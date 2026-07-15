Ô tô rầm rộ ưu đãi giá, xe hãng nào bán chạy nhất Việt Nam?

Thị trường ô tô Việt Nam vừa khép lại nửa đầu năm 2026 với đầy rẫy những khó khăn, thử thách. Tác động của tình hình kinh tế, khiến sức mua trên thị trường ô tô liên tục biến động. Bên cạnh đó, sự phát triển của phân khúc ô tô điện cùng sự xuất hiện của các hãng xe Trung Quốc khiến áp lực cạnh tranh trên thị trường ngày càng gia tăng. Cuộc đua đến ngôi vương thương hiệu ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2026 theo đó cũng có nhiều xáo trộn.

Loạt ô tô máy xăng, dầu bán chạy nhất quý 1/2026

Sức mua tìm lại nhịp tăng trưởng, thị trường khép lại nửa đầu năm 2026 với gần 329.000 xe mới bán ra

Sau hai tháng liên tiếp sụt giảm doanh số, các nhà sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam vẫn tiếp tục nỗ lực triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá nhằm tạo sức hút, kích cầu mua sắm. Điều này phần nào mang lại hiệu quả khi sức mua trên thị trường ô tô vừa tìm lại nhịp tăng trưởng.

Sức mua giữ nhịp tăng trưởng giúp doanh số nhiều hãng xe đang sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam tăng trưởng Ảnh: Bá Hùng

Số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy, trong tháng 6.2026 các thành viên VAMA đã bán ra thị trường 31.104 xe số tô các loại, tăng 4% so với tháng 5.2026. Bước tăng trưởng này nâng tổng doanh số bán hàng sau nửa đầu năm 2026 của các thương hiệu thuộc VAMA lên mức 187.883 xe ô tô các loại, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu tính cả lượng xe Hyundai do Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) lắp ráp, phân phối ra thị trường (đạt 25.069 xe) cũng như lượng xe ô tô điện VinFast đã bàn giao (đạt 115.916 xe); trong 6 tháng đầu năm 2026, người Việt đã mua sắm tổng cộng 328.818 xe ô tô các loại, tăng hơn 74.024 xe so với 6 tháng đầu năm 2025. Kết quả này cho thấy, sức mua trên thị trường ô tô trong nửa đầu năm 2026 dù biến động nhưng vẫn đang có sự tăng trưởng.

Trong tháng 6.2026 các thành viên VAMA đã bán ra thị trường 31.104 xe số tô các loại, tăng 4% so với tháng 5.2026 Ảnh: Bá Hùng

Trưởng bộ phận bán hàng một đại lý xe Ford tại TP.HCM cho biết: "Dù liên tục sụt giảm trong quý 2/2026 nhưng nhìn chung thị trường ô tô vẫn đang tăng trưởng về mặt doanh số sau nửa đầu năm bất chấp chịu tác động từ chính sách, biến động của tình hình kinh tế cũng như giá xăng dầu... Bên cạnh sự xuất hiện các mẫu mã mới từ xe điện tới xe xăng, nỗ lực cắt giảm biên lợi nhuận, đẩy mạnh chương trình ưu đãi, giảm giá là yếu tố góp phần thúc đẩy sức mua trên thị trường ô tô.

Loạt ô tô "kén" khách nhất thị trường Việt Nam quý 1/2026

Ô tô điện VinFast hút khách mua, doanh số xe Ford sụt giảm

Sức mua vẫn giữ nhịp tăng giúp doanh số bán nhiều thương hiệu ô tô đang sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam tăng trưởng. Kết quả được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của VAMA, VinFast và HTV cho thấy, trong nửa đầu năm 2026, ngoài hãng Ford sụt giảm doanh số, các thương hiệu ô tô còn lại đều bán được nhiều xe hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, bất chấp sự áp đảo của hàng loạt thương hiệu ô tô truyền thống với thế mạnh về các dòng xe động cơ đốt trong… ô tô điện VinFast với danh mục sản phẩm đa dạng, phù hợp thị hiếu khách Việt cùng chính sách ưu đãi hấp dẫn, linh hoạt tiếp tục hút khách nhất thị trường.

Doanh số các thương hiệu ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam nửa đầu năm 2026 Nguồn: VAMA, VinFast, HTV

Số liệu VinFast công bố cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, hãng xe điện Việt Nam đã bàn giao đến tay người dùng cũng như các đại lý 115.916 xe ô tô điện các loại, tăng hơn 48.000 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, mẫu xe 7 chỗ VinFast Limo Green bán chạy nhất với gần 28.000 xe được giao đến tay người mua. Các mẫu ô tô có giá bán hấp dẫn như VinFast VF 3, VF 5 đạt doanh số trên 20.000 xe.

Kết quả này giúp VinFast thống lĩnh thị trường ô tô Việt Nam và tạo cách biệt khá lớn về doanh số so với các thương hiệu ô tô còn lại. Bên cạnh đó, cũng cho thấy xu hướng người Việt ngày càng ưa chuộng sử dụng ô tô điện vốn được đánh giá cao về khả năng vận hành, tiết kiệm và giảm phát thải ra môi trường.

Trong khi đó, Toyota vẫn giữ vị thế là một trong những hãng xe truyền thống bán chạy nhất Việt Nam. Với phần lớn dòng xe máy xăng, dầu, xe lai xăng - điện (hybrid), doanh số Toyota trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 35.410 xe, tăng 6.136 xe so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn kém xa VinFast trong cuộc đua tranh doanh số.

VinFast thống lĩnh thị trường ô tô Việt Nam và tạo cách biệt khá lớn về doanh số so với các thương hiệu ô tô còn lại Ảnh: Bá Hùng

Các thương hiệu ô tô Hàn Quốc như Hyundai, KIA cũng tăng trưởng doanh số nhờ nỗ lực triển khai các chương trình ưu đãi, đại hạ giá xe. Cụ thể, Hyundai bán ra 25.068 xe, tăng 865 xe so với cùng kỳ năm ngoái. KIA bị đẩy xuống vị trí thứ 7 khi chỉ bán được 12.293 xe, giảm hơn 1.700 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, những thương hiệu ô tô Hàn Quốc từng một thời hút khách nhất thị trường như KIA, Hyundai đều có lượng xe bán ra trong nửa đầu năm 2025 thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Hyundai dù liên tục áp triển khai các đợt khuyến mãi, giảm giá nhưng chỉ bán được 24.204 xe, thấp hơn 177 xe, qua đó xếp ở vị trí thứ tư. Vị trí thứ 6 thuộc về KIA với 15.732 xe bán ra, tăng 3.439 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Mitsubishi với nỗ lực cải tiến mẫu mã sản phẩm, bổ sung thêm mẫu Destinator từ cuối năm ngoái kết hợp các chương trình ưu đãi áp dụng đều đặn mỗi tháng cũng đạt doanh số bán 21.617 xe, tăng gần 6.000 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Ford lại ngược xu hướng của toàn thị trường khi chỉ bán được 21.232 xe, giảm gần 500 xe so với nửa đầu năm 2026. Nguyên nhân một phần xuất phát từ Ford Ranger - dòng xe chủ lực của Ford chịu tác động lớn từ sự thay đổi chính sách đối với xe bán tải tại Việt Nam.

Các hãng xe đến từ Nhật Bản như Mazda, Honda… dù có tăng trưởng doanh số nhưng không đáng kể Ảnh: Bá Hùng

Các hãng xe đến từ Nhật Bản như Mazda, Honda… dù có tăng trưởng doanh số nhưng không đáng kể. Trong đó, Honda chỉ bán nhiều hơn cùng kỳ năm ngoái 72 xe, doanh số Mazda tăng 613 xe… Như vậy, sau nửa đầu năm 2026 thương hiệu xe điện VinFast đang nắm lợi thế trong cuộc đua doanh số, các thương hiệu xe Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn cho thấy sức hút với khách Việt nhờ dòng xe khá đa dạng kèm theo chương trình ưu đãi, giảm giá.