Ô nhiễm không khí lại vượt báo động đỏ

Ô nhiễm không khí ảnh hưởng tiêu cực đến não

Tập san khoa học Nature ngày 14.1 cho biết, các nghiên cứu gần đây đã phát hiện mối liên hệ giữa ô nhiễm không khí với tăng nguy cơ trầm cảm, lo âu và rối loạn tâm thần. Một phân tích năm 2023 trên hơn 389.000 người tham gia (ở Anh) cho thấy việc tiếp xúc lâu dài với các hạt bụi mịn trong không khí, oxit nitric và nitrogen dioxide có liên quan đến tỷ lệ trầm cảm và lo âu cao hơn. Đối với trẻ em, các nghiên cứu chụp não cho thấy trẻ sống ở các thành phố ô nhiễm nặng có nhiều tổn thương ở vùng chất trắng (khu vực kết nối các vùng não) hơn so với trẻ ở khu vực ít ô nhiễm. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 99% dân số thế giới đang phải hít thở không khí ô nhiễm trên mức cho phép. Đáng lo ngại hơn, ngay cả mức độ ô nhiễm được cho là "an toàn" cũng có thể gây ảnh hưởng đến não bộ, theo nhận định của TS Megan Herting từ Đại học Nam California.

Theo TTXVN