Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nhìn lại thế giới năm 2025: Những trận thiên tai, hỏa hoạn thảm khốc

Văn Khoa
Văn Khoa
28/12/2025 14:11 GMT+7

Những trận động đất, bão, lũ quét, cháy rừng, cháy chung cư và đợt nắng nóng nghiêm trọng trong năm 2025 đã khiến tổng cộng hơn 6.000 người chết.

Sau đây là một số hình ảnh và số liệu về những trận động đất, bão, lũ quét, lở đất, cháy rừng và cháy chung cư gây chết chóc ở Philippines, Indonesia, Thái Lan, Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) và Tây Ban Nha trong năm 2025.

Những trận thiên tai, cháy gây chết chóc ở châu Á năm 2025 - Ảnh 1.

Một ngôi nhà ở thành phố Bogo của Philippines bị sập trong trận động đất mạnh 6,9 độ Richter vào tối 30.9. Trận động đất này đã khiến 75 người chết, hơn 500 người bị thương, hơn 5.300 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và gần 75.000 ngôi nhà bị hư hại một phần

Ảnh: AFP

Những trận thiên tai, cháy gây chết chóc ở châu Á năm 2025 - Ảnh 2.

Một con đường ở thị trấn Tabogon thuộc tỉnh Cebu (Philippines) bị nứt sau trận động đất 6,9 độ Richter vào tối 30.9. Trận động đất đã khiến 8 con đường và 20 cây cầu bị hư hại, với thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng quốc gia ước tính lên tới 1,9 tỉ PHP (hơn 852 tỉ đồng)

Ảnh: AFP

Những trận thiên tai, cháy gây chết chóc ở châu Á năm 2025 - Ảnh 3.

Xe cộ được nhìn thấy vào ngày 5.11 trong đống đổ nát bị lũ quét cuốn trôi lúc đỉnh điểm của bão Kalmaegi tại một làng ở tỉnh Negros Oriental thuộc miền trung Philippines. Bão Kalmaegi đã khiến hơn 230 người thiệt mạng ở Philippines

Ảnh: AFP

Những trận thiên tai, cháy gây chết chóc ở châu Á năm 2025 - Ảnh 4.

Một số ngôi nhà ở làng Mazar Dara thuộc tỉnh Kunar ở miền đông Afghanistan bị hư hại sau trận động đất mạnh 6 độ Richter vào tối 31.8. Trận động đất 6 độ Richter và những trận dư chấn mạnh sau đó đã khiến hơn 2.200 người thiệt mạng, 3.640 người bị thương và hơn 6.700 ngôi nhà bị phá hủy. Đây là trận động đất gây chết người nhiều nhất ở Afghanistan trong gần 30 năm qua.

Ảnh: AFP

Những trận thiên tai, cháy gây chết chóc ở châu Á năm 2025 - Ảnh 5.

Một khu vực bị ngập sau trận lũ quét ở làng Tukka thuộc tỉnh Bắc Sumatra của Indonesia vào ngày 2.12. Trận lũ lụt và lở đất vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 trên đảo Sumatra của Indonesia đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, trên 200 người mất tích và hơn 5.400 người bị thương

Ảnh: AFP

Những trận thiên tai, cháy gây chết chóc ở châu Á năm 2025 - Ảnh 6.

Một cây cầu bị sập ở huyện Bireuen thuộc tỉnh Aceh trên đảo Sumatra của Indonesia sau trận lũ quét gần đây. Chi phí tái thiết sau thảm họa lũ lụt, lở đất ở Sumatra có thể lên tới 51.820 tỉ rupiah (hơn 81.000 tỉ đồng)

Ảnh: AFP

Những trận thiên tai, cháy gây chết chóc ở châu Á năm 2025 - Ảnh 7.

Nhiều tòa nhà dân cư ở thành phố Hat Yai thuộc tỉnh Songkhla ở miền nam Thái Lan bị ngập vào ngày 26.11

Ảnh: AFP

Những trận thiên tai, cháy gây chết chóc ở châu Á năm 2025 - Ảnh 8.

Một khu vực ở thành phố Hat Yai thuộc tỉnh Songkhla ở miền nam Thái Lan bị ngập nặng vào ngày 26.11. Trận lũ lụt từ ngày 21-27.11 ở miền nam Thái Lan đã khiến gần 270 người thiệt mạng và hơn 2,9 triệu người bị ảnh hưởng, với tổng thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 500 tỉ baht (hơn 419.000 tỉ đồng)

Ảnh: AFP

Những trận thiên tai, cháy gây chết chóc ở châu Á năm 2025 - Ảnh 9.

Người dân mang theo đồ đạc lội qua khu vực bị ngập sau trận mưa lớn ở Wellampitiya, ngoại ô thủ đô Colombo của Sri Lanka ngày 1.12. Lũ lụt và lở đất do bão Ditwah gây ra ở Sri Lanka trong cuối tháng 11 và đầu tháng 12 đã giết chết hơn 640 người và gây ảnh hưởng cho 2,3 triệu người. Chính phủ Sri Lanka ước tính cần 7 tỉ USD (hơn 184.000 tỉ đồng) để tái thiết đất nước sau khi bị bão tàn phá

Ảnh: AFP

Những trận thiên tai, cháy gây chết chóc ở châu Á năm 2025 - Ảnh 10.

Nhân viên cứu trợ ngày 19.8 dùng máy xúc dọn dẹp đống đổ nát của những người ngôi nhà bị sập sau trận lở đất ở làng Dalori thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan. Vào giữa tháng 8, hơn 400 người Pakistan đã thiệt mạng ở tỉnh tại Khyber Pakhtunkhwa chỉ trong vài ngày vì sạt lở đất do mưa lớn

Ảnh: AFP

Những trận thiên tai, cháy gây chết chóc ở châu Á năm 2025 - Ảnh 11.

Một người đàn ông đang giải nhiệt tại đài phun nước ở thành phố Seville của Tây Ban Nha vào ngày 8.12 giữa đợt nắng nóng cực độ, với nhiệt độ vượt quá 40 độ C. Hơn 1.100 ca tử vong ở Tây Ban Nha có liên quan đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 3-18.8, theo ước tính do Viện Y tế Carlos III của nước này công bố ngày 19.8. Đây là đợt nắng nóng dữ dội nhất từng được ghi nhận tại Tây Ban Nha, theo Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha (AEMET)

Ảnh: AFP

Những trận thiên tai, cháy gây chết chóc ở châu Á năm 2025 - Ảnh 12.

Cháy rừng ở huyện Cheongsong (Hàn Quốc) vào ngày 27.3. Đã có 31 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người phải sơ tán do cháy rừng ở miền nam Hàn Quốc trong tháng 3. Đây là đợt cháy rừng lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất từng được ghi nhận ở Hàn Quốc

Ảnh: AFP

Những trận thiên tai, cháy gây chết chóc ở châu Á năm 2025 - Ảnh 13.

Một khu nhà bị tàn phá do cháy rừng tại làng ven biển Nomul-ri thuộc huyện Yeongdeok (Hàn Quốc) vào ngày 28.3. Khoảng 4.000 ngôi nhà và cơ sở khác bị phá hủy, và 48.000 ha rừng đã bị thiêu rụi trong vụ cháy rừng ở miền nam Hàn Quốc trong tháng 3

Ảnh: AFP

Những trận thiên tai, cháy gây chết chóc ở châu Á năm 2025 - Ảnh 15.

Ông Wong (71 tuổi) phản ứng sau khi nói vợ ông bị mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn tại khu chung cư Hoằng Phúc Uyển (Wang Fuk Court) ở khu Đại Phố (Tai Po) thuộc Hồng Kông ngày 26.11. Vụ hỏa hoạn này đã khiến 160 người thiệt mạng, trở thành vụ hỏa hoạn gây chết chóc nhất ở Hồng Kông trong gần 80 năm qua

Ảnh: Reuters

Những trận thiên tai, cháy gây chết chóc ở châu Á năm 2025 - Ảnh 16.

Phải mất 2 ngày lính cứu hỏa mới dập tắt được đám cháy tại khu chung cư Hoằng Phúc Uyển (Wang Fuk Court) ở khu Đại Phố (Tai Po) thuộc Hồng Kông (Trung Quốc). Vụ hỏa hoạn này đã phá hủy 1.736 căn hộ, với tổng giá trị tài sản bị tàn phá ước tính là 5 tỉ HKD (hơn 16.900 tỉ đồng). Có gần 5.000 người trở thành người vô gia cư sau vụ hỏa hoạn tại khu chung cư Hoằng Phúc Uyển

Ảnh: AFP

Tin liên quan

Số người thiệt mạng đang tăng nhanh sau động đất ở Philippines

Số người thiệt mạng đang tăng nhanh sau động đất ở Philippines

Số người thiệt mạng do trận động đất 6,9 độ Richter tại miền trung Philippines gần 70 người, trong lúc các bệnh viện trên đảo Cebu rơi vào tình trạng quá tải khi số người bị thương tăng cao.

Số người chết trong vụ cháy chung cư ở Hồng Kông tăng cao

Nạn phá rừng đã góp phần gây lũ lụt ở Indonesia ra sao?

Khám phá thêm chủ đề

thiên tai Động đất lũ lụt cháy chung cư Cháy rừng Philippines
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận