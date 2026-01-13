Cháy xưởng dạy nghề tại Trại giam Quảng Ninh

Khoảng 11 giờ 30 ngày 13.1, một vụ cháy lớn xảy ra tại Xưởng lao động dạy nghề số 1, Phân trại số 1, thuộc Trại giam Quảng Ninh (Bộ Công an), đóng tại khu Tân Lập, P.Hoàng Quế (Quảng Ninh). Ngọn lửa bùng phát nhanh, kèm theo cột khói đen bốc cao, khiến nhiều cán bộ, phạm nhân đang lao động phải khẩn trương rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Khói đen bốc cao tại đám cháy

ẢNH: N.T

Theo UBND P.Hoàng Quế, ngay khi nhận được tin báo, Công an P.Hoàng Quế đã huy động lực lượng, phối hợp dân phòng và cán bộ trại tạm giam triển khai phương án chữa cháy tại chỗ, đồng thời tổ chức di chuyển tài sản, khoanh vùng khu vực bị ảnh hưởng để ngăn lửa lan rộng.

"Đám cháy diễn biến phức tạp do trong xưởng có nhiều vật liệu dễ bắt lửa. Tuy nhiên, nhờ lực lượng tại chỗ phản ứng kịp thời và sự phối hợp chặt chẽ với cán bộ Trại giam Quảng Ninh, đám cháy đã được khống chế sau khoảng hơn 2 giờ", một lãnh đạo P.Hoàng Quế cho biết.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy sau khoảng 2 giờ xảy ra sự cố ẢNH: N.T

Đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được dập tắt hoàn toàn, không lan sang các khu vực lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, toàn bộ nhà xưởng với diện tích khoảng 500 m2 bị thiêu rụi; nhà xưởng số 2 liền kề cũng bị cháy một phần.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, công tác điểm danh, quản lý phạm nhân được thực hiện nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người.

Các cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp với Trại giam Quảng Ninh tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời tăng cường lực lượng ứng trực nhằm phòng ngừa nguy cơ phát sinh sự cố tương tự.