Ô tô chở 13 giáo viên lao xuống mương nước sau va chạm với xe máy

Chiều 20.6, lãnh đạo UBND xã Hòa Định Tây, H.Phú Hòa (Phú Yên) cho biết khoảng 17 giờ ngày 19.6, tại quốc lộ 25 đoạn qua thôn Phú Sen Đông (xã Hòa Định Tây) xảy ra vụ va chạm giữa xe máy và xe khách 16 chỗ. Trên xe khách chở 13 giáo viên mầm non ở H.Sơn Hòa đang trên đường đi du lịch về.

Cụ thể, xe khách 16 chỗ BS 79B-034.09 do ông H.Q.B (35 tuổi, ở TT.Củng Sơn, H.Sơn Hòa) điều khiển lưu hành theo hướng đông - tây, trên xe chở 13 hành khách là giáo viên nữ Trường mầm non Krông Pa (H.Sơn Hòa). Khi xe đến đoạn thuộc thôn Phú Sen Đông thì xảy ra va chạm với xe máy BS 78K1 - 022.26 do ông V.M.H (45 tuổi) điều khiển chở chị N.T.M.L (27 tuổi, cùng ở TT.Phú Hòa, H.Phú Hòa).

Xe 16 chỗ chở 13 nữ giáo viên lao xuống mương nước ẢNH: CTV

Sau cú va chạm, xe khách 16 chỗ lao xuống mương nước, trên xe lúc này có 14 người gồm tài xế và 13 giáo viên mầm non. Hai người đi xe máy bị thương rất nặng được đưa vào viện cấp cứu.

"Ngay khi xảy ra sự việc xe khách lao xuống mương, người dân ở gần hiện trường đã lao xuống cạy cửa, kéo các hành khách mắc kẹt lên bờ. Nhờ hành động dũng cảm, kịp thời của mọi người, các hành khách trên xe đều an toàn", vị lãnh đạo này cho biết.

Người dân thôn Phú Sen Đông lao xuống mương giải cứu 14 hành khách bị mắc kẹt trong xe ẢNH: CTV

Lãnh đạo xã Hòa Định Tây cũng cho biết, địa phương đang xác minh danh tính những người tham gia cứu nạn các hành khách trên xe để đề nghị khen thưởng, biểu dương.

Theo vị lãnh đạo này, thời điểm xe 16 chỗ lao xuống kênh mương thủy nông Đồng Cam, mực nước dưới mương sâu trên 2 m, nếu không được người dân ứng cứu kịp thời, các hành khách trong xe sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.