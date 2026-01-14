'Ở cùng tầng, tôi nghe có tiếng người cãi nhau trước khi nhà nghỉ bị cháy'

Từ sáng ngày 14.1, nhà nghỉ An Phú ở số 87, ngõ 1 Vũ Trọng Khánh (P.Hà Đông, Hà Nội) được dựng barie, phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác điều tra vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 1 giờ 48 cùng ngày.

Nhân chứng kể lại thời điểm nhà nghỉ bị cháy ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Là người thuê phòng theo tháng ở nhà nghỉ An Phú, anh Đặng Trí Dũng (22 tuổi) cho biết, đêm qua, khi đang ngủ, anh bất ngờ tỉnh giấc vì nghe thấy phòng kế bên cùng tầng 3 có nhiều âm thanh bất thường, giống một cuộc cãi vã giữa 2 người (1 nam, 1 nữ).

Sau đó, anh Dũng nghe thấy tiếng tri hô cho biết nhà nghỉ đã xảy ra hỏa hoạn. Mở cửa phòng, anh thấy khói và lửa chưa lan rộng nên lập tức tháo chạy xuống phía dưới để thoát thân.

"Lúc chạy ra ngoài, tôi còn thấy vài người đu theo đường dây viễn thông từ trên tầng 8 xuống bên dưới", anh Dũng nhớ lại.

Nhiều nhân chứng sống gần nhà nghỉ An Phú cho biết, khoảng gần 2 giờ ngày 14.1, họ giật mình tỉnh giấc bởi nhiều tiếng ồn ào phát ra rồi sau đó xuất hiện xe cứu hỏa kèm còi hú vang vọng trong đêm tối.

"Khi mở cửa nhà ra nhìn, tôi thấy tầng 3 nhà nghỉ cháy rực. Rất may khi lực lượng chức năng chữa cháy kịp thời, không để đám cháy lan lên các tầng trên. Sáng nay, lực lượng công an dẫn theo một nam thanh niên đến nhà nghỉ để dựng lại hiện trường vụ hỏa hoạn", một nhân chứng cho hay.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 14.1, nhà nghỉ An Phú ở P.Hà Đông xảy ra cháy nên Công an TP.Hà Nội điều động 8 xe chữa cháy, 1 xe thang cùng 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng sau đó đã hướng dẫn 7 người bên trong di chuyển lên mái nhà, sau đó sử dụng xe thang đưa toàn bộ nạn nhân xuống đất an toàn. Đến 2 giờ 10 cùng ngày, đám cháy tại nhà nghỉ An Phú được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người.

Công an P.Hà Đông sau đó đã tạm giữ một đối tượng để điều tra nghi vấn liên quan đến hành vi đốt nhà nghỉ.