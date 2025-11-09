Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Ô tô nhập về Việt Nam 'hãm phanh', xe xuất xứ Thái Lan, Indonesia chiếm 65%

Hoàng Cường
Hoàng Cường
09/11/2025 11:35 GMT+7

Bất chấp sức mua vẫn trên đà hồi phục, lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam giảm nhẹ trong tháng 10.2025, trong đó ô tô sản xuất, lắp ráp từ Thái Lan, Indonesia chiếm đa số, ô tô Trung Quốc tiếp tục gia tăng.

Trái với sự hồi phục về sức mua trên thị trường ô tô lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng 10 vừa qua lại sụt giảm. Ô tô từ các nước Đông Nam Á vẫn chiếm đa số nhưng đã có sự thay đổi, trong khi số lượng ô tô Trung Quốc về Việt Nam vẫn đang có xu hướng gia tăng.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô "hãm phanh" bất chấp sức mua ô tô vẫn tăng trưởng

Xu hướng người Việt mua sắm ô tô ưa chuộng các mẫu ô tô nhập khẩu hơn xe lắp ráp trong nước vẫn tiếp tục diễn ra trong những tháng qua. Tuy nhiên, sức mua liên tục biến động khiến các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô phải "hãm phanh" để tránh tình trạng cung vượt cầu cùng áp lực xe tồn kho khi thời gian bán hàng đang dần trôi về giai đoạn cuối năm.

Ô tô nhập khẩu về Việt Nam 'hãm phanh', xe xuất xứ Thái Lan, Indonesia chiếm 65% - Ảnh 1.

Sức mua liên tục biến động khiến các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô phải "hãm phanh" để tránh áp lực tồn kho

Ảnh: B.H

Theo số liệu mới nhất từ Cục Hải quan, trong tháng 10.2025, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 16.343 xe ô tô nguyên chiếc các loại với giá trị kim ngạch đạt gần 431 triệu USD. So với tháng liền trước, lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam ít hơn 952 xe, tương đương mức giảm 5,5%, dù vậy giá trị kim ngạch nhập khẩu lại tăng 7,3%. Như vậy, sau khi tăng trưởng trong tháng 9, lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam đã giảm trong tháng 10.2025. Đáng chú ý, đây là một trong những tháng ghi nhận số lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam ít nhất tính từ đầu năm đến nay.

Điều này cho thấy xu hướng "hãm phanh" của các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô tại Việt Nam trong những tháng gần đây. Dù vậy, điều này cũng không quá khó hiểu, bởi theo Trưởng bộ phận bán hàng của một đại lý xe Mỹ tại TP.HCM lý giải: "Sức mua trên thị trường liên tục biến động. Các hãng xe, đại lý phân phối cũng thận trọng hơn trong việc tính toán nhu cầu thị trường giai đoạn cuối năm trước khi đặt hàng từ các nhà máy sản xuất để tránh tình trạng dồn hàng tồn kho, nhất là khi thời gian bán hàng năm nay chỉ còn gần 2 tháng nữa sẽ kết thúc."

Gần 65% ô tô nhập khẩu về Việt Nam từ Thái Lan, Indonesia

Tương tự những tháng trước đây, dù ô tô nhập khẩu vào Việt Nam biến động về số lượng cũng như giá trị, tuy nhiên ô tô nhập khẩu từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong tổng lượng ô tô mới nhập khẩu vào Việt Nam tháng 10.2025.

Tuy nhiên, Thái Lan đã vượt qua Indonesia để trở thành quốc gia cung ứng ô tô nhiều nhất cho thị trường Việt Nam trong tháng 10.2025. Số liệu từ Cục Hải quan cho thấy lượng ô tô sản xuất từ Thái Lan làm thủ tục thông quan vào Việt Nam trong tháng 9.2025 đạt 5.249 xe, tương đương 107,5 triệu USD. So với tháng trước đó ô tô nhập khẩu từ Thái Lan tăng 970 xe. Ngoài các mẫu xe thuộc dòng SUV 7 chỗ, xe bán tải hay sedan hạng D… ô tô từ Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng qua còn có thêm mẫu BYD Seal 5.

Ô tô nhập khẩu về Việt Nam 'hãm phanh', xe xuất xứ Thái Lan, Indonesia chiếm 65% - Ảnh 2.

Ô tô từ Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng qua còn có thêm mẫu BYD Seal 5

Ảnh: B.H

Trong khi đó, ô tô nhập khẩu từ Indonesia sau nhiều tháng liên tiếp tăng trưởng đã sụt giảm còn 5.219 xe, tương đương giá trị nhập khẩu 77,1 triệu USD. Như vậy, ô tô nhập khẩu từ Indonesia dù sụt giảm nhưng chỉ ít hơn 30 xe so với ô tô nhập từ Thái Lan. Ngoài các mẫu mã quen thuộc thuộc dòng xe cỡ nhỏ hạng A, MPV 5+2 chỗ ngồi… còn có mẫu Suzuki Fronx thuộc dòng SUV đô thị.

Có thể thấy, số lượng ô tô nhập khẩu từ Indonesia gần không chênh lệch quá lớn so với xe nhập từ Thái Lan, tuy nhiên giá trị bình quân của ô tô Thái Lan nhập về Việt Nam cao hơn đáng kể so với xe từ Indonesia.

Ô tô nhập khẩu về Việt Nam 'hãm phanh', xe xuất xứ Thái Lan, Indonesia chiếm 65% - Ảnh 3.

Cộng dồn 10 tháng đã qua của năm 2025, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 171.364 xe ô tô các loại

Ảnh: Chí Tâm

Ô tô Trung Quốc nhập khẩu về Việt Nam tiếp tục tăng về số lượng cũng như giá trị trong tháng 10.2025. Cụ thể, lượng ô tô xuất xứ Trung Quốc vào Việt Nam đạt 4.452 xe, tăng 357 xe so với tháng 9.2025. Giá trị ô tô Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam cũng tăng lên mức 156,9 triệu USD. Ngoài các dòng xe thương mại, còn có xe du lịch sử dụng động cơ đốt trong, xe hybrid, plug-in hybrid, ô tô điện.

Số lượng sụt giảm trong tháng 10.2025 nhưng cộng dồn 10 tháng đã qua của năm 2025, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 171.364 xe ô tô các loại với tổng giá trị gần hơn 3,85 tỉ USD, tăng 20% về số lượng và tăng 31% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

