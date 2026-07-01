Ô tô ít sử dụng, bao lâu nên thay dầu động cơ?

Cuộc đua giảm giá diễn ra rầm rộ trên thị trường ô tô những năm gần đây cùng sự hỗ trợ cho mua ô tô từ các ngân hàng, tổ chức tài chính… khiến việc sở hữu một chiếc ô tô hiện nay không còn quá khó. Đây cũng là một trong những lý do thúc đẩy doanh số bán ô tô tại Việt Nam liên tục tăng trưởng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay có không ít chủ xe mua ô tô nhưng rất ít khi sử dụng, chủ yếu gửi tại garage, bãi đỗ hoặc chỉ dùng vào những dịp cuối tuần, lễ tết.

Nhiều người mua ô tô nhưng làm việc gần nhà, con cái đi học không quá xe… do đó thường xuyên di chuyển bằng xe máy hoặc phương tiện công cộng, chỉ dùng ô tô khi đi xa hoặc đưa gia đình đi chơi cuối tuần.

Có không ít chủ xe mua ô tô nhưng rất ít khi sử dụng, chủ yếu gửi tại garage, bãi đỗ hoặc chỉ dùng vào những dịp cuối tuần, lễ tết Ảnh: B.H

Sở hữu chiếc Mitsubishi Xforce 2025, chị Hoàng Mỹ Phụng, ngụ tại một khu chung cư ở phường Cát Lái, TP.HCM cho biết: "Mua xe đã gần 1 năm nay nhưng cũng ít sử dụng. Chỗ làm việc ở trung tâm thành phố, không có bãi đỗ xe nên cũng rất ít khi tôi đi làm bằng ô tô. Chỉ thỉnh thoảng cuối tuần đi du lịch với bạn bè. Do đó, có khi đã đến kỳ bảo dưỡng nhưng xe vẫn chưa đi tới 5.000 km".

Không chỉ chị Phụng, một số gia đình sở hữu từ hai xe trở lên khiến quãng đường vận hành của mỗi xe không nhiều. Có những chiếc xe sau 6 tháng chỉ lăn bánh khoảng 3.000 - 4.000 km, thấp hơn rất nhiều so với chu kỳ bảo dưỡng nhà sản xuất khuyến cao, thông thường từ 5.000 - 10.000 km tùy từng dòng xe.

Chính vì vậy, nhiều chủ xe cho rằng nếu chưa đạt số kilomet theo khuyến cáo thì chưa cần thay dầu nhớt động cơ. Tuy nhiên, theo các kỹ thuật viên chuyên chăm sóc, bảo dưỡng ô tô đây là quan niệm chưa hoàn toàn chính xác. Vậy với những chiếc ô tô ít sử dụng, đâu là thời điểm phù hợp để thay dầu động cơ?

Dầu động cơ không chỉ xuống cấp theo quãng đường

Nhiều người cho rằng dầu động cơ ô tô chỉ hao mòn khi động cơ hoạt động. Tuy nhiên, thực tế loại dung dịch này cũng bị lão hóa, xuống cấp theo thời gian ngay cả khi xe ít sử dụng hoặc đỗ lâu ngày.

Dầu động cơ cũng có thể bị lão hóa, xuống cấp theo thời gian ngay cả khi xe ít sử dụng hoặc đỗ lâu ngày Ảnh: B.H

Trong quá trình vận hành, dầu nhớt có nhiệm vụ bôi trơn, làm mát, làm sạch và chống ăn mòn các chi tiết bên trong động cơ. Sau một thời gian, các chất phụ gia trong dầu sẽ dần mất tác dụng, độ nhớt thay đổi và khả năng bảo vệ động cơ suy giảm.

Với những chiếc xe thường xuyên đỗ lâu, hơi ẩm có thể tích tụ bên trong động cơ, làm dầu bị nhiễm nước hoặc oxy hóa nhanh hơn. Ngoài ra, việc khởi động xe trong những quãng đường ngắn, không đủ thời gian để động cơ đạt nhiệt độ làm việc tối ưu cũng có thể khiến nhiên liệu chưa cháy hết hòa lẫn vào dầu nhớt, làm giảm chất lượng dầu. Do đó, việc đánh giá thời điểm thay dầu động cơ không nên chỉ căn cứ vào số kilomet đã đi mà còn phải xem xét yếu tố thời gian sử dụng.

Bao lâu nên thay dầu động cơ đối với ô tô ít sử dụng?

Theo khuyến cáo của các nhà sản xuất ô tô, chu kỳ thay dầu động cơ thường được tính theo nguyên tắc "đến trước áp dụng trước". Nghĩa là chủ xe cần thay dầu khi đạt mốc quãng đường quy định hoặc khi đến thời hạn thời gian được khuyến cáo, tùy điều kiện nào đến trước.

Chủ xe cần thay dầu khi đạt mốc quãng đường quy định hoặc khi đến thời hạn thời gian được khuyến cáo, tùy điều kiện nào đến trước Ảnh: B.H

Thông thường, với các dòng xe du lịch phổ thông sử dụng dầu nhớt tổng hợp, thời gian thay dầu dao động từ 6 - 12 tháng. Một số mẫu xe đời mới có thể kéo dài hơn, tuy nhiên thông tin cụ thể cần tham khảo trong sổ tay hướng dẫn sử dụng của từng hãng xe. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu xe chỉ vận hành khoảng 3.000 - 4.000 km sau 1 năm sử dụng nhưng đã đến thời hạn bảo dưỡng theo thời gian, chủ xe vẫn nên thay dầu động cơ.

Trong trường hợp xe rất ít sử dụng, thường xuyên đỗ trong garage và chỉ chạy vài trăm kilomet mỗi tháng, nhiều chuyên gia kỹ thuật khuyến nghị nên thay dầu ít nhất mỗi năm một lần để đảm bảo khả năng bôi trơn và bảo vệ động cơ.

Chi phí thay dầu động cơ hiện nay chỉ chiếm một phần nhỏ so với tổng chi phí sử dụng ô tô. Tuy nhiên, nếu kéo dài thời gian thay dầu có thể dẫn đến nhiều hệ lụy như tăng ma sát giữa các chi tiết, động cơ vận hành kém hiệu quả, tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn và thậm chí phát sinh hư hỏng tốn kém. Bên cạnh việc thay dầu định kỳ, chủ xe ít sử dụng cũng nên duy trì thói quen khởi động và vận hành xe đều đặn mỗi tuần. Việc cho xe chạy trong khoảng 15 - 20 phút giúp dầu nhớt được luân chuyển, hạn chế tình trạng ẩm mốc, oxy hóa các chi tiết cơ khí cũng như duy trì trạng thái hoạt động của ắc-quy và các hệ thống điện.