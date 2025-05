Ô tô điện, xe hybrid cắm sạc ngày càng hút khách mua

Bất chấp tác động từ sự thay đổi chính sách thuế quan khiến giá bán ô tô liên tục biến động, nhu cầu mua sắm ô tô điện cũng như xe hybrid cắm sạc - plug-in hybrid (PHEV) - của người dân trên toàn thế giới vẫn tăng mạnh. Trong đó, đáng chú ý có các thị trường ở khu vực Bắc Mỹ, Trung Quốc và châu Âu.

Theo dữ liệu từ Công ty nghiên cứu xe điện (EV) Rho Motion, trong tháng 4.2025 tổng doanh số bán ô tô điện và xe plug-in hybrid toàn cầu đạt khoảng 1,5 triệu chiếc, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2025, người dân toàn cầu đã mua sắm tổng cộng 5,6 triệu xe ô tô điện và xe hybrid cắm sạc. Kết quả này cho thấy, xu hướng chuyển đổi từ ô tô dùng động cơ đốt trong sang xe hybrid cắm sạc và ô tô thuần điện đang diễn ra mạnh mẽ, bất chấp tác động của chính sách thuế cùng những hạn chế về giá bán, hạ tầng trạm sạc…

Tổng doanh số bán ô tô điện và xe plug-in hybrid (PHEV) trên toàn cầu trong tháng 4.2025 đạt khoảng 1,5 triệu chiếc, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái

Ảnh: Bá Hùng

Theo các chuyên gia của Rho Motion, tính kinh tế cũng như công nghệ mới mà ô tô điện hay xe hybrid cắm sạc mang lại cho người dùng, bên cạnh những quy định ngày càng khắt khe liên quan đến môi trường… là những yếu tố thúc đẩy nhiều khách hàng sẵn sàng từ bỏ ô tô dùng động cơ đốt trong truyền thống.

Trong số các quốc gia, khu vực trên thế giới, Trung Quốc vẫn được xem là thị trường lớn nhất của ô tô điện và xe hybrid cắm sạc. Trong tổng số 5,6 triệu xe ô tô điện và xe hybrid cắm sạc bán ra trên toàn cầu, có tới 3,3 triệu xe tiêu thụ tại Trung Quốc, tăng 35% so với năm ngoái. Nếu so với tháng 3.2025, doanh số ô tô điện và xe hybrid cắm sạc tại Trung Quốc đã có sự sụt giảm doanh số khoảng 9% trong tháng 4.2025 nhưng vẫn tăng tới 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số bán ô tô điện, xe hybrid cắm sạc trên toàn cầu Nguồn: Rho Motion

Thị trường khu vực Bắc Mỹ cũng chứng kiến sự tăng trưởng ổn định về doanh số ô tô điện và xe hybrid cắm sạc. Cụ thể, đã có khoảng 600.000 xe bán ra trong 5 tháng đầu năm nay, tăng 5% so với năm ngoái. Trong đó, riêng thị trường Mexico ghi nhận mức tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, sau khi trải qua năm 2024 đầy khó khăn, thị trường ô tô điện, xe hybrid cắm sạc tại thị trường châu Âu cũng đang hồi phục mạnh mẽ. Chỉ tính riêng trong 4 tháng đầu năm 2025, doanh số đã tăng vọt 25%, đạt 1,2 triệu xe. Trong đó, riêng ô tô thuần điện đạt mức tăng trưởng 29%, vượt xa mức tăng trưởng 16% của xe hybrid cắm sạc. Trong đó, thị trường Đức tăng 42%, Ý tăng 56%, Tây Ban Nha tăng 57% và Vương quốc Anh tăng 32%. Riêng thị trường xe điện, xe hybrid cắm sạc tại Pháp vẫn đang gặp khó khăn, với doanh số giảm 14%, nguyên nhân chủ yếu là do Chính phủ nước này đã cắt giảm các chương trình ưu đãi cho người tiêu dùng xe điện.

Thị trường ô tô điện, xe hybrid cắm sạc tại châu Âu đang hồi phục mạnh mẽ

Ảnh: Bá Hùng

Ông Charles Lester - Giám đốc phụ trách mảng phân tích dữ liệu của Rho Motion, cho biết: "Các cuộc đàm phán thuế quan diễn ra đang tác động đến ngành công nghiệp xe điện, nhưng các nhà sản xuất ô tô ở Trung Quốc và EU vẫn tiếp tục hoạt động tốt và thị phần đang dần gia tăng".