Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ổ hạt vi nhựa có thể ở ngay trong những ly đồ uống thường ngày

Thụy Miên
Thụy Miên
18/08/2025 12:15 GMT+7

Kết quả nghiên cứu mới tiết lộ đồ uống nóng đựng trong ly nhựa dùng một lần có lẽ là nguồn 'nạp' hạt vi nhựa vào cơ thể người tiêu dùng lớn hơn vẫn tưởng.

Hạt vi nhựa trong đồ uống thường ngày: Nguồn gốc và tác hại bạn cần biết - Ảnh 1.

Ly nhựa dùng một lần hiện vô cùng phổ biến

ảnh: thụy miên

Đội ngũ nghiên cứu của Đại học Birmingham (Anh) đã kiểm tra 155 loại đồ uống phổ biến, bao gồm nóng và lạnh, để xác định mức độ phơi nhiễm trung bình hạt vi nhựa của một người đối với đồ uống hằng ngày, theo tờ Independent hôm 17.8.

Báo cáo, được cho là đầu tiên thuộc dạng này, phát hiện mật độ hạt vi nhựa tập trung cao nhất ở trà nóng và cà phê nóng chứa trong ly dùng một lần.

Cuộc nghiên cứu cũng tiến hành kiểm tra sự hiện diện của hạt vi nhựa trong trà đá và cà phê đá, nhưng phát hiện lượng vi nhựa trong những dạng đồ uống này ít hơn ở mức đáng kể nếu so với đồ uống nóng. 

Điều đó cho thấy nhiệt độ cao và các quy trình pha chế đồ uống nóng có thể góp phần làm tăng lượng vi nhựa trong đồ uống vào thời điểm đến tay người dùng.

Kết quả ghi nhận trà nóng đựng trong ly dùng một lần chứa lượng vi nhựa cao nhất, trung bình 22 hạt vi nhựa mỗi ly, so với 14 hạt mỗi ly khi sử dụng ly thủy tinh.

Đáng ngạc nhiên là các túi trà đắt tiền lại thải ra lượng vi nhựa lớn hơn cả, với trung bình từ 24 đến 30 hạt vi nhựa mỗi ly.

Dựa trên những gì đã phát hiện, đội ngũ chuyên gia mạnh mẽ cho rằng chất liệu của ly dùng một lần là nguồn chính thải ra hạt vi nhựa trong các mẫu cà phê nóng được phân tích.

Sau đây là kết quả theo từng loại đồ uống:

-Trà nóng: 49 đến 81 hạt vi nhựa/lít 

-Cà phê nóng: 29 đến 57 hạt vi nhựa/lít 

-Trà đá: 24 đến 38 hạt vi nhựa/lít

-Cà phê đá: 31 đến 43 hạt vi nhựa/lít 

-Nước ép trái cây: 19 đến 41 hạt vi nhựa/lít

-Đồ uống năng lượng: 14 đến 36 hạt vi nhựa/lít

-Nước ngọt các loại: 13 đến 21 hạt vi nhựa/lít

Theo các tác giả báo cáo, nghiên cứu của họ cung cấp bằng chứng đầu tiên cho thấy mức độ phơi nhiễm vi nhựa qua đồ uống lâu nay vẫn bị đánh giá thấp.

Tin liên quan

Báo động hạt vi nhựa trong nhà, gấp nhiều lần vẫn tưởng

Báo động hạt vi nhựa trong nhà, gấp nhiều lần vẫn tưởng

Con người nhiều khả năng có thể đang hít phải lượng hạt vi nhựa nhiều gấp 100 lần so với tính toán trước đây.

Phát hiện não người ngày càng có nhiều vi nhựa

Nạn đói rình rập từ ô nhiễm vi nhựa

Khám phá thêm chủ đề

hạt vi nhựa đồ uống nóng ly dùng một lần
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận