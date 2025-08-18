Ổ hạt vi nhựa có thể ở ngay trong những ly đồ uống thường ngày

Ly nhựa dùng một lần hiện vô cùng phổ biến ảnh: thụy miên

Đội ngũ nghiên cứu của Đại học Birmingham (Anh) đã kiểm tra 155 loại đồ uống phổ biến, bao gồm nóng và lạnh, để xác định mức độ phơi nhiễm trung bình hạt vi nhựa của một người đối với đồ uống hằng ngày, theo tờ Independent hôm 17.8.

Báo cáo, được cho là đầu tiên thuộc dạng này, phát hiện mật độ hạt vi nhựa tập trung cao nhất ở trà nóng và cà phê nóng chứa trong ly dùng một lần.

Cuộc nghiên cứu cũng tiến hành kiểm tra sự hiện diện của hạt vi nhựa trong trà đá và cà phê đá, nhưng phát hiện lượng vi nhựa trong những dạng đồ uống này ít hơn ở mức đáng kể nếu so với đồ uống nóng.

Điều đó cho thấy nhiệt độ cao và các quy trình pha chế đồ uống nóng có thể góp phần làm tăng lượng vi nhựa trong đồ uống vào thời điểm đến tay người dùng.

Kết quả ghi nhận trà nóng đựng trong ly dùng một lần chứa lượng vi nhựa cao nhất, trung bình 22 hạt vi nhựa mỗi ly, so với 14 hạt mỗi ly khi sử dụng ly thủy tinh.

Đáng ngạc nhiên là các túi trà đắt tiền lại thải ra lượng vi nhựa lớn hơn cả, với trung bình từ 24 đến 30 hạt vi nhựa mỗi ly.

Dựa trên những gì đã phát hiện, đội ngũ chuyên gia mạnh mẽ cho rằng chất liệu của ly dùng một lần là nguồn chính thải ra hạt vi nhựa trong các mẫu cà phê nóng được phân tích.

Sau đây là kết quả theo từng loại đồ uống:

-Trà nóng: 49 đến 81 hạt vi nhựa/lít

-Cà phê nóng: 29 đến 57 hạt vi nhựa/lít

-Trà đá: 24 đến 38 hạt vi nhựa/lít

-Cà phê đá: 31 đến 43 hạt vi nhựa/lít

-Nước ép trái cây: 19 đến 41 hạt vi nhựa/lít

-Đồ uống năng lượng: 14 đến 36 hạt vi nhựa/lít

-Nước ngọt các loại: 13 đến 21 hạt vi nhựa/lít

Theo các tác giả báo cáo, nghiên cứu của họ cung cấp bằng chứng đầu tiên cho thấy mức độ phơi nhiễm vi nhựa qua đồ uống lâu nay vẫn bị đánh giá thấp.