Ô tô mới mua bị trộm 4 bánh xe: Nghi phạm gần nhà bị hại

Liên quan vụ ô tô mới mua đậu trên vỉa hè bị trộm 4 bánh xe, ngày 26.3, tin từ Công an P.7 (TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu) cho biết, nghi phạm Trần Chiêu Bình (26 tuổi, ngụ P.3, TP.Bạc Liêu) đã ra đầu thú. Công an đang tạm giữ hình sự Bình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi phạm Trần Chiêu Bình cùng tang vật tại Công an P.7, TP.Bạc Liêu ẢNH: TRỌNG NGUYỄN

Theo Công an P.7, khoảng 7 giờ ngày 25.3, đơn vị nhận được tin báo của anh M.V.U (ngụ đường Võ Thị Sáu, P.3, TP.Bạc Liêu) về việc ô tô điện 5 chỗ mới mua (chưa có biển số) bị mất trộm 4 bánh xe. Thời điểm mất trộm, xe đậu trên vỉa hè đường Trần Huỳnh, đoạn trước Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm, thuộc P.7, TP.Bạc Liêu.

Theo trình bày của anh U., xe này anh mới mua để làm chạy taxi. Tối 24.3, do nhà có việc riêng nên anh điều khiển xe đến lề đường Trần Huỳnh, đoạn trước Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm đậu tạm. Sau đó phát hiện bị kẻ gian lấy trộm 4 bánh xe.

Công an ghi nhận hiện trường xe ô tô bị mất 4 bánh xe ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Tiếp nhận tin báo, Công an P.7 nhanh chóng đến hiện trường thu thập dấu vết, đồng thời trích xuất các camera an ninh khu vực xảy ra vụ mất trộm. Qua đó, xác định Trần Chiêu Bình có dấu hiệu nghi vấn nên vận động gia đình khuyên nghi phạm đến công an đầu thú. Sau đó, Bình đến Công an P.7 đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Bước đầu, Bình khai nhận, sau khi lấy trộm 4 bánh xe, Bình đem đến một bãi đất trống thuộc P.2, TP.Bạc Liêu cất giấu. Từ lời khai của Bình, lực lượng công an đã thu hồi được 4 bánh xe trao trả lại cho bị hại. Đáng chú ý, nhà Bình gần nhà anh U. và cả hai quen biết nhau.

Vụ trộm 4 bánh xe ô tô nêu trên đang được Công an P.7, TP.Bạc Liêu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.