Trước trận mưa, ô nhiễm không khí ở TP.HCM vượt báo động đỏ

Sáng ngày 19.2, TP.HCM xuất hiện sương mù hỗn hợp khiến cho bầu trời ngầu đục hơn đáng kể cho so với những ngày trước đó. Số liệu quan trắc trực tuyến từ IQAir cho thấy ô nhiễm không khí do bụi mịn phổ biến trong mức cảnh báo vàng và đỏ - không lành mạnh với sức khỏe.



Khoảng 8 giờ sáng ngày 19.2, TP.HCM như chìm trong sương mù và bụi mịn ẢNH: HÀ MAI

Tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng dần, đến đầu giờ trưa, bầu không khí trở nên đặc quánh, bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy sự ngầu đục do hàm lượng bụi mịn gia tăng trong không khí. Trên ứng dụng IQAir các trạm đo từ màu vàng đồng loạt nâng cấp lên mức báo động đỏ, đặc biệt một điểm chuyển từ mức đỏ sang cảnh báo màu tím. Tình trạng ô nhiễm không khí tiếp tục gia tăng. Đến đầu giờ chiều TP.HCM ghi nhận đến 3 trạm đo chuyển sang cảnh báo tím.

Ô nhiễm không khí gia tăng vào buổi trưa và đạt cao điểm vào đầu giờ chiều ẢNH: C.M.H

Theo các chuyên gia, mức độ ô nhiễm không khí gia tăng trở lại trên địa bàn TP.HCM trong những ngày gần đây do lượng người trở lại thành phố rất đông sau kỳ nghỉ tết. Bằng chứng là ở nhiều nơi xuất hiện tình trạng kẹt xe trở lại vào giờ cao điểm. Khí thải từ giao thông và các hoạt động kinh tế, xã hội gặp yếu tố thời tiết như độ ẩm cao vì mưa trái mùa và nhiệt độ không khí thấp tạo thành hiện tượng sương mù hỗn hợp.

Cả TP.HCM bị bao trùm bởi bụi mịn tạo ra bầu không khí ngầu đục vào trưa ngày 19.2, nhiều nơi vượt báo động đỏ chuyển sang mức độ cảnh báo màu tím ẢNH: CHÍ NHÂN

Dự báo ô nhiễm không khí còn diễn biến phức tạp khi mưa trái mùa liên tục xuất hiện tạo độ ẩm không khí cao ẢNH: CHÍ NHÂN

Người dân cảm thấy bất an khi phải hít thở trong bầu không khí đầy bụi mịn kéo dài ẢNH: CHÍ NHÂN

Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến sức khỏe người dân và kinh tế là rất lớn ẢNH: CHÍ NHÂN

Khoảng 14 giờ 30 phút, khu vực trung tâm TP.HCM xuất hiện trận mưa trái mùa với lượng lớn đã giúp kéo giảm mức độ ô nhiễm không khí ở khu vực trung tâm thành phố.

Tuy nhiên, cơn mưa trái mùa xuất hiện vào đầu giờ chiều ngày 19.2 cũng góp phần giúp giảm mức độ ô nhiễm không khí; nhưng mưa chỉ giúp giảm ô nhiễm không khí tạm thời ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong những ngày tới mưa trái mùa tiếp tục xuất hiện ở TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ. Tuy nhiên, do là mưa trái mùa nên mưa ít có khả năng xảy ra trên diện rộng và lượng không quá lớn. Do vậy, tình trạng ô nhiễm không khí do bụi mịn có thể tiếp tục diễn biến phức tạp.