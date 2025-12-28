Nhìn lại thế giới năm 2025: Những trận thiên tai, hỏa hoạn thảm khốc

Sau đây là một số hình ảnh và số liệu về những trận
động đất, bão, lũ quét, lở đất, cháy rừng và cháy chung cư gây chết chóc ở Philippines, Indonesia, Thái Lan, Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) và Tây Ban Nha trong năm 2025.
Một ngôi nhà ở thành phố Bogo của Philippines bị sập trong trận động đất mạnh 6,9 độ Richter vào tối 30.9. Trận động đất này đã khiến 75 người chết, hơn 500 người bị thương, hơn 5.300 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và gần 75.000 ngôi nhà bị hư hại một phần
Một con đường ở thị trấn Tabogon thuộc tỉnh Cebu (Philippines) bị nứt sau trận động đất 6,9 độ Richter vào tối 30.9. Trận động đất đã khiến 8 con đường và 20 cây cầu bị hư hại, với thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng quốc gia ước tính lên tới 1,9 tỉ PHP (hơn 852 tỉ đồng)
Xe cộ được nhìn thấy vào ngày 5.11 trong đống đổ nát bị lũ quét cuốn trôi lúc đỉnh điểm của bão Kalmaegi tại một làng ở tỉnh Negros Oriental thuộc miền trung Philippines. Bão Kalmaegi đã khiến hơn 230 người thiệt mạng ở Philippines
Một số ngôi nhà ở làng Mazar Dara thuộc tỉnh Kunar ở miền đông Afghanistan bị hư hại sau trận động đất mạnh 6 độ Richter vào tối 31.8. Trận động đất 6 độ Richter và những trận dư chấn mạnh sau đó đã khiến hơn 2.200 người thiệt mạng, 3.640 người bị thương và hơn 6.700 ngôi nhà bị phá hủy. Đây là trận động đất gây chết người nhiều nhất ở Afghanistan trong gần 30 năm qua.
Một khu vực bị ngập sau trận lũ quét ở làng Tukka thuộc tỉnh Bắc Sumatra của Indonesia vào ngày 2.12. Trận lũ lụt và lở đất vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 trên đảo Sumatra của Indonesia đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, trên 200 người mất tích và hơn 5.400 người bị thương
Một cây cầu bị sập ở huyện Bireuen thuộc tỉnh Aceh trên đảo Sumatra của Indonesia sau trận lũ quét gần đây. Chi phí tái thiết sau thảm họa lũ lụt, lở đất ở Sumatra có thể lên tới 51.820 tỉ rupiah (hơn 81.000 tỉ đồng)
Nhiều tòa nhà dân cư ở thành phố Hat Yai thuộc tỉnh Songkhla ở miền nam Thái Lan bị ngập vào ngày 26.11
Một khu vực ở thành phố Hat Yai thuộc tỉnh Songkhla ở miền nam Thái Lan bị ngập nặng vào ngày 26.11. Trận lũ lụt từ ngày 21-27.11 ở miền nam Thái Lan đã khiến gần 270 người thiệt mạng và hơn 2,9 triệu người bị ảnh hưởng, với tổng thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 500 tỉ baht (hơn 419.000 tỉ đồng)
Người dân mang theo đồ đạc lội qua khu vực bị ngập sau trận mưa lớn ở Wellampitiya, ngoại ô thủ đô Colombo của Sri Lanka ngày 1.12. Lũ lụt và lở đất do bão Ditwah gây ra ở Sri Lanka trong cuối tháng 11 và đầu tháng 12 đã giết chết hơn 640 người và gây ảnh hưởng cho 2,3 triệu người. Chính phủ Sri Lanka ước tính cần 7 tỉ USD (hơn 184.000 tỉ đồng) để tái thiết đất nước sau khi bị bão tàn phá
Nhân viên cứu trợ ngày 19.8 dùng máy xúc dọn dẹp đống đổ nát của những người ngôi nhà bị sập sau trận lở đất ở làng Dalori thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan. Vào giữa tháng 8, hơn 400 người Pakistan đã thiệt mạng ở tỉnh tại Khyber Pakhtunkhwa chỉ trong vài ngày vì sạt lở đất do mưa lớn
Một người đàn ông đang giải nhiệt tại đài phun nước ở thành phố Seville của Tây Ban Nha vào ngày 8.12 giữa đợt nắng nóng cực độ, với nhiệt độ vượt quá 40 độ C. Hơn 1.100 ca tử vong ở Tây Ban Nha có liên quan đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 3-18.8, theo ước tính do Viện Y tế Carlos III của nước này công bố ngày 19.8. Đây là đợt nắng nóng dữ dội nhất từng được ghi nhận tại Tây Ban Nha, theo Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha (AEMET)
Cháy rừng ở huyện Cheongsong (Hàn Quốc) vào ngày 27.3. Đã có 31 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người phải sơ tán do cháy rừng ở miền nam Hàn Quốc trong tháng 3. Đây là đợt cháy rừng lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất từng được ghi nhận ở Hàn Quốc
Một khu nhà bị tàn phá do cháy rừng tại làng ven biển Nomul-ri thuộc huyện Yeongdeok (Hàn Quốc) vào ngày 28.3. Khoảng 4.000 ngôi nhà và cơ sở khác bị phá hủy, và 48.000 ha rừng đã bị thiêu rụi trong vụ cháy rừng ở miền nam Hàn Quốc trong tháng 3
Ông Wong (71 tuổi) phản ứng sau khi nói vợ ông bị mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn tại khu chung cư Hoằng Phúc Uyển (Wang Fuk Court) ở khu Đại Phố (Tai Po) thuộc Hồng Kông ngày 26.11. Vụ hỏa hoạn này đã khiến 160 người thiệt mạng, trở thành vụ hỏa hoạn gây chết chóc nhất ở Hồng Kông trong gần 80 năm qua
Phải mất 2 ngày lính cứu hỏa mới dập tắt được đám cháy tại khu chung cư Hoằng Phúc Uyển (Wang Fuk Court) ở khu Đại Phố (Tai Po) thuộc Hồng Kông (Trung Quốc). Vụ hỏa hoạn này đã phá hủy 1.736 căn hộ, với tổng giá trị tài sản bị tàn phá ước tính là 5 tỉ HKD (hơn 16.900 tỉ đồng). Có gần 5.000 người trở thành người vô gia cư sau vụ hỏa hoạn tại khu chung cư Hoằng Phúc Uyển
