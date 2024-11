Tổ phó quản lý chợ lấy trộm 155 tờ vé số của người bán dạo

Ngày 25.11, ông Nguyễn Văn Tám, Chủ tịch UBND P.Tân Hội (TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã cho thôi việc đối với bà D.T.S, Tổ phó Tổ quản lý chợ Tân Hội, vì có hành vi lấy trộm vé số của người bán dạo. Công an P.Tân Hội đang củng cố hồ sơ xử lý bà S. theo quy định của pháp luật.

Chợ Tân Hội nơi xảy ra sự việc ẢNH: NAM LONG

Theo Công an P.Tân Hội, khoảng 8 giờ ngày 21.11, đơn vị tiếp nhận tin trình báo của bà Trần Thị Mua (54 tuổi, ngụ cùng địa phương) về việc bị mất trộm cọc vé số 155 tờ khi đang bán dạo tại chợ Tân Hội (P.Tân Hội, TP.Vĩnh Long).

Tiếp nhận tin báo, Công an P.Tân Hội vào cuộc xác minh và xác định bà S. có liên quan nên mời về trụ sở để làm rõ.

Hình ảnh bà S. lấy trộm cọc vé số của người bán dạo được camera an ninh ghi lại ẢNH: CẮT TỪ CAMERA

Tại cơ quan công an, bà S. thừa nhận hành vi lấy trộm vé số; đồng thời khắc phục hậu quả bằng cách mua lại cọc vé số 155 tờ nêu trên.

"Công an P.Tân Hội đang gửi yêu cầu tra cứu tàng thư của bà S. xem có tiền án, tiền sự hay chưa. Nếu có sẽ lập hồ sơ chuyển Công an TP.Vĩnh Long thụ lý theo thẩm quyền, còn không sẽ đề xuất xử phạt vi phạm hành chính hành vi lấy trộm vé số theo quy định của pháp luật", đại diện Công an P.Tân Hội cho biết thêm.