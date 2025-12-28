Nhìn lại thế giới năm 2025: Những trận thiên tai, hỏa hoạn thảm khốc

Một số ngôi nhà ở làng Mazar Dara thuộc tỉnh Kunar ở miền đông Afghanistan bị hư hại sau trận động đất mạnh 6 độ Richter vào tối 31.8. Trận động đất 6 độ Richter và những trận dư chấn mạnh sau đó đã khiến hơn 2.200 người thiệt mạng, 3.640 người bị thương và hơn 6.700 ngôi nhà bị phá hủy. Đây là trận động đất gây chết người nhiều nhất ở Afghanistan trong gần 30 năm qua.

