điều chưa từng được Intel công bố chính thức. Trong tài liệu nội bộ trước đó, Intel chỉ tiết lộ hai phiên bản GPU tích hợp cho thế hệ tiếp theo: một bản nhỏ với bốn nhân Xe và một bản lớn với mười hai nhân. Thiết kế "trung gian" này có thể là bước đi chiến lược nhằm cân bằng giữa hiệu năng và điện năng tiêu thụ, phục vụ các dòng thiết bị mỏng nhẹ nhưng vẫn cần khả năng xử lý đồ họa cao.

Dù chỉ mới ở giai đoạn thử nghiệm, Arc B370 cho thấy tiềm năng cạnh tranh mạnh mẽ với các GPU rời trong cùng phân khúc. Nếu hiệu suất trong môi trường thực tế tương đồng với kết quả benchmark, người dùng hoàn toàn có thể kỳ vọng vào các mẫu laptop không cần GPU rời mà vẫn xử lý tốt các tác vụ đồ họa và chơi game phổ biến.

Intel được kỳ vọng sẽ công bố chính thức nền tảng Panther Lake cùng các vi xử lý tích hợp GPU Arc B370 tại triển lãm CES 2026. Những thông tin ban đầu từ benchmark FurMark đang cho thấy Arc B370 có thể mở ra một kỷ nguyên mới cho iGPU hiệu năng cao, góp phần thay đổi cách tiếp cận thiết kế laptop hiệu năng trong những năm tới.

Tin liên quan

Người dùng CPU Intel hưởng lợi lớn khi dùng Windows 11 25H2

Người dùng CPU Intel hưởng lợi lớn khi dùng Windows 11 25H2

Intel tung driver Wi-Fi 7 mới nhất mở khóa sức mạnh thực sự của Windows 11 25H2.

Khám phá thêm chủ đề

Intel ARC Card đồ họa RTX
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận