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Phần lớn các mẫu ô tô bán chạy nhất, sắm vai chủ lực doanh số của các hãng xe tại Việt Nam trong 9 tháng đã qua của năm 2026 đều là xe gầm cao, 5 - 7 chỗ thuộc các phân khúc SUV, crossover, MPV hay xe bán tải…
Thị trường ô tô Việt Nam khép lại ba quý đầu năm 2026 với kết quả khá tích cực. Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán ô tô sau 9 tháng đầu năm 2026 của các thương hiệu thuộc VAMA đạt mức 282.029 xe, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính cả lượng xe Hyundai do Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) lắp ráp, phân phối ra thị trường (đạt 35.412 xe) cũng như lượng xe ô tô điện VinFast đã bàn giao (đạt 177.697 xe); trong 9 tháng đầu năm 2026, người Việt đã mua sắm tổng cộng 498.923 xe ô tô các loại, tăng hơn 112.112 xe so với 3 quý đầu năm 2025. Phần lớn các mẫu ô tô bán chạy nhất, sắm vai chủ lực doanh số của các hãng xe tại Việt Nam đều là xe gầm cao, 5 - 7 chỗ thuộc các phân khúc SUV, crossover, MPV hay xe bán tải…
Dưới đây là những ô tô bán chạy nhất của các hãng xe tại Việt Nam 9 tháng đầu năm 2026
1. VinFast VF 3: 42.272 xe, chiếm khoảng 24% doanh số VinFast
2. Toyota Yaris Cross: 12.646 xe, chiếm 23% doanh số Toyota
3. Mazda CX-5: 11.893 xe, chiếm 53% doanh số Mazda
Ô tô máy xăng giá rẻ nào bán chạy nhất Việt Nam 9 tháng đầu năm 2026?
4. Mitsubishi Xpander: 10.496 xe, chiếm 33% doanh số Mitsubishi
5. Ford Ranger: 9.835 xe, chiếm 32% doanh số Ford
6. KIA Seltos: 7.109 xe, chiếm 30% doanh số KIA
SUV 7 chỗ nào bán chạy nhất sau 9 tháng đầu năm 2026?
7. Hyundai Creta: 6.849 xe, chiếm 19% doanh số Hyundai
8. Honda City: 5.452 xe, chiếm 34% doanh số Honda
9. Suzuki Super Carry Pro: 2.106 xe, chiếm 25% doanh số Suzuki
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