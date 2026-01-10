Chùa Cẩm La ở Quảng Ninh mở phòng khám, nuôi trẻ trái phép

Phản ánh trên mạng xã hội, chị Ngô L., ngụ tại Quảng Ninh cho biết, từ năm 2019, một nhóm thiện nguyện đã trực tiếp hỗ trợ một sản phụ không nơi nương tựa sinh con tại bệnh viện, sau đó chăm sóc hai cháu nhỏ được gửi lại chùa hùa Cẩm La (P.Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh). Trong nhiều năm, nhóm thường xuyên cung cấp nhu yếu phẩm, sữa, bỉm, đồ ăn, hỗ trợ học phí mẫu giáo cho các cháu, nhưng không đưa tiền mặt, nhằm bảo đảm việc hỗ trợ đúng mục đích.

Sư trụ trì và một số trẻ em đang được nuôi dưỡng tại chùa Cẩm La ẢNH: N.T

Chị L. cũng cho biết, qua quá trình tiếp xúc, chị thấy băn khoăn về cách quản lý, chăm sóc trẻ, đặc biệt là việc các cháu không được đi học ổn định dù có nguồn hỗ trợ. Một số đề xuất nhận nuôi theo quy định của pháp luật hoặc cải thiện điều kiện sinh hoạt cho trẻ cũng không được sư trụ trì chấp thuận.

Sau phản ánh của chị L., rất nhiều tài khoản mạng xã hội đồng tình và cho rằng cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ việc nuôi dưỡng trẻ tại chùa Cẩm La, nhất là việc đưa hoạt động sinh hoạt hàng ngày của trẻ lên mạng xã hội để "câu view".

Anh N.T.Tùng cho viết: "Từ nhiều năm nay tại chùa Cẩm La nuôi dưỡng nhiều trẻ em và được đăng tải trên mạng xã hội như là hình thức giải trí rất phản cảm. Việc nuôi dưỡng tạm thời trẻ mồ côi là hành động nhân văn, tuy nhiên các cháu cần được học hành, đến trường như bao bạn bè. Việc nuôi dưỡng trẻ phải được cơ quan chức năng chấp thuận".

Sư trụ trì đang thực hiện một số thủ thuật thẩm mỹ trong chùa ẢNH: N.T

Từ những trải nghiệm thực tế, chị L. cho rằng cần làm rõ điều kiện sống, học tập của các trẻ mồ côi tại cơ sở này. Chị L. nhấn mạnh, nếu các cháu được chăm sóc tốt thì đó là điều đáng mừng, còn nếu có bất cập, cơ quan chức năng cần sớm kiểm tra, hỗ trợ đúng cách để bảo đảm quyền lợi và sự phát triển tốt nhất cho trẻ em yếu thế.

Đáng chú ý, nhiều người cũng phản ánh, bên trong chùa Cẩm La còn có phòng khám chuyên thẩm mỹ, làm răng sứ.

Yêu cầu dừng hoạt động phòng khám trong chùa

Trước sự việc trên, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết đã vào cuộc làm rõ. Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự cũng đã nhiều lần trực tiếp làm việc, nhắc nhở, nhưng đại đức Thích Giác Tâm, trụ trì chùa Cẩm La vẫn không tiếp thu.

Sư trụ trì thường xuyên đưa hình ảnh trẻ em lên mạng xã hội ẢNH: N.T

Để xử lý dứt điểm vụ việc, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo sư trụ trì Thích Giác Tâm thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong việc nuôi dưỡng trẻ em. Nếu không có đầy đủ thủ tục và không đảm bảo điều kiện nuôi dưỡng thì đề nghị trả về cho gia đình hoặc đề nghị chính quyền địa phương lập hồ sơ gửi các em về nuôi dưỡng tại Trung tâm trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh quản lý.

Yêu cầu nhà chùa không đưa hình ảnh các em lên các trang mạng xã hội gây tổn thương đến các em nhỏ, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh Phật giáo.

Đáng chú ý, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cũng nghiêm cấm việc trụ trì hành nghề chữa bệnh cho mọi người khi chưa có giấy phép hành nghề và giấy phép mở phòng khám theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh xác định chùa Cẩm La là cơ sở tôn giáo, di tích, không phải cơ sở trợ giúp xã hội và chưa được cấp phép hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định. Nhà chùa tự tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại chùa là chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Để đảm bảo quyền của trẻ em theo quy định của pháp luật, Sở Y tế đã đề nghị trụ trì nhà chùa thực hiện việc bàn giao số trẻ chưa được nhận làm con nuôi về gia đình trong thời gian sớm nhất.

Đối với các trẻ em chưa bàn giao được về cho gia đình, thân nhân, thì UBND P.Phong Cốc làm thủ tục đưa vào Trung tâm Trợ giúp xã hội Quảng Ninh.

Nhà chùa cần thu hồi, không đăng tải các video, hình ảnh trẻ em lên mạng xã hội nhằm mục đích kêu gọi từ thiện, trường hợp tiếp tục đăng tải nhà chùa phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.