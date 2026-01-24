Ô tô đỗ trước cửa, chủ nhà có quyền đuổi, đặt biển cấm?

Công an P.Đại Mỗ (Hà Nội) đang xác minh vụ việc có dấu hiệu phá hoại tài sản. Theo phản ánh từ chị Đ.Đ.N, chủ sở hữu chiếc Mercedes GLC200, chị này đi ăn tối tại nhà hàng, được nhân viên hướng dẫn đỗ xe trước một trung tâm tiếng Anh. Thời điểm đỗ xe, trung tâm này đã đóng cửa, nữ tài xế có để lại số điện thoại để liên hệ khi cần.

Sau khoảng 2 tiếng, chị N. quay lại, phát hiện xe bị bẻ gương, đập vỡ kính chắn gió, có nhiều vị trí bị dùng vật sắc nhọn cào xước. Nữ tài xế kiểm tra camera an ninh thì thấy hai phụ nữ được cho là chủ nhà đã gây ra hành vi nói trên.

Chị N. liên hệ với phía chủ nhà song nhận lại thái độ thiếu thiện chí, cho rằng lỗi do đã đỗ xe chắn cửa. Chị N. do đó trình báo sự việc đến công an, đồng thời mang xe đến gara và được thông báo tổng chi phí sửa chữa gần 120 triệu đồng.

Chiếc Mercedes GLC200 được cho là bị phá hoại khi đỗ trước cửa trung tâm tiếng Anh ẢNH: MXH

Vụ việc nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận, bởi đây không phải lần đầu xảy ra mâu thuẫn trong chuyện đỗ xe ô tô giữa tài xế và chủ nhà.

Nhiều ý kiến cho rằng cần lên án hành vi của chủ nhà, vì vỉa hè và lòng đường là do Nhà nước quản lý chứ không của riêng ai, dẫu tài xế có đỗ xe không đúng thì "sai với pháp luật chứ không ai có quyền hủy hoại tài sản"; ý kiến khác thì nêu quan điểm một phần lỗi từ phía chủ xe khi đỗ phương tiện trước cửa.

Lòng đường, vỉa hè do Nhà nước quản lý, không phải của chủ nhà

Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV vừa qua, khi xây dựng luật sửa đổi 10 luật về an ninh trật tự, từng có ý kiến đề nghị bổ sung quy định theo hướng nơi vỉa hè nhỏ, xe ô tô phải đỗ giữa 2 nhà dân để trống một lối, nơi có vỉa hè rộng có thể đỗ xe liên tục nhưng cách một đoạn khoảng 20 m để tạo một lối đi lại. Cũng có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về quyền của chủ nhà và người lái xe khi dừng, đỗ xe nơi công cộng ở vị trí trước cửa nhà dân.

Giải trình nội dung trên, Chính phủ cho rằng, để định lượng vỉa hè rộng hay hẹp sẽ rất khó khăn.

Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Công an tiếp tục phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu để có phương án sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Vẫn theo Chính phủ, việc dừng, đỗ xe đã được quy định tại điều 18 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Điều luật này quy định dừng xe là gì, đỗ xe là gì, tài xế khi dừng hoặc đỗ xe phải thực hiện ra sao, các vị trí không được dừng hoặc đỗ xe…

"Lòng đường, vỉa hè được sử dụng với mục đích chung, không thuộc quyền sở hữu, sử dụng của riêng tổ chức, cá nhân", Chính phủ khẳng định.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng văn phòng Luật sư Kết nối, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, cũng phân tích, vỉa hè, lòng đường, lề đường là bộ phận của kết cấu hạ tầng giao thông, do Nhà nước quản lý. Chủ nhà chỉ được sử dụng diện tích đất theo "sổ đỏ" đã cấp, thường là từ mép tường nhà trở vào.

Song, thực tế cho thấy, có không ít chủ nhà đang hiểu chưa đúng, cho là mình có quyền với cả phần vỉa hè, lòng đường phía trước cửa. Một số tự ý đặt biển cấm đỗ xe, chửi bới hoặc cản trở khi thấy người khác đỗ xe trước cửa. Thậm chí, có trường hợp vẽ bậy, tạt sơn, đập phá xe…

"Việc tự đặt biển cấm là không có giá trị bắt buộc, vì chỉ những biển báo do cơ quan có thẩm quyền ban hành, lắp đặt đúng quy chuẩn mới có hiệu lực pháp lý. Còn hành vi phá hoại xe, tùy tính chất, mức độ có thể bị xử lý về hành chính hoặc hình sự", luật sư nêu.

Nhiều chủ nhà tự ý đặt biển cấm để hạn chế ô tô của người khác đỗ trước khu vực cửa ẢNH: TUYẾN PHAN

"Mỗi bên ý thức một chút, sẽ không còn mâu thuẫn"

Để phân định rạch ròi đúng - sai không quá khó, bởi quy định pháp luật đã có. Vấn đề nhiều người quan tâm là làm sao dung hòa mối quan hệ giữa tài xế và chủ nhà, để hai bên đều cảm thấy vui vẻ thay vì đưa nhau ra pháp luật. Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng cho rằng, mấu chốt vấn là văn hóa đến từ cả hai phía.

Về phía chủ nhà, như đã phân tích ở trên, cần hiểu rõ quyền của mình đến đâu. Trường hợp ô tô đỗ trước cửa nhưng không có biển cấm dừng đỗ và không chắn hết lối ra vào, chủ nhà không có quyền cấm hoặc đuổi tài xế.

Trường hợp ô tô đỗ tại nơi có biển cấm, hoặc đỗ chắn hết lối ra vào nhà, chủ nhà có thể liên hệ với chủ xe (thông qua số điện thoại gắn trên xe), đề nghị họ di chuyển. Nếu không thể liên hệ chủ xe, chủ nhà có thể báo công an khu vực để nhờ can thiệp, hoặc quay phim, chụp ảnh phản ánh trên các ứng dụng trực tuyến của chính quyền địa phương.

"Trong mọi trường hợp, tuyệt đối không được tác động đến phương tiện. Không thể nói vì anh đỗ sai mà tôi có quyền phá hoại xe, đây là 2 hành vi hoàn toàn khác nhau", luật sư nói.

Về phía tài xế, trước khi đỗ xe cần quan sát có biển cấm hay không, đỗ ở vị trí đó có gây cản trở ra vào của chủ nhà không, nếu được thì nên có lời với phía chủ nhà. Đặc biệt, mỗi tài xế đều nên để lại số điện thoại trên xe, để người khác liên lạc khi có vấn đề, tránh tình huống "đỗ xong là xong, mặc kệ chuyện sau đó".

"Mỗi bên có ý thức cộng đồng một chút, ứng xử có văn hóa, thì mâu thuẫn sẽ không nảy sinh. Chỉ nên áp dụng pháp luật khi không còn cách nào khác", luật sư khuyến nghị.