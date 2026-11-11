Ô tô lao vào nhóm người đi bộ gần ga metro ở Los Angeles, 3 người chết

CNN dẫn thông báo từ Đơn vị Cảnh sát Los Angeles cho vụ một chiếc xe SUV màu trắng lao vào những người đi bộ xảy ra vào khoảng 18 giờ.

Cơ quan Cứu hỏa Los Angeles thông báo 3 người đã tử vong ngay tại hiện trường, và ít nhất 3 người được đưa đến các bệnh viện địa phương trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan này cũng cho hay hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ xe SUV lao vào nhóm người đi bộ nói trên.

Một xe tuần tra của Đơn vị Cảnh sát Los Angeles tại khu phố Brentwood thuộc Los Angeles (California, Mỹ) ngày 14.12.2025 Ảnh: AFP

Hình ảnh từ trên không do Đài KCAL (đơn vị liên kết với CNN) ghi lại cho thấy một chiếc xe SUV màu trắng nằm dưới một mái che màu xanh, dừng ngay cạnh lối vào ga tàu điện ngầm, với nhiều mảnh vỡ vương vãi xung quanh. Các xe cứu hỏa và xe cảnh sát đã phong tỏa giao lộ để xử lý vụ việc.

Trước đó, một chiếc xe lao vào đám đông ở khu East Hollywood trong thành phố Los Angeles vào sáng sớm 19.7.2025, khiến ít nhất 30 người bị thương, theo CNN. Video ghi lại vụ việc cho thấy nhiều người bị thương trên đường phố và vỉa hè đang được điều trị vết thương. Một số người được nhìn thấy đang được đưa đi bằng cáng trong khi cảnh sát phong tỏa khu vực.