Ô tô ồ ạt giảm giá, người Việt mua xe thương hiệu nào nhiều nhất?

Tháng 8.2023 cũng là thời điểm có phần lớn thời gian trùng với tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng Ngâu, tháng cô hồn. Theo thói quen của thị trường ô tô Việt Nam, trong khoảng thời gian tháng Ngâu, người Việt thường giảm mua sắm ô tô do các quan niệm kiêng cử… Chính vì vậy, ngay từ khi bước vào tháng 8.2023 các nhà sản xuất, phân phối ô tô tiếp tục tăng lực vào cuộc đua giảm giá xe.



Nhiều mẫu ô tô lắp ráp trong nước vốn đã hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ vẫn được nhà sản xuất, đại lý áp dụng chương trình giảm giá thông qua nhiều hình thức như hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ còn lại hay các gói hỗ trợ tài chính. Trong khi đó, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc được phía đại lý giảm tiền mặt hoặc hỗ trợ đến 100% lệ phí trước bạ.

Tháng Ngâu, ô tô dù có "đại hạ giá" cũng khó bán Bá Hùng

Tuy nhiên, thực tế những gì diễn ra trên thị trường cho thấy, ở thời điểm hiện tại ô tô dù có "đại hạ giá" cũng khó bán khi tình hình kinh tế vĩ mô vẫn còn nhiều khó khăn, lạm phát có chiều hướng gia tăng khiến người dân vẫn thắt chặt chi tiêu.

Số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy, trong tháng 9.2023, tổng doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc VAMA chỉ đạt 22.540 xe, giảm 9% tương đương gần 2.200 so với tháng 7.2023. Trong bối cảnh VinFast thay đổi thời gian công bố kết quả bán hàng từ hàng tháng sang hàng quý, tính cả lượng doanh số bán ô tô của Hyundai, tổng lượng ô tô mới tiêu thụ tại Việt Nam trong tháng 8.2023 cũng chỉ đạt 25.685 xe các loại, giảm hơn 6.000 xe so với tháng 7.2023.

Doanh số Toyota 3922 Kia 3309 Hyundai 3145 Mazda 3032 Ford 2795 Mitsubishi 2418 Honda 1431 THACO Truck 1106 Suzuki 894 Isuzu 687

Theo số liệu được Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của VAMA và TC Motor – đơn vị lắp ráp, phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam, trong tháng 8.2023 các dòng xe Nhật, xe Hàn tầm giá dưới 900 triệu đồng áp dụng ưu đãi lệ phí trước bạ, giảm giá…được người Việt chọn mua nhiều nhất.

Trong đó, Toyota dẫn đầu thị trường với 3.922 xe bán ra, tăng hơn 100 xe so với tháng 7.2023. Đây cũng là hãng xe duy nhất trong Top 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 8.2023 duy trì được mức tăng dương về mặt doanh số. Toyota Corolla Cross vẫn là mẫu xe Toyota hút khách nhất khi đã có gần 1.700 xe đến tay khách hàng trong tháng 8.2023. Trong khi đó Vios tiếp tục gây thất vọng khi chỉ bán được gần 300 xe.

Toyota Corolla Cross vẫn là mẫu xe Toyota hút khách nhất khi đã có gần 1.700 xe đến tay khách hàng trong tháng 8.2023 Bá Hùng

Hyundai rơi xuống vị trí thứ 3 khi chỉ bán được 3.145 xe, giảm tới 890 xe so với tháng 7.2023. Accent vẫn là mẫu xe Hyundai hút khách nhất nhưng trước áp lực cạnh tranh trên thị trường, doanh số mẫu xe này chỉ đạt hơn 1.000 chiếc. Kia chiếm vị trí thứ 2 từ tay Hyundai, các dòng xe Hàn do THACO AUTO lắp ráp, phân phối đạt doanh số 3.309 xe, giảm 261 xe so với tháng 7.2023. Bộ đôi Kia Sonet và Seltos trở thành những dòng xe Kia bán chạy nhất tháng 8.2023.

Mazda vươn lên vị trí thứ 4 nhờ sự thăng hoa của mẫu Mazda CX-5. Trong tổng số, 3.032 xe xe Mazda đến tay khách hàng Việt Nam trong tháng 8.2023, CX-5 chiếm hơn 50% doanh số. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Ford (2.795 xe), Mitsubishi (2.418 xe). Đáng chú ý, từ tháng 8.2023 VinFast không công bố doanh số bán hàng theo tháng, theo đó hãng xe điện thương hiệu Việt chuyển sang công bố theo quý.

Mazda vươn lên vị trí thứ 4 nhờ sự thăng hoa của mẫu Mazda CX-5 THACO

Cộng dồn 8 tháng đã qua của 2023, người Việt đã mua sắm tổng cộng gần 235.000 xe ô tô các loại, tuy nhiên vẫn thấp hơn khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tính cả lượng xe thương mại Hyundai đang tạm dẫn đầu trong cuộc đua doanh số với 35.919 xe, tuy nhiên Toyota đang bám sát ngay sau thương hiệu xe Hàn khi tổng doanh số bán xe Toyota đạt 34.372 xe.