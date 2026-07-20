Những ô tô 'chủ lực' doanh số của các hãng xe tại Việt Nam nửa đầu 2026

Thị trường ô tô Việt Nam vừa khép lại nửa đầu năm 2026 với kết quả khá tích cực. Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tổng doanh số bán ô tô sau nửa đầu năm 2026 của các thương hiệu thuộc VAMA đạt mức 187.883 xe, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính cả lượng xe Hyundai do Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) lắp ráp, phân phối ra thị trường (đạt 25.069 xe) cũng như lượng xe ô tô điện VinFast đã bàn giao (đạt 115.916 xe); trong 6 tháng đầu năm 2026, người Việt đã mua sắm tổng cộng 328.818 xe ô tô các loại, tăng hơn 74.024 xe so với 6 tháng đầu năm 2025.

Xe gầm cao, 5 - 7 chỗ thuộc các phân khúc như SUV, Crossover, MPV hay bán tải đang đóng góp lớn vào doanh số bán của các hãng xe tại Việt Nam Ảnh: Bá Hùng

Sức mua vẫn giữ nhịp tăng giúp doanh số bán nhiều thương hiệu ô tô đang sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam tăng trưởng. Kết quả được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của VAMA, VinFast và HTV cho thấy, trong nửa đầu năm 2026, ngoài Ford sụt giảm doanh số, các thương hiệu ô tô còn lại đều bán được nhiều xe hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn các mẫu ô tô sắm vai chủ lực doanh số của các hãng xe tại Việt Nam đều là các mẫu xe gầm cao, 5 - 7 chỗ thuộc các phân khúc như SUV, Crossover, MPV hay bán tải; trong đó có mẫu xe chiếm hơn một nửa doanh số bán của cả một thương hiệu trong nửa đầu năm 2026.

1. VinFast Limo Green: 27.927 xe, chiếm 24,1% doanh số VinFast

VinFast Limo Green là mẫu ô tô hút khách nhất tại thị trường Việt Nam trong nửa đầu năm 2026. Tổng doanh số bán của mẫu MPV thuần điện này sau 6 tháng đã qua của năm 2026 đạt 27.927 xe, chiếm 24,1% doanh số VinFast. VinFast Limo Green chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng mua xe kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách, taxi. Mẫu xe này hiện có giá 699 triệu đồng Ảnh: VinFast

2. Toyota Yaris Cross: 8.146 xe, chiếm 23% doanh số Toyota

Khi Toyota Vios không còn giữ được vị thế, Yaris Cross đang dần thay thế mẫu sedan hạng B để trở thành dòng sản phẩm đóng vai trò chủ lực doanh số cho Toyota tại thị trường Việt Nam. Trong nửa đầu năm 2026, tổng doanh số mẫu xe này đạt 8.146 xe, chiếm 23% doanh số của Toyota. Mẫu xe này hiện đang được phân phối tại Việt Nam 2 phiên bản, giá bán từ 650 - 728 triệu đồng Ảnh: Toyota

3. Mazda CX-5: 8.123 xe, chiếm 53,1% doanh số Mazda

Trong số các mẫu mã xe Mazda tại Việt Nam những năm gần đây, CX-5 vẫn là cái tên có sức hút lớn nhất trên thị trường ô tô. Mẫu xe này trong nhiều năm qua luôn là sản phẩm bán chạy nhất của hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, doanh số CX-5 đạt chiếm 53,1% tổng lượng xe Mazda đã bán ra thị trường. Tất cả các phiên bản Mazda CX-5 hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối với giá 749 - 979 triệu đồng Ảnh: Bá Hùng

Người Việt mua bao nhiêu ô tô trong nửa đầu năm 2026?

4. Mitsubishi Xpander: 7.791 xe, chiếm 36% doanh số Mitsubishi

Tương tự Mazda CX-5, Mitsubishi Xpander vẫn đóng vai trò đầu tàu trong việc đóng góp doanh số cho Mitsubishi tại Việt Nam. Bất chấp việc phải chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường, Mitsubishi Xpander vẫn tạo được sức hút với 7.791 xe bán ra trong nửa đầu năm 2026, chiếm 36% doanh số Mitsubishi. Xpander tại Việt Nam có bản lắp ráp trong nước, bên cạnh phiên bản nhập khẩu từ Indonesia, giá bán từ 560 - 703 triệu đồng Ảnh: Chí Tâm

5. Ford Ranger: 6.986 xe, chiếm 32,9% doanh số Ford

Mẫu xe bán tải hút khách nhất tại thị trường Việt Nam đồng thời cũng là cái tên đóng góp nhiều nhất vào kết quả bán hàng của Ford tại Việt Nam. Trong nửa đầu năm 2026, lượng xe Ford Ranger bán ra thị trường đạt 6.986 xe, chiếm 32,9% doanh số của hãng xe Mỹ tại Việt Nam. Với việc mới được bổ sung các phiên bản mới, Ford Ranger tại Việt Nam hiện có khá nhiều lựa chọn. Trong đó, các phiên bản Ranger có giá từ 715 triệu đến 1,039 tỉ đồng. Biến thể Ranger Raptor có giá từ 1,448 tỉ đồng Ảnh: Bá Hùng

6. Hyundai Creta: 4.671 xe, chiếm 18,6% doanh số Hyundai

Trong bối cảnh dòng sedan mất dần sức hút, Hyundai Accent không còn giữ được vị thế, Hyundai Creta trở thành mẫu xe gánh vác doanh số cho thương hiệu xe Hàn tại Việt Nam. Trong số 25.069 xe Hyundai bán ra tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2026, có tới 4.671 xe Creta, chiếm 18,6% thị phần của hãng xe Hàn. Hyundai Creta là mẫu xe thuộc phân khúc Crossover hạng B, do Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) lắp ráp, phân phối với giá bán từ 599 - 715 triệu đồng Ảnh: Bá Hùng

Hãng ô tô nào bán chạy nhất Việt Nam nửa đầu năm 2026?

7. KIA Seltos: 4.529 xe, chiếm 28,8% doanh số KIA

Tương tự Hyundai Creta, KIA Seltos cũng là mẫu xe có đóng góp nhiều nhất vào doanh số bán hàng của KIA tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2026. Cụ thể, đã có 4.529 xe Seltos đến tay khách hàng Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026, chiếm 28,8% doanh số KIA. KIA Seltos hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối 6 phiên bản, giá bán từ 579 - 699 triệu đồng

8. Honda CR-V: 3.554 xe, chiếm 31,4% doanh số Honda

Mẫu Crossover 7 chỗ - Honda CR-V bất ngờ vượt Honda City để trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Honda tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2026. Cụ thể, doanh số Honda CR-V đạt 3.554 xe, chiếm 31,4% tổng lượng xe Honda bán ra trong nửa đầu năm nay Ảnh: Bá Hùng

9. Suzuki XL7 Hybrid: 995 xe, chiếm 26,1% doanh số Suzuki

Dù Suzuki đã cố gắng bổ sung một số mẫu mã mới trong những năm gần đây nhưng Suzuki XL7 Hybrid vẫn là cái tên đóng vai trò chủ lực doanh số ở phân khúc xe du lịch của hãng xe Nhật Bản. Mẫu MPV này đạt doanh số bán 995 xe, chiếm 26,1% tổng lượng xe Suzuki đến tay khách hàng trong nửa đầu năm 2026 Ảnh: Suzuki



