Thời sự

Cháy nhà nghỉ 8 tầng trong đêm, công an tạm giữ một nghi phạm phóng hỏa

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
14/01/2026 08:23 GMT+7

Đám cháy bùng phát tại nhà nghỉ 8 tầng ở Hà Nội, khiến 7 người mắc kẹt. Cảnh sát đã giải cứu các nạn nhân an toàn và tạm giữ một nghi phạm phóng hỏa.

Khoảng 1 giờ 48 ngày 14.1, nhà nghỉ An Phú ở số 87 ngõ 1 Vũ Trọng Khánh (P.Hà Đông, Hà Nội) xảy ra cháy.

Cháy nhà nghỉ 8 tầng trong đêm, công an tạm giữ một nghi phạm phóng hỏa- Ảnh 1.

Nhà nghỉ ở P.Hà Đông xảy ra cháy

ẢNH: KIẾN TRẦN

Nhận tin báo, Công an TP.Hà Nội điều động 8 xe chữa cháy, 1 xe thang cùng 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo ghi nhận tại hiện trường, điểm cháy xuất phát từ một phòng nghỉ tại tầng 3 của tòa nhà cao 8 tầng. Lực lượng chức năng sau đó đã hướng dẫn 7 người bên trong di chuyển lên mái nhà, sau đó sử dụng xe thang đưa toàn bộ nạn nhân xuống đất an toàn.

Đến 2 giờ 10 cùng ngày, đám cháy tại nhà nghỉ An Phú được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người. Công an P.Hà Đông sau đó đã tạm giữ một đối tượng để điều tra nghi vấn liên quan đến hành vi đốt nhà nghỉ.

Thời gian vừa qua, tại Hà Nội liên tục xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản.

Theo đó, ngày 8.1, tại phố Lê Lợi (P.Hà Đông) đã xảy ra vụ cháy nhà dân 7 tầng khiến 2 người tử vong tại hiện trường, 1 người tử vong khi đang điều trị tại bệnh viện. Cảnh sát phải mất 5 tiếng để dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn này.

Trước đó, ngày 7.1, một vụ cháy cũng xảy ra lúc rạng sáng ở một nhà trọ 3 tầng trên địa bàn P.Nghĩa Đô. Hậu quả, 15 nạn nhân bị ngạt khói phải nhập viện để điều trị. Trong đó, 7 nạn nhân tổn thương nặng phải theo dõi, điều trị chuyên sâu.

Hồi cuối tháng 12.2025, một cửa hàng trên phố Hàng Mã (P.Hoàn Kiếm) cũng xảy ra hỏa hoạn khiến một người bị thương khi nhảy từ trên tầng cao xuống đất.

Ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại ngôi nhà 7 tầng trên phố Lê Lợi (Hà Nội), chặn lối thoát nên chủ nhà đã nhảy từ trên tầng cao xuống đất để thoát thân.

