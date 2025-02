Ô tô 7 chỗ biến dạng sau va chạm với xe tải

Đến 16 giờ ngày 19.2, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) giải quyết xong hiện trường vụ va chạm giữa xe tải và ô tô 7 chỗ khiến phương tiện biến dạng xảy ra trên đường Đặng Thúc Vịnh (xã Đông Thạnh), giao thông qua khu vực bị ùn ứ

Theo thông tin ban đầu, hơn 14 giờ cùng ngày, ô tô 7 chỗ biển số 51F - 119.xx chạy trên đường Đặng Thúc Vịnh, khi qua cầu Rạch Tra một đoạn khoảng 100 m (thuộc xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn) thì lao qua hướng chiều ngược lại. Chiếc ô tô va chạm mạnh với xe tải loại 4,7 tấn mang biển số TP.HCM khiến hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ va chạm xe tải và ô tô 7 chỗ Ảnh: CAO TRÍ

Tại hiện trường, xe tải móp méo phần hông trái, gãy trục cầu giữa. Chiếc ô tô 7 chỗ biến dạng, hư hỏng, gãy rời bánh trước bên trái, bung túi khí.

Theo người dân, thời điểm xảy ra va chạm, trên ô tô 7 chỗ có 2 người, cùng là người thân trong gia đình. Cả hai may mắn thoát nạn được người dân hỗ trợ ra khỏi ô tô.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên đường Đặng Thúc Vịnh ùn ứ, di chuyển khó khăn.

Nhận tin báo, Công an H.Hóc Môn đến xử lý hiện trường, điều tiết giao thông. Công an cũng đã trích xuất camera an ninh tại khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ va chạm giao thông giữa xe tải và ô tô 7 chỗ này.