Ô tô 'đại hạ giá', người Việt chọn mua dòng xe nào nhiều nhất?

Cuộc đua tranh giảm giá bán diễn ra rầm rộ trên thị trường ô tô Việt Nam ngay sau khi tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch) đi qua mang đến những tín hiệu tích cực cho hoạt động kinh doanh ô tô tại Việt Nam sau thời gian dài ảm đạm.



Doanh số ô tô Việt Nam năm 2022 kỷ lục, Toyota và Hyundai lại "đua song mã"



Theo kết quả bán hàng mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 9.2022 tổng doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc VAMA đạt 25.375 xe, tăng 13% tương đương gần 2.835 xe so với tháng 8.2023. Trong đó, lượng ô tô du lịch chiếm gần 20.000 xe, tăng 13%; xe thương mại cũng tăng 10% so với tháng 8.2023.

Trong tháng 9.2022 tổng doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc VAMA đạt 25.375 xe, tăng 13% tương đương gần 2.835 xe so với tháng 8.2023 Bá Hùng

Tính cả doanh số bán ô tô Hyundai do TC Motor phân phối, tổng lượng ô tô mới tiêu thụ tại Việt Nam trong tháng 9.2023 đạt 31.352 xe, tăng 5.667 xe tương đương 18% so với tháng 8.2023. Đây được xem là tín hiệu tích cực tạo động lực cho thị trường ô tô Việt Nam "chạy nước rút" khi bước vào quý bán hàng cuối năm 2023. Nỗ lực giảm giá bán ô tô từ các nhà sản xuất, phân phối, chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ từ phía nhà nước cộng với tâm lý mua sắm của người tiêu dùng được "cỡi trói"… là những yếu tố giúp sức mua ô tô tăng trưởng.

So với tháng trước đó, doanh số bán hầu hết dòng xe (xét theo kiểu loại như sedan, SUV, crossover, MPV…) có tăng trưởng. Trong đó, tiếp tục xu hướng đã diễn ra trên thị trường ô tô những năm gần đây, những dòng xe gầm cao như MPV, SUV, crossover 5 - 7 chỗ được người Việt chọn mua nhiều nhất.

Tháng 9.2023 Cộng dồn năm 2023 Sedan 4714 34763 SUV 4457 43702 Crossover 4213 24735 MPV 4966 35306 Bán tải 1648 13938

Cụ thể, theo VAMA trong tháng 9.2023, ngoại trừ xe bán bán, các dòng xe còn lại trên thị trường đều tăng trưởng với lượng bán ra đạt trên 4.000 chiếc. Trong đó, MPV là dòng xe được người Việt chọn mua nhiều nhất khi có tới 4.966 xe đến tay khách hàng trong tháng 9.2023, tăng gần 1.100 xe so với tháng 8.2023. Phần lớn trong số này vẫn là các mẫu MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Hyundai Stargazer… Hầu hết các mẫu xe này đều được ưu đãi, giảm giá. Thậm chí như Hyundai Stargazer được đại lý ưu đãi hơn 100 triệu đồng.

Phân khúc này trong tháng 9.2023 còn có sự góp mặt của "tân binh" Honda BR-V với lượng xe bán ra đạt gần 800 chiếc. Mitsubishi Xpander tiếp tục xếp ở nhóm ô tô bán chạy nhất khi có tới 1.918 xe được các đại lý giao đến tay khách hàng.

MPV nói chung là dòng xe được người Việt chọn mua nhiều nhất trong tháng 9.2023 Bá Hùng

Dòng xe SUV, crossover 5 - 7 chỗ tiếp tục được người Việt ưa chuộng khi có tới gần 9.000 xe bán ra trong tháng 9.2023. Trong đó, xe SUV chiếm 4.457 xe (giảm 438 xe), xe crossover chiếm 4.213 xe (tăng 454 xe). Trong đó, riêng mẫu crossover 5 chỗ - Mazda CX-5 chiếm tới 2.023 xe, tiếp tục dẫn đầu danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 9.2023. Ngoài ra, bội đôi xe Hàn Quốc gồm Kia Sonet và Kia Seltos tiếp tục cho thấy sức hút khi đạt lượng tiêu thụ trên 1.000 chiếc.

Thị trường ô tô Việt Nam năm 2022 có gì nổi bật?



Lượng tiêu thụ xe bán tải tại Việt Nam trong tháng 9.2023 cũng đạt 1.648 xe, tăng 286 xe tương đương 17,4% so với so với tháng 8.2023. Trong đó, có gần 82% khách mua xe bán tải tại Việt Nam trong tháng 9.2023 chọn Ford Ranger.

Crossover 5 chỗ - Mazda CX-5 chiếm tới 2.023 xe, tiếp tục dẫn đầu top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 9.2023 Bá Hùng

Đáng chú ý, dòng xe sedan sau thời gian liên tiếp sụt giảm cũng đã lấy lại đà tăng trưởng. Theo VAMA, dòng sedan nói chung đạt doanh số bán lên tới 4.714 xe, tăng gần 2.000 xe so với tháng trước đó. Kết quả này đến từ việc một số mẫu sedan hạng B, sedan hạng C được đại lý giảm giá bán. Riêng dòng sedan hạng B với các mẫu xe có giá dưới 600 triệu đồng đạt mức tăng trưởng 50,6% so với tháng 8.2023.

Cộng dồn 9 tháng đã qua của năm 2023, theo số liệu từ VAMA dòng xe SUV đạt doanh số cao nhất với 43.702 xe bán ra, tiếp đến có dòng xe MPV với 35.306 xe và sedan đạt 34.736 xe. Xe crossover chiếm doanh số 24.735 xe. Trong khi xe bán tải đạt 13.938 xe bán ra sau 9 tháng đã qua của năm 2023.