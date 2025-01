Vào cao điểm ô nhiễm không khí

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc bộ, bắc và trung Trung bộ trời tiếp tục rét kéo dài đến ngày 12.1. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 9 - 12 độ C, vùng núi từ 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Ở khu vực bắc Trung bộ nhiệt độ phổ biến 10 - 13 độ C và ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 14 - 17 độ C. Tại Hà Nội, từ ngày 11 - 12.1, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 9 - 12 độ C.