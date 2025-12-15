Khác biệt giữa dầu động cơ SAE 15W-40 và 5W-30, người dùng ô tô cần biết

Dầu động cơ là dung dịch quan trọng trên ô tô do đó cần được kiểm tra, thay thế định kỳ để giúp động cơ vận hành ổn định cũng như kéo dài tuổi thọ. Thay dầu động cơ là một trong những hạng mục cơ bản khi bảo dưỡng ô tô. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại dầu với ký hiệu khác nhau dù cùng một thương hiệu, nhà sản xuất… khiến không ít người dùng ô tô lúng túng trong việc lựa chọn.

Với hầu hết các dòng ô tô phổ thông hiện nay, khi chủ xe mang xe đi bảo dưỡng; các garage, trạm dịch vụ chính hãng thường tư vấn lựa chọn thay thế một giữa hai loại dầu có thông số SAE 15W-40 và SAE 5W-30. Mỗi loại dầu có đặc tính, ưu điểm riêng mà, chủ xe cần nắm rõ để tránh để có lựa chọn thay thế phù hợp.

Sử dụng chiếc Hyundai Accent đời 2024, anh Phan Tuấn Thành, ngụ phường Cát Lái, TP.HCM cho biết: "Xe còn thời hạn bảo hành nên tôi thường mang ra các xưởng dịch vụ của đại lý chính hãng để bảo dưỡng định kỳ. Với hạng mục thay dầu động cơ thường có hai lựa chọn dầu nhớt có thông số SAE 15W-40 và SAE 5W-30. Trong đó, loại dầu SAE 15W-40 thường có giá thấp hơn khoảng một nửa so với dầu 5W-30. Thật sự tôi cũng không rành lắm nên cũng rất phân vân, thường hỏi tư vấn dịch vụ của hãng để lựa chọn".

Thực tế, không chỉ anh Thành nhiều chủ xe vì không hiểu rõ thông số, sự khác biệt giữa hai loại dầu SAE 15W-40 và SAE 5W-30; do đó thường phân vân khi lựa chọn dầu động cơ để thay thế cho ô tô. Vì vậy, tùy vào điều kiện sử dụng, chủ xe cần nắm rõ các thông số này để có lựa chọn dầu nhớt phù hợp thay thế cho xe.

Ký hiệu SAE trên dầu động cơ ô tô nói lên điều gì?

Theo anh Lê Hồng Phú, kỹ thuật viên của một garage ô tô tại TP.HCM cho biết, ký hiệu SAE trên mỗi loại dầu nhớt động cơ ô tô xe máy là viết tắt của cụm từ Society of Automotive Engineers. Đây cũng là tiêu chuẩn do Hiệp hội Kỹ sư ô tô - một tổ chức quốc tế chuyên về phát triển các tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành công nghiệp ô tô thiết lập, được sử dụng để phân loại độ nhớt của các loại dầu nhớt hiện có trên thị trường.

Tiêu chuẩn SAE cho biết độ đặc loãng của dầu nhớt, giúp người tiêu dùng và kỹ thuật viên hiểu rõ về đặc tính độ nhớt của dầu nhớt. Trong khi đó, chữ cái "W" trong chuỗi ký hiệu thông số dầu động cơ là viết tắt của "Winter" (mùa đông), chỉ khả năng hoạt động của dầu ở nhiệt độ thấp.

Các số đầu tiên, đứng trước chữ W trong dải ký tự này thể hiện nhiệt độ môi trường mà dầu có thể giúp động cơ khởi động tốt. Nhiệt độ này được xác định bằng cách lấy con số đó trừ đi 35. Ví dụ, dầu nhớt 5W-30 giúp động cơ khởi động tốt ở nhiệt độ -30 độ C. Dầu 15W-40 giúp động cơ có thể khởi động ở nhiệt độ -20 độ C.

Trong khi đó, con số phía sau chữ W và dấu gạch ngang thể hiện độ nhớt của dầu, số càng lớn đồng nghĩa độ nhớt càng cao hay dầu càng đặc. Ví dụ, dầu nhớt 15W-40 sẽ có độ nhớt cao hơn, đặc hơn so với loại dầu 5W-30. Độ nhớt của dầu động cơ đốt trong có đặc tính thay đổi theo nhiệt độ, đặc hơn khi ở nhiệt độ phòng (khoảng 18 - 23°C) và loãng hơn khi ở nhiệt độ cao.

Tuỳ vào điều kiện sử dụng ô tô để lựa chọn loại dầu động cơ có thông số phù hợp

Thực tế cả hai loại dầu nhớt có thống SAE 15W-40 và 5W-30 đều có chức năng bôi trơn, giảm ma sát, cũng như làm mát các chi tiết bên trong động cơ khi hoạt động. Do đó, việc lựa chọn loại dầu nhớt nào sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đời xe, môi trường, điều kiện sử dụng cũng như khuyến cáo của các kỹ thuật viên sau khi đã kiểm tra xe…

Đầu tiên, có thể dựa vào đời xe cũ hay mới, số kilomet đã sử dụng nhiều hay ít để lựa chọn. Với các dòng ô tô đời mới, hay xe mới sử dụng vài chục ngàn kilomet người dùng có thể chọn dầu động cơ thông số SAE 5W-30. Loại dầu này có màng bôi trơn mỏng, giúp giảm ma sát và tiết kiệm nhiên liệu. Trong khi đó, dầu động cơ thông số SAE 15W-40 có độ nhớt cao hơn, tạo lớp màng bôi trơn dày, phù hợp với các loại xe ô tô đời cũ, hoạt động liên tục, chịu tải lớn.

Ngoài ra, nếu ô tô thường xuyên sử dụng ở những khu vực có khí hậu lạnh hoặc ôn hòa, dầu động cơ thông số SAE 5W-30 là lựa chọn phù hợp vì giúp động cơ dễ khởi động và giảm hao mòn khi máy còn "nguội". Ngược lại, với những khu vực có khí hậu nóng ẩm dầu SAE 15W-40 lại được khuyến nghị sử dụng cho các dòng xe chạy đường dài, thường xuyên chịu tải hoặc vận hành ở môi trường khắc nghiệt.

"Chủ xe nên tuân theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Nếu xe thường chạy trong đô thị, ít tải, dầu động cơ 5W-30 là lựa chọn hợp lý, giúp tiết kiệm nhiên liệu và vận hành êm ái. Ngược lại, nếu xe thường xuyên di chuyển đường dài, leo dốc, chở nặng hoặc dùng động cơ diesel, 15W-40 sẽ mang lại khả năng bảo vệ tối ưu hơn." Anh Lê Hồng Phú chia sẻ. Tuy nhiên, dù chọn loại dầu nào, người dùng cũng nên thay dầu định kỳ theo khuyến nghị của hãng (thường 5.000 - 10.000 km), đồng thời kết hợp thay lọc dầu để đảm bảo hiệu quả bôi trơn và làm mát động cơ.