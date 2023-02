Ô tô đạt điểm an toàn tối đa ngày càng ít

Đến hẹn lại lên, cứ vào cuối tháng 2 hàng năm Viện Bảo hiểm và an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) thường công bố danh sách các mẫu ô tô được xếp hạng an toàn cao nhất sau khi trải qua các bài thử nghiệm va chạm, đánh giá an toàn của cơ quan này.



Năm nay, danh sách ô tô được xếp hạng an toàn cao nhất do IIHS công bố đều là các xe thuộc phiên bản mới nhất, sản xuất năm 2023. Đáng chú ý, so với những năm trước đây, số lượng ô tô đạt điểm an toàn tối đa theo đánh giá của IIHS đang ít dần.

Cụ thể, năm nay chỉ có 48 xe ô tô được IIHS xếp hạng an toàn, trong đó có 28 xe đạt điểm an toàn Top Safety Pick+ (mức cao nhất) và 20 được giải Top Safety Pick. Trước đó, vào năm 2022 danh sách ô tô được xếp hạng an toàn do IIHS công bố có tới 101 xe, gồm 65 xe Top Safety Pick+ và 36 xe Top Safety Pick.

Như vậy, so với năm ngoái, số lượng ô tô được xếp hạng an toàn của IIHS giảm hơn 50 xe. Điều này một phần xuất phát từ việc IIHS đưa ra tiêu chí đánh giá khắt khe hơn và một số bài đánh giá cũng tăng độ khó… Trong đó, ô tô đạt Top Safety Pick+ và Top Safety Pick phải đảm bảo thêm các tiêu chí như có khả năng bảo vệ tốt hơn trong các bài thử nghiệm va chạm bên sườn, công nghệ cảnh báo va chạm cũng phải được nâng cấp, cũng như đèn pha chiếu sáng tốt hơn.

Ông David Harkey - Chủ tịch Viện Bảo hiểm và an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) cho biết: "Số lượng ô tô giành chiến thắng ở các hạng mục năm nay ít hơn vì chúng tôi đang thách thức các nhà sản xuất ô tô tạo ra những mẫu xe tốt hơn, an toàn hơn dựa trên những thành tựu về an toàn mà họ đã đạt được. Những mẫu xe này thực sự nổi bật về cả khả năng va chạm và ngăn ngừa va chạm".

Trong số các nhà sản xuất ô tô trên thế giới, Tập đoàn Toyota giành được nhiều giải thưởng nhất, với tổng cộng 9 xe giành Top Safety Pick+ và 6 xe Top Safety Pick. Trước đó, trong 2022 Hyundai là nhà sản xuất dẫn đầu với tổng cộng 21 xe ở cả hai hạng mục.

Nhận dịp này IIHS cũng cho biết, việc đánh giá, xếp hạng sắp tới sẽ có nhiều thay đổi. Theo đó, với các mẫu ô tô sản xuất năm 2024 IIHS sẽ không còn bài thử độ cứng cửa sổ trời, tự đầu ghế, và hệ thống ngăn ngừa va chạm phía trước với một xe khác. Tình trạng của ngành công nghiệp ô tô hiện nay mang đến gần như mọi mẫu xe đều được điểm Tốt ở những bài đánh giá này. IIHS đang nghiên cứu và triển khai những bài thi thử thách hơn đối với các hạng mục này trong tương lai.

Dưới đây là danh sách các mẫu ô tô giành giải thưởng Top Safety Pick+, tức mức an toàn cao nhất theo đánh giá xếp hạng của IIHS: