Ô tô cỡ nhỏ máy xăng đánh mất thị phần vào tay xe điện

Từng được xem là dòng ô tô giá rẻ hấp dẫn khách hàng mua xe tại Việt Nam, tuy nhiên khi xe điện phát triển mạnh mẽ, áp lực cạnh tranh trên thị trường gia tăng và đặc biệt thị hiếu người tiêu dùng thay đổi… miếng bánh thị phần ô tô cỡ nhỏ máy xăng đang dần "teo tóp".

Khoảng 5 năm trở về trước, cùng với sedan hạng B, ô tô cỡ nhỏ thuộc các phân khúc sedan, hatchback hay SUV hạng A… có giá bán dưới 550 triệu đồng được xem là những dòng ô tô dễ tiếp cận, lại tiết kiệm, kinh tế trong quá trình sử dụng. Giá bán nhiều mẫu ô tô cỡ nhỏ máy xăng được đánh giá phù hợp với ngân sách tài chính của nhóm khách trẻ, những người lần đầu sắm ô tô. Trong khi với nhóm khách mua xe chạy dịch vụ, taxi… dòng xe này mang lại tính kinh tế cao nhờ những ưu điểm tiết kiệm, chi phí bảo dưỡng thấp và dễ sử dụng, bảo dưỡng…

Từng có thời điểm sedan, hatchback hay SUV cỡ nhỏ hạng A máy xăng được xem là một trong những dòng xe hút khách nhất thị trường ô tô Việt Nam Ảnh: Toyota

Vì vậy, từng có thời điểm sedan, hatchback hay SUV cỡ nhỏ hạng A máy xăng được xem là một trong những dòng xe hút khách nhất thị trường ô tô Việt Nam. Hầu hết các hãng ô tô phổ thông như Toyota, Hyundai, Honda, KIA, Suzuki hay ngay cả VinFast khi bắt đầu gia nhập thị trường ô tô Việt Nam cũng tham gia phân khúc ô tô cỡ nhỏ máy xăng. Tuy nhiên, khoảng 2 - 3 năm trở lại đây, những thay đổi trên thị trường ô tô Việt Nam cùng sự chuyển dịch về thị hiếu của người tiêu dùng khiến những dòng xe này không còn giữ được sức hút, doanh số bán liên tục sụt giảm. Lần lượt Honda Brio, Suzuki Celerio rồi VinFast Fadil rút khỏi cuộc đua, các mẫu xe còn trụ lại cũng chật vật với bài toán giảm doanh số.

Thị phần ô tô cỡ nhỏ máy xăng đang dần "teo tóp"

Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) cho thấy, trong năm 2025, tổng doanh số bán ô tô sedan hatchback cỡ nhỏ máy xăng chỉ đạt 6.052 xe, giảm 3.209 xe, tương đương gần 35% so với năm 2024.

Đây là năm thứ ba liên tiếp, doanh số dòng xe này tại Việt Nam sụt giảm, đồng thời đạt mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Thậm chí, doanh số phân khúc ô tô sedan hatchback cỡ nhỏ máy xăng trong năm 2025 thấp hơn khoảng 4,6 lần so với mức kỷ lục vào năm 2022 (đạt 27.833 xe).

Doanh số ô tô cỡ nhỏ máy xăng Năm 2022 27833 Năm 2023 11159 Năm 2024 9261 Năm 2025 6052

Trong khi đó, lượng tiêu thụ các dòng SUV cỡ nhỏ máy xăng như Toyota Raize, KIA Sonet, Hyundai Venue cũng đang trên đà sụt giảm. Trong năm 2025, lượng tiêu thụ Toyota Raize chỉ đạt 3.630 xe, giảm 1.354 xe so với năm 2024; KIA Sonet đạt 5.944 xe, giảm 1.369 xe và Hyundai Venue đạt 2.289 xe, giảm 2.176 xe.

Kết quả này cho thấy rõ thực tế ô tô cỡ nhỏ máy xăng đang dần "teo tóp". Trái lại, doanh số ô tô điện cỡ nhỏ lại tăng trưởng mạnh mẽ. Đơn cử như VinFast VF 3 đạt tới 44.585 xe, tăng khoảng 19.600 so với năm 2024, trong khi lượng xe VinFast VF 5 bán ra cũng đạt 43.913 xe, tăng khoảng 12.000 xe so với năm 2024. Đây cũng là hai mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam trong năm vừa qua.

Trái với xe xăng, doanh số ô tô điện cỡ nhỏ lại tăng trưởng mạnh mẽ Ảnh: B.H

Những con số này cho thấy thực tế, nhu cầu mua ô tô cỡ nhỏ vẫn ở mức cao những khách hàng Việt Nam đang chuyển hướng. Thay vì chọn xe động cơ xăng nhiều người đang chuyển hướng sang mua ô tô điện. Trong khi đó, các chuyên gia trong ngành nhận định, trước xu hướng phát triển mạnh mẽ của ô tô điện tại thị trường Việt Nam, ô tô cỡ nhỏ máy xăng là phân khúc chịu ảnh hưởng lớn nhất.

Vì sao người Việt không còn chuộng ô tô cỡ nhỏ máy xăng như trước đây?

Thực tế, nhận định trên hoàn toàn có cơ sở, bởi ô tô điện cỡ nhỏ đã phần nào khỏa lấp đi những yếu tố vốn được xem là lợi thế cho các dòng ô tô cỡ nhỏ máy xăng. Trước đây, giá bán được xem là yếu tố giúp ô tô cỡ nhỏ máy xăng tạo sức hút, tuy nhiên hiện tại thay vì bỏ ra gần 500 triệu để mua một chiếc KIA Morning hay Hyundai Grand i10… những khách hàng vốn chỉ cần một chiếc xe 4 bánh che mưa che nắng, đưa đón con cái đi học chỉ cần bỏ ra tầm 300 triệu đồng đã có thể sở hữu một chiếc ô tô điện như VinFast VF 3 hay Wuling Mini EV…

Ô tô điện cỡ nhỏ đã phần nào khỏa lấp đi những yếu tố vốn được xem là lợi thế cho các dòng ô tô cỡ nhỏ máy xăng Ảnh: B.H

Ô tô cỡ nhỏ máy xăng từng được xem là dòng xe có dung tích động cơ nhỏ, đỡ hao xăng, chi phí bảo dưỡng thấp… nhưng hiện tại với nhiều người, sử dụng xe điện còn tiết kiệm hơn. Chi phí sạc điện thấp hơn đáng kể so với số tiền bỏ ra để đổ xăng, đó là chưa kể đến các mẫu ô tô điện VinFast còn được miễn phí sạc điện tới giữa năm 2027. Chu kỳ cũng bảo dưỡng ô tô điện cũng dài hơn trong khi chi phí bảo dưỡng cũng thấp hơn xe xăng cùng phân khúc.

Chính vì vậy, không chỉ nhóm khách hàng cá nhân, ngay cả doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ taxi vận chuyển khách tại các thành phố lớn cũng đang chuyển sang sử dụng ô tô điện, bởi hiệu quả kinh tế mang lại được đánh giá tốt hơn xe động cơ xăng.