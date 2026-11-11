    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Ô tô lao vào nhóm người đi bộ gần ga metro ở Los Angeles, 3 người chết

    Văn Khoa
    Văn Khoa
    Giới chức cho hay một chiếc xe SUV đã tông vào một nhóm người đi bộ gần lối vào ga tàu điện ngầm (metro) tại khu vực North Hollywood thuộc thành phố Los Angeles (Mỹ) vào ngày 10.11 (giờ địa phương).

    CNN dẫn thông báo từ Đơn vị Cảnh sát Los Angeles cho vụ một chiếc xe SUV màu trắng lao vào những người đi bộ xảy ra vào khoảng 18 giờ. 

    Cơ quan Cứu hỏa Los Angeles thông báo 3 người đã tử vong ngay tại hiện trường, và ít nhất 3 người được đưa đến các bệnh viện địa phương trong tình trạng nguy kịch.

    Cơ quan này cũng cho hay hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ xe SUV lao vào nhóm người đi bộ nói trên.

    Ô tô lao vào nhóm người đi bộ gần ga metro ở Los Angeles, 3 người chết - Ảnh 1.

    Một xe tuần tra của Đơn vị Cảnh sát Los Angeles tại khu phố Brentwood thuộc Los Angeles (California, Mỹ) ngày 14.12.2025

    Ảnh: AFP

    Hình ảnh từ trên không do Đài KCAL (đơn vị liên kết với CNN) ghi lại cho thấy một chiếc xe SUV màu trắng nằm dưới một mái che màu xanh, dừng ngay cạnh lối vào ga tàu điện ngầm, với nhiều mảnh vỡ vương vãi xung quanh. Các xe cứu hỏa và xe cảnh sát đã phong tỏa giao lộ để xử lý vụ việc.

    Trước đó, một chiếc xe lao vào đám đông ở khu East Hollywood trong thành phố Los Angeles vào sáng sớm 19.7.2025, khiến ít nhất 30 người bị thương, theo CNN. Video ghi lại vụ việc cho thấy nhiều người bị thương trên đường phố và vỉa hè đang được điều trị vết thương. Một số người được nhìn thấy đang được đưa đi bằng cáng trong khi cảnh sát phong tỏa khu vực.

    Tin liên quan

    Xe lao vào đám đông tại Berlin, 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương

    Xe lao vào đám đông tại Berlin, 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương

    Ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương do một chiếc xe hơi lao vào tại quận Charlottenburg ở phía tây Berlin (Đức) ngày 8.6.

    Xe lao vào trại hè học sinh tại Mỹ, 4 người thiệt mạng

    Xe lao vào đám đông ở Los Angeles, 30 người bị thương

    Khám phá thêm chủ đề

    Ô tô lao vào nhóm người đi bộ gần ga metro Los angeles Ga Metro Mỹ

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận