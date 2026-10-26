Thị trường ô tô Việt Nam khép lại ba quý đầu năm 2026 với kết quả khá tích cực. Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán ô tô sau 9 tháng đầu năm 2026 của các thương hiệu thuộc VAMA đạt mức 282.029 xe, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính cả lượng xe Hyundai do Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) lắp ráp, phân phối ra thị trường (đạt 35.412 xe) cũng như lượng xe ô tô điện VinFast đã bàn giao (đạt 177.697 xe); trong 9 tháng đầu năm 2026, người Việt đã mua sắm tổng cộng 498.923 xe ô tô các loại, tăng hơn 112.112 xe so với 3 quý đầu năm 2025. Phần lớn các mẫu ô tô bán chạy nhất, sắm vai chủ lực doanh số của các hãng xe tại Việt Nam đều là xe gầm cao, 5 - 7 chỗ thuộc các phân khúc SUV, crossover, MPV hay xe bán tải…

Dưới đây là những ô tô bán chạy nhất của các hãng xe tại Việt Nam 9 tháng đầu năm 2026

1. VinFast VF 3: 42.272 xe, chiếm khoảng 24% doanh số VinFast

VinFast VF 3 là mẫu ô tô được người Việt ưa chuộng, chọn mua nhiều nhất trong 9 tháng đầu năm 2026, đây cũng là mẫu ô tô điện bán chạy nhất của VinFast. Doanh số mẫu ô tô điện cỡ nhỏ này đạt tới 42.272 xe sau 3 quý đầu năm 2026. Kiểu dáng thiết kế bắt mắt, cá tính, giá bán dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều nhóm khách hàng… giúp VF 3 trở thành mẫu xe được ưa chuộng nhất thị trường Ảnh: BÁ HÙNG

2. Toyota Yaris Cross: 12.646 xe, chiếm 23% doanh số Toyota

Khi Toyota Vios không còn giữ được vị thế, Yaris Cross đang dần thay thế mẫu sedan hạng B để trở thành dòng xe đóng vai trò chủ lực doanh số cho Toyota tại thị trường Việt Nam. Trong 3 quý đầu năm 2026, tổng doanh số mẫu xe này đạt 12.646 xe, chiếm 23% doanh số của Toyota. Mẫu xe này hiện đang phân phối tại Việt Nam 2 phiên bản, đi kèm mức giá 650 - 728 triệu đồng Ảnh: BÁ HÙNG

3. Mazda CX-5: 11.893 xe, chiếm 53% doanh số Mazda

Trong số các mẫu xe Mazda phân phối tại Việt Nam những năm gần đây, Mazda CX-5 vẫn là cái tên có sức hút lớn nhất trên thị trường ô tô. Mẫu xe này trong nhiều năm qua luôn bán chạy nhất của hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, doanh số Mazda CX-5 đạt 11.893 xe, chiếm 53,1% tổng lượng xe Mazda đã bán ra thị trường. Tất cả các phiên bản Mazda CX-5 hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối với giá 749 - 979 triệu đồng Ảnh: BÁ HÙNG

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4. Mitsubishi Xpander: 10.496 xe, chiếm 33% doanh số Mitsubishi

Tương tự Mazda CX-5, Mitsubishi Xpander đóng vai trò đầu tàu trong việc đóng góp doanh số cho Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Bất chấp việc phải chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường, Mitsubishi Xpander vẫn tạo sức hút với 10.496 xe xe bán ra trong 9 tháng đầu năm 2026, chiếm 33% doanh số Mitsubishi. Xpander tại Việt Nam có bản lắp ráp trong nước, bên cạnh phiên bản nhập khẩu từ Indonesia, giá bán 560 - 703 triệu đồng Ảnh: CHÍ TÂM

5. Ford Ranger: 9.835 xe, chiếm 32% doanh số Ford

Ford Ranger, xe bán tải hút khách nhất tại thị trường Việt Nam đồng thời cũng là cái tên đóng góp nhiều nhất vào kết quả bán hàng của Ford tại Việt Nam. Trong 9 tháng đầu năm 2026, lượng xe Ford Ranger bán ra thị trường đạt 9.835 xe, chiếm 32% doanh số của hãng xe Mỹ tại Việt Nam. Với việc mới được bổ sung các phiên bản mới, Ford Ranger tại Việt Nam hiện có khá nhiều lựa chọn. Trong đó, các phiên bản Ranger có giá từ 726 triệu đến 1,039 tỉ đồng. Biến thể Ranger Raptor có giá từ 1,448 tỉ đồng Ảnh: BÁ HÙNG

6. KIA Seltos: 7.109 xe, chiếm 30% doanh số KIA

KIA Seltos là mẫu xe đóng góp nhiều nhất vào doanh số bán hàng của KIA tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026. Cụ thể, đã có 7.109 xe Seltos đến tay người dùng trong 9 tháng đầu năm 2026, chiếm 30% doanh số KIA. KIA Seltos hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối 6 phiên bản, đi kèm mức giá 549 - 689 triệu đồng Ảnh: BÁ HÙNG

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7. Hyundai Creta: 6.849 xe, chiếm 19% doanh số Hyundai

Trong bối cảnh dòng sedan mất dần sức hút, Hyundai Accent không còn giữ được vị thế, Hyundai Creta trở thành mẫu xe gánh vác doanh số cho thương hiệu xe Hàn tại Việt Nam. Trong số 35.412 xe Hyundai bán ra tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026, có tới 6.849 xe Creta, chiếm 19% thị phần của hãng xe Hàn Quốc. Hyundai Creta là mẫu xe thuộc phân khúc crossover hạng B, do Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) lắp ráp, phân phối với mức giá 599 - 715 triệu đồng Ảnh: BÁ HÙNG

8. Honda City: 5.452 xe, chiếm 34% doanh số Honda

Bất chấp doanh số sụt giảm, dòng sedan nói chung mất sức hút… Honda City vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của Honda tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026. Cụ thể, doanh số Honda CR-V đạt 5.452 xe, chiếm 34% tổng lượng xe Honda bán ra trong 3 quý đã qua của năm 2026 Ảnh: BÁ HÙNG

9. Suzuki Super Carry Pro: 2.106 xe, chiếm 25% doanh số Suzuki

Không phải các dòng xe du lịch như XL7 Hybrid hay Fronx, mẫu xe bán chạy nhất của Suzuki tại Việt Nam sau 9 tháng đầu năm 2026 chính là mẫu xe tải cỡ nhỏ Suzuki Super Carry Pro. Doanh số mẫu xe này sau 3 quý đầu năm 2026 đạt 2.106 xe, chiếm 25% doanh số Suzuki Ảnh: Suzuki



