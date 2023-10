Ô tô cỡ nhỏ dưới 450 triệu: Wigo sụt giảm, Grand i10 bán gấp 8 lần Morning

Người Việt tăng mua sắm ô tô, giúp doanh số bán ô tô cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam tìm lại đà tăng trưởng, mẫu xe lắp ráp trong nước như Hyundai Grand i10 tiếp tục củng cố vị thế trong khi mẫu xe nhập khẩu - Toyota Wigo lại tiếp tục sụt giảm.



Vì sao phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam ngày càng lụi tàn?

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cũng như TC Motor - đơn vị lắp ráp, phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam, trong tháng 9.2023 doanh số bán ô tô cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam đạt 897 xe, tăng 215 xe tương đương 24% so với tháng 8.2023. Kết quả này đến từ sự khởi sắc chung của toàn thị trường ô tô, tạo động lực cho ô tô cỡ nhỏ hạng A tăng trưởng.

Ô tô cỡ nhỏ hạng A là dòng xe có giá bán rẻ nhất thị trường, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng Bá Hùng

Bên cạnh đó, việc các mẫu mã tiếp tục được ưu đãi, giảm giá cũng thu hút khách hàng mua xe. Ô tô cỡ nhỏ hạng A là dòng xe có giá bán rẻ nhất thị trường, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng như cá nhân, gia đình nhỏ cũng như kinh doanh dịch vụ vận tải taxi… Vì vậy cũng dễ tiếp cận khách hàng mua xe.

Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, ô tô cỡ nhỏ hạng A tiêu thụ trong tháng 9 năm nay đã giảm đáng kể. Cụ thể, lượng ô tô cỡ nhỏ hạng A bán ra tại Việt Nam trong tháng 9.2023 giảm 352 xe tương đương 28,2% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân một phần đến từ ảnh hưởng của nền kinh tế khiến sức mua ô tô giảm, bên cạnh đó việc nhiều mẫu mã như VinFast Fadil, Honda Brio… đã rời "cuộc đua" cũng ảnh hưởng đến tổng doanh số bán của phân khúc này. Ngoài ra, áp lực cạnh tranh đến từ những mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ như Toyota Raize, Kia Sonet hay các dòng ô tô điện giá rẻ như Wuling Hongguang MiniEV, VinFast VF 3… cũng khiến ô tô cỡ nhỏ hạng A mất khách.

Tháng 9.2023 Cộng dồn năm 2023 Hyundai Grand i10 628 5386 Toyota Wigo 187 1009 Kia Morning 82 1125

Trong số 3 mẫu ô tô thuộc phân khúc xe cỡ nhỏ hạng A đang phân phối tại Việt Nam, gồm: Hyundai Grand i10, Kia Morning và Toyota Wigo. Các mẫu xe lắp ráp trong nước như Hyundai Grand i10, Kia Morning vẫn chiếm ưu thế về mặt doanh số bán hàng.

Cụ thể, trong tháng 9.2023 doanh số Hyundai Grand i10 đạt 628 xe, tăng 243 xe qua đó tiếp tục dẫn đầu phân khúc với tổng cộng gần 5.400 xe bán ra sau 9 tháng đã qua của năm 2023. Lượng xe Hyundai Grand i10 tiêu thụ trong tháng 9.2023 cũng nhiều gấp gần 8 lần so với Kia Morning. Mẫu xe cỡ nhỏ do THACO AUTO lắp ráp, phân phối chỉ bán được 82 xe, tăng 10 xe so với tháng 9.2023.

Kia Morning chỉ bán được 82 xe, tăng 10 xe so với tháng 9.2023. Bá Hùng

Trái ngược với hai đối thủ xe Hàn lắp ráp trong nước, mẫu xe nhập khẩu - Toyota Wigo tiếp tục sụt giảm với chỉ 187 xe bán ra, giảm 38 xe so với tháng 8.2023. So với Hyundai Grand i10 và Kia Morning, Toyota Wigo không được hưởng ưu đãi từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 41/2023/NĐ-CP được Chính phủ ban hành và có hiệu lực tới hết năm 2023. Đây chính là một trong những lợi thế giúp Hyundai Grand i10 và Kia Morning hút khách hơn so với Toyota Wigo.

Cộng dồn 9 tháng đã qua của năm 2023, tổng doanh số ô tô cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam đạt 7.520 xe, giảm 17.024 xe, tương đương 70% so với cùng kỳ năm 2022. Với cục diện hiện tại, Hyundai Grand i10 nhiều khả năng sẽ chiếm ngôi vương ô tô cỡ nhỏ hạng A bán chạy nhất Việt Nam, trong khi vị trí thứ 2 sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Kia Morning và Toyota Wigo.