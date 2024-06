Ô nhiễm do cháy rừng khiến hơn 50.000 người chết sớm ở California?

Trong một nghiên cứu công bố trên chuyên san khoa học Science Advances tuần này, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Đổi mới Luskin thuộc Đại học California tại Los Angeles (UCLA) sử dụng một mô hình dịch tễ học mới để kiểm tra tác động của việc phơi nhiễm bụi PM2.5 do cháy rừng hàng loạt trong giai đoạn 2008 - 2018.

Nghiên cứu chỉ ra rằng có ít nhất 52.480 ca tử vong sớm do tiếp xúc với các hạt bụi từ cháy rừng và ít nhất 432 tỉ USD chi phí y tế điều trị liên quan đến việc phơi nhiễm. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy cháy rừng là nguyên nhân gây ra nhiều cái chết hơn và tác động kinh tế lớn hơn so với các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra, báo The Guardian dẫn kết quả nghiên cứu cho biết.

Một lính cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy Highland ở bang California vào ngày 31.10.2023 REUTERS

Cháy rừng tạo ra khói chứa PM2.5, những hạt bụi nhỏ với kích thước bằng khoảng 1/30 sợi tóc người, có thể bám sâu vào phổi cũng như xâm nhập vào máu. Các hạt này có thể dẫn đến suy giảm tình trạng sức khỏe, gây ra các bệnh về hô hấp và gây tử vong sớm. Trước đó, các nghiên cứu khác cũng chỉ ra việc tiếp xúc với khói cháy rừng có liên quan đến việc tăng nguy cơ đau tim và sinh non.

Bang California thường xuyên chứng kiến nhiều vụ hỏa hoạn kinh hoàng trong những năm gần đây. Vào năm 2020, cháy rừng khủng khiếp khiến 31 người thiệt mạng, bầu trời trên khắp miền tây nước Mỹ chuyển sang màu cam bất thường và 25 triệu người phải sống trong môi trường không khí độc hại từ các đám cháy.

Bên cạnh đó, phần lớn bang California và các khu vực khác ở miền tây nước Mỹ cũng đối mặt với các đợt nắng nóng oi bức kỷ lục. Nhiệt độ lên tới 49 độ C thiêu rụi Thung lũng Chết vào ngày 6.6. Song song đó, thành phố Las Vegas ở bang Nevada kế bên cũng ghi nhận mức nhiệt độ lên tới 43,9 độ C. Đợt nắng nóng đầu hè làm dấy lên lo ngại các đợt cháy rừng có thể trở nên khốc liệt vào năm 2024, sau 2 năm bang California có thời tiết tương đối ôn hòa do mùa đông ẩm ướt, theo AFP.

Các chuyên gia và nhà khoa học cho rằng cường độ cháy rừng ngày càng gia tăng là do các chính sách quản lý rừng và phòng cháy chữa cháy chưa đúng cách, nhiệt độ nóng hơn và khô hơn trong bối cảnh khủng hoảng khí hậu. Ông Rachel Connolly, tác giả của nghiên cứu, cho biết những phát hiện của nghiên cứu này cho thấy xã hội cần đầu tư vào quản lý rừng, quang cảnh đô thị và giảm thiểu biến đổi khí hậu để mang lại lợi ích sức khỏe cộng đồng.