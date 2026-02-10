3 sai lầm của người Việt khi thay dầu động cơ ô tô

Dầu máy hay còn gọi là dầu động cơ đóng vai trò then chốt trong quá trình vận hành ô tô. Việc thay dầu không đơn thuần là thay thế dung dịch bôi trơn mà còn giúp giảm mài mòn chi tiết máy, làm sạch cặn bẩn và tối ưu nhiệt độ vận hành. Dù vậy, vẫn có rất nhiều sai lầm trong quá trình thay dầu động cơ mà chủ xe thường mắc phải, có thể ảnh hưởng đến độ bền cơ khí.

Nhiều người không am hiểu thông số kỹ thuật, dẫn đến thay sai loại dầu máy cho ô tô ẢNH: B.H

Dưới đây là 3 sai lầm phổ biến khi thay dầu máy:

Sử dụng sai chủng loại dầu máy

Nhiều người thường phó mặc việc chọn dầu nhớt cho các garage sửa xe hoặc ưu tiên loại dầu rẻ tiền để tiết kiệm. Sai lầm này đến từ tâm lý cho rằng dầu máy chỉ là chất lỏng bôi trơn và mọi thương hiệu đều mang lại hiệu quả tương đương. Việc thiếu kiến thức về tiêu chuẩn kỹ thuật khiến người dùng tin theo tư vấn cảm tính thay vì căn cứ vào thông số chuyên môn.

Thay sai cấp độ nhớt của dầu máy có thể khiến các chi tiết kim loại trong động cơ nhanh mài mòn ẢNH: TN

Sử dụng dầu có cấp độ nhớt SAE hoặc tiêu chuẩn API không tương thích sẽ phá vỡ cấu trúc màng dầu bảo vệ bề mặt chi tiết cơ khí. Khi màng dầu quá mỏng hoặc quá đặc, ma sát giữa các chi tiết kim loại tăng cao, gây hiện tượng quá nhiệt và mài mòn hệ thống bạc đạn, piston... Hậu quả là động cơ giảm công suất, đối mặt nguy cơ hư hỏng nặng, có thể phải đại tu.

Do đó, cần đối chiếu chính xác thông số kỹ thuật được nhà sản xuất in trong sách hướng dẫn sử dụng hoặc trên nắp máy. Chỉ lựa chọn các dòng dầu nhớt từ thương hiệu uy tín có chỉ số trùng khớp với thiết kế riêng biệt của động cơ. Việc tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo kỹ thuật giúp duy trì áp suất dầu ổn định và tối ưu hóa khả năng bảo vệ trong mọi điều kiện vận hành.

Bỏ qua thay lọc dầu định kỳ

Quan niệm thay 2 - 3 lần dầu mới thay một lần lọc để tiết kiệm chi phí bảo trì vẫn tồn tại. Việc chưa rõ vai trò bộ lọc dẫn đến nhận định chi tiết này vẫn tốt nếu xe ít di chuyển. Cách đánh giá phụ tùng qua mắt thường thay vì số km vận hành thực tế là sai lầm cơ bản của nhiều chủ xe.

Nhiều khách hàng thường bỏ qua việc thay thế lõi lọc dầu mỗi khi bảo dưỡng ẢNH: C.T

Lọc dầu sau một chu kỳ hoạt động tích tụ mạt kim loại và cặn carbon sinh ra từ quá trình đốt cháy nhiên liệu. Khi lõi lọc tắc nghẽn, van an toàn mở khiến dầu bẩn chứa tạp chất chảy trực tiếp vào động cơ mà không qua lọc. Tình trạng dầu nhiễm bẩn tuần hoàn liên tục gây trầy xước thành xi-lanh, bạc đạn lót bên trong lòng máy.

Quy chuẩn bảo trì yêu cầu thay mới bộ lọc đồng bộ trong mỗi lần thay dầu máy để đảm bảo độ sạch cho hệ thống. Sử dụng lọc dầu chính hãng giúp duy trì khả năng làm sạch tạp chất và ngăn ngừa sự cố rò rỉ tại vị trí tiếp giáp đáy các-te.

Xả dầu khi động cơ đang ở trạng thái "lạnh"

Một số chủ xe có đồ nghề, tự thay dầu tại nhà thường xả dầu vào buổi sáng khi máy nguội hoặc sau khi xe dừng hoạt động từ lâu. Tuy nhiên, điều này vô tình bỏ qua đặc tính vật lý của dầu bôi trơn vốn thay đổi độ nhớt rõ rệt theo nhiệt độ.

Dầu máy khi "lạnh" có độ nhớt cao, đặc và bám dính vào các bề mặt chi tiết cũng như vách ngăn bên trong động cơ. Cặn bã và mạt sắt lắng đọng ở đáy các-te không thể thoát ra ngoài hoàn toàn nếu không có dòng chảy đủ mạnh. Việc xả dầu trong trạng thái này khiến lượng dầu cũ sót lại bên trong, ảnh hưởng tới lượng dầu mới thay thế.

Quy trình đúng yêu cầu khởi động động cơ chạy không tải từ 3 - 5 phút trước khi tiến hành xả bỏ dầu cũ. Nhiệt độ tăng giúp dầu loãng hơn, tạo dòng chảy nhanh để cuốn trôi tạp chất ra khỏi hệ thống bôi trơn. Đảm bảo dầu cũ được loại bỏ hoàn toàn giúp dầu mới phát huy tối đa công năng làm mát, bôi trơn và duy trì độ bền cho động cơ ô tô.