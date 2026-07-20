Những ô tô 'chủ lực' doanh số của các hãng xe tại Việt Nam nửa đầu 2026

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Phần lớn các mẫu ô tô sắm vai chủ lực doanh số của các hãng xe tại Việt Nam đều là các mẫu xe gầm cao, 5 - 7 chỗ thuộc các phân khúc như SUV, Crossover, MPV hay bán tải; trong đó có mẫu xe chiếm hơn một nửa doanh số bán của cả một thương hiệu trong nửa đầu năm 2026.
Thị trường ô tô Việt Nam vừa khép lại nửa đầu năm 2026 với kết quả khá tích cực. Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tổng doanh số bán ô tô sau nửa đầu năm 2026 của các thương hiệu thuộc VAMA đạt mức 187.883 xe, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính cả lượng xe Hyundai do Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) lắp ráp, phân phối ra thị trường (đạt 25.069 xe) cũng như lượng xe ô tô điện VinFast đã bàn giao (đạt 115.916 xe); trong 6 tháng đầu năm 2026, người Việt đã mua sắm tổng cộng 328.818 xe ô tô các loại, tăng hơn 74.024 xe so với 6 tháng đầu năm 2025.
Sức mua vẫn giữ nhịp tăng giúp doanh số bán nhiều thương hiệu ô tô đang sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam tăng trưởng. Kết quả được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của VAMA, VinFast và HTV cho thấy, trong nửa đầu năm 2026, ngoài Ford sụt giảm doanh số, các thương hiệu ô tô còn lại đều bán được nhiều xe hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn các mẫu ô tô sắm vai chủ lực doanh số của các hãng xe tại Việt Nam đều là các mẫu xe gầm cao, 5 - 7 chỗ thuộc các phân khúc như SUV, Crossover, MPV hay bán tải; trong đó có mẫu xe chiếm hơn một nửa doanh số bán của cả một thương hiệu trong nửa đầu năm 2026.
1. VinFast Limo Green: 27.927 xe, chiếm 24,1% doanh số VinFast
2. Toyota Yaris Cross: 8.146 xe, chiếm 23% doanh số Toyota
3. Mazda CX-5: 8.123 xe, chiếm 53,1% doanh số Mazda
Người Việt mua bao nhiêu ô tô trong nửa đầu năm 2026?
4. Mitsubishi Xpander: 7.791 xe, chiếm 36% doanh số Mitsubishi
5. Ford Ranger: 6.986 xe, chiếm 32,9% doanh số Ford
6. Hyundai Creta: 4.671 xe, chiếm 18,6% doanh số Hyundai
Hãng ô tô nào bán chạy nhất Việt Nam nửa đầu năm 2026?
7. KIA Seltos: 4.529 xe, chiếm 28,8% doanh số KIA
8. Honda CR-V: 3.554 xe, chiếm 31,4% doanh số Honda
9. Suzuki XL7 Hybrid: 995 xe, chiếm 26,1% doanh số Suzuki
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