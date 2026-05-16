Ô tô điện Trung Quốc bước vào làn sóng tăng giá

Làn sóng tăng giá bán ô tô đang càn quét thị trường xe năng lượng mới (NEV) của Trung Quốc. Theo hãng truyền thông Trung Quốc - Jiemian News, hơn 15 nhà sản xuất ô tô có quy mô lớn tại Trung Quốc, bao gồm cả BYD, Xiaomi và nhiều liên doanh ô tô đã thông báo tăng giá xe hoặc các cấu hình tùy chọn do chi phí chip lưu trữ và nguyên vật liệu như lithium carbonate tăng vọt.

Theo đó, từ cuối tháng 4.2026, BYD đưa ra thông báo về việc tùy chọn cảm biến laser ADAS "God's Eye B" dành cho các dòng xe Dynasty, Ocean và Fangchengbao sẽ tăng giá từ 9.900 nhân dân tệ (khoảng 1.500 USD) lên 12.000 nhân dân tệ (khoảng 1.800 USD) và bắt đầu áp dụng từ tháng 5.2026.

Tiếp theo đó, Changan Nevo (Qiyuan) cũng đưa ra thông báo giá bán lẻ đề xuất chính thức cho mẫu Q07 SDA Intelligent Laser Edition sản xuất sau ngày 7.5 sẽ tăng thêm 3.000 nhân dân tệ (khoảng 400 USD). Trong cùng thời gian đó, GAC Aion cũng tăng giá các mẫu như Aion Y Younger và Aion S Plus từ 3.000 nhân dân tệ (400 USD) lên 6.000 nhân dân tệ (khoảng 900 USD).

Mẫu xe SU7 của Xiaomi ra mắt hồi tháng 3, cũng đã tăng 4.000 nhân dân tệ (khoảng 600 USD) với tất cả các phiên bản Standard, Pro và Max. Các thương hiệu liên doanh cũng đang chịu áp lực, dòng xe ID. của Volkswagen đã tăng giá từ 4.000 nhân dân tệ (600 USD) đến 7.000 nhân dân tệ (1.000 USD), trong khi Toyota bZ4X tăng 6.000 nhân dân tệ (900 USD).

Trong khi các tin đồn cho rằng Tesla sẽ tăng giá các phiên bản Model Y Long Range và Performance lần lượt là 18.000 nhân dân tệ (2.600 USD) và 20.000 nhân dân tệ (2.900 USD), Tesla Trung Quốc đã chính thức bác bỏ những thông tin vào ngày 15.5 vừa qua.

Tuy nhiên, Tesla Trung Quốc đã thắt chặt các ưu đãi tài chính. Chương trình ưu đãi đặc biệt lãi suất thấp 7 năm đã hết hạn vào ngày 30.4. Chương trình "vay dễ dàng" mới được giới thiệu vào ngày 13.5 cung cấp các điều khoản 5 năm với lãi suất và khoản trả trước khác nhau, làm tăng tổng chi phí sở hữu cho nhiều người mua xe. Các thương hiệu khác như Zeekr và Avatr cũng đã thu hẹp các ưu đãi tài chính.

Theo Car News China, nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng này là do chi phí chuỗi cung ứng ngày càng leo thang. Lithium cacbonat dùng cho pin, có giá 75.000 nhân dân tệ/tấn (khoảng 11.000 USD/tấn) vào tháng 7 năm ngoái, hiện đã tăng vọt lên gần 200.000 nhân dân tệ (29.400 USD/tấn) chỉ trong chưa đầy một năm. Tính đến ngày 15.5, giá giao dịch ở mức khoảng 194.000 nhân dân tệ/tấn (khoảng 28.500 USD/tấn).

Bên cạnh đó, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) đã chuyển hướng sản xuất chip sang máy chủ AI, làm giảm nguồn cung chip lưu trữ dành cho ô tô. Giá của các chip này đã tăng khoảng 180% trong ba tháng qua, với bộ nhớ DDR5 cao cấp tăng hơn 300%. Theo ước tính của UBS được Jiemian trích dẫn, chỉ riêng việc tăng giá chip đã làm tăng thêm từ 3.000 - 7.000 nhân dân tệ (khoảng 400 - 1.000 USD) vào chi phí của một chiếc xe.

Hơn nữa, các mặt hàng như nhôm và đồng đã đạt mức giá cao kỷ lục. Với giá nhôm vượt quá 25.000 nhân dân tệ/tấn (khoảng 3.700 USD/tấn) và đồng đạt 100.000 nhân dân tệ/tấn (khoảng 14.700 USD/tấn), chi phí nguyên vật liệu cho một chiếc xe điện cỡ trung đã tăng khoảng 1.800 nhân dân tệ (300 USD).

Dữ liệu từ Hiệp hội ô tô hành khách Trung Quốc (CPCA) cho thấy, tỷ suất lợi nhuận của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc đã giảm xuống 3,2% trong quý đầu tiên năm 2026, trong đó riêng tháng 1 - 2.2026 đạt mức 2,9% thấp nhất trong khoảng 10 năm qua.

Tổng lợi nhuận ngành công nghiệp ô tô trong quý 1/2026 giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 78,4 tỉ nhân dân tệ (khoảng 11,5 tỉ USD). Ông Cui Dongshu, Tổng thư ký Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CPCA) nhận định rằng, trong khi các nhà sản xuất ô tô điện cao cấp với biên lợi nhuận trên 20% có thể chịu đựng tốt hơn những cú sốc này, thì các nhà sản xuất phân khúc tầm trung và phổ thông đang phải vật lộn gần điểm hòa vốn.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng nhiều thương hiệu, bao gồm cả Leapmotor, hiện đang cân nhắc điều chỉnh giá. Dù vậy, việc tăng giá đồng loạt trên toàn thị trường khó có thể xảy ra do cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhưng kỷ nguyên giảm giá mạnh dường như đang nhường chỗ cho thời kỳ lạm phát do chi phí sản xuất.