Sở Y tế Quảng Ninh làm rõ việc nuôi dưỡng trẻ em tại chùa Cẩm La

Liên quan đến những phản ánh và ý kiến dư luận về việc tiếp nhận, chăm sóc trẻ em và các hoạt động phát sinh tại chùa Cẩm La, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát nhằm bảo đảm quyền trẻ em và an toàn sức khỏe cộng đồng theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh vào cuộc chấn chỉnh hoạt động nuôi dưỡng trẻ tại chùa Cẩm La ẢNH: N.T

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Y tế Quảng Ninh đã thành lập hai đoàn công tác trực tiếp làm việc với UBND P.Phong Cốc và Ban Trụ trì chùa Cẩm La để nắm bắt tình hình thực tế, rà soát toàn diện các nội dung liên quan đến việc tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em tại cơ sở này.

Kết quả rà soát bước đầu cho thấy, chùa Cẩm La là cơ sở tôn giáo, đồng thời là di tích, không phải cơ sở trợ giúp xã hội và chưa được cấp thẩm quyền cho phép thực hiện hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định hiện hành.

Cũng theo Sở Y tế Quảng Ninh, việc nhà chùa tiếp nhận, chăm sóc trẻ em trong thời gian qua được xác định là chưa phù hợp với các quy định pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và cần phải được chấn chỉnh, sắp xếp lại theo đúng trình tự, thủ tục.

Sư trụ trì đang nuôi dưỡng nhiều trẻ em tại chùa ẢNH: N.T

Trên cơ sở đó, Sở Y tế Quảng Ninh đã đề nghị Ban Trụ trì chùa Cẩm La phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục.

Cụ thể, đối với những trẻ em chưa hoàn tất thủ tục nhận nuôi hợp pháp, cần sớm bàn giao về với gia đình, thân nhân để bảo đảm quyền được sống trong môi trường gia đình.

Ngoài ra, với những trường hợp chưa xác định được gia đình hoặc chưa đủ điều kiện bàn giao, UBND P.Phong Cốc được giao phối hợp làm thủ tục đưa các em vào Trung tâm Trợ giúp xã hội Quảng Ninh để tiếp tục chăm sóc theo đúng quy định.

Liên quan đến các nội dung thuộc lĩnh vực y tế, Sở Y tế Quảng Ninh cho biết đến thời điểm hiện tại, cơ quan này chưa cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc dịch vụ thẩm mỹ cho bất kỳ cơ sở nào đặt trong khuôn viên chùa Cẩm La. Do đó, nếu có phát sinh các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế tại đây, đều phải được kiểm tra, rà soát và xử lý theo đúng quy định của pháp luật chuyên ngành.

Sở Y tế cũng đề nghị UBND các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chỉ sử dụng các dịch vụ y tế tại những cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Đồng thời, các lực lượng chức năng được yêu cầu phối hợp giám sát chặt chẽ hoạt động tại chùa Cẩm La, kịp thời báo cáo khi phát sinh các nội dung vượt thẩm quyền để phối hợp xử lý.

Lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ninh khẳng định, việc kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh các nội dung liên quan tại chùa Cẩm La không nhằm phủ nhận các hoạt động thiện nguyện, mà để bảo đảm mọi hoạt động liên quan đến trẻ em và lĩnh vực y tế đều được thực hiện đúng quy định pháp luật, đặt quyền lợi và sự an toàn của người dân, đặc biệt là trẻ em, lên hàng đầu.

Thời gian tới, Sở Y tế Quảng Ninh sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để theo dõi, giám sát việc thực hiện các nội dung chấn chỉnh, bảo đảm đúng quy định và đúng thẩm quyền.