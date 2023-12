Ô tô tăng ưu đãi giảm giá, thị trường khởi sắc dịp cuối năm

Sau giai đoạn trầm lắng, thị trường ô tô Việt Nam đang cho thấy tín hiệu khởi sắc khi các nhà sản xuất cũng như đại lý ô tô tăng mức ưu đãi, đại hạ giá để xả hàng khi thời gian bán hàng của năm 2023 đang trôi về những tháng cuối.



Doanh số ô tô tại Việt Nam năm 2022 kỷ lục, Toyota và Hyundai lại "đua song mã"



Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, ô tô giảm giá có thể chưa đủ sức hấp dẫn để khách hàng chi tiền mua xe. Tuy nhiên, ô tô "đại hạ giá" giảm cả trăm triệu đồng lại ít nhiều kích thích tâm lý mua sắm của khách hàng. Trong tháng 11 vừa qua, cùng với việc trình làng nhiều mẫu mã mới, các nhà lắp ráp, phân phối ô tô cũng tăng mức giảm giá, ưu đãi với nhiều dòng xe thông qua hình thức tặng phụ kiện, hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ và giảm lãi suất vay cho khách mua xe. Chính điều này đã góp phần vực dậy sức mua trên thị trường ô tô.

Sức mua ô tô hồi phục trong giai đoạn thị trường "chạy nước rút" Bá Hùng

Số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy, trong tháng 11.2023, tổng doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc VAMA chỉ đạt 27.953 xe các loại, tăng 10% tương đương khoảng 2.600 xe so với tháng 10.2023.

Trong đó, ô tô du lịch chiếm 22.451 xe tăng 14%; xe thương mại chiếm 5.318 xe, giảm 5% so với tháng 9.2023; xe thương mại đạt 184 xe tăng 30% so với tháng trước đó. Xét theo nguồn gốc xuất xứ, ô tô lắp ráp trong nước chiếm 18.092 xe, tăng 10%; xe nhập khẩu nguyên chiếc chiếm 9.861 xe, tăng 10% so với tháng trước đó. Tính cả lượng ô tô của Hyundai bán ra, tổng lượng ô tô mới tiêu thụ tại Việt Nam trong tháng 11.2023 đạt đạt 35.933 xe tăng 3.106 xe tương đương 8,7% so với tháng 10.2023.

Lượng tiêu thụ ô tô du lịch tăng 14% so với tháng trước đó Bá Hùng

Như vậy, không chỉ lấy lại nhịp tăng trưởng, đây cũng là tháng có doanh số bán hàng cao nhất tính từ tháng 3.2023 đến nay. Mức tăng chủ yếu tập trung ở dòng ô tô du lịch dưới 9 chỗ, cho thấy thói quen tăng mua sắm ô tô của người Việt vẫn không thay đổi bất chấp tình hình kinh tế khó khăn hơn những năm trước.

Bên cạnh đó, để tránh tình trạng tồn kho và "chạy" doanh số… động thái "giảm giá, xả hàng"của các nhà sản xuất, đại lý phân phối cũng kích thích tâm lý mua sắm ô tô của khách hàng. Để tránh tình trạng xe 2023 tiếp tục tồn kho sang năm 2024, nhiều đại lý buộc phải tăng mức giảm giá xe để thu hút khách hàng mua xe.

Xe Hyundai được người Việt ưa chuộng và chọn mua nhiều nhất Bá Hùng

Sức mua hồi phục giúp doanh số bán của hầu hết các thương hiệu ô tô đang kinh doanh tại Việt Nam đều tăng trưởng. Trong đó, Hyundai vẫn là thương hiệu ô tô được người Việt ưa chuộng và chọn mua nhiều nhất. Hãng xe Hàn đã bán ra tổng cộng 7.980 xe, tăng 522 xe so với tháng 10.2023. Toyota có bước tiến đáng khích lệ với 5.833 xe bán ra, tăng gần 1.800 xe so với tháng trước đó. Đây cũng là thương hiệu ô tô có tỷ lệ tăng trưởng doanh số cao nhất trên thị trường ô tô Việt Nam tháng 11.2023.

Thị trường ô tô Việt Nam năm 2022 có gì nổi bật?



Kia đạt doanh số bán ra tới 4.138 xe trong tháng 11.2023, tăng 118 xe so với tháng 10.2023. Ford với 3.922 xe bán ra đã vươn lên vị trí thứ 4, đẩy Mazda xuống thứ 5. Cuộc đổi ngôi cũng diễn ra ở hai vị trí tiếp theo giữa hai thương hiệu xe Nhật là Mitsubishi và Honda. Trong đó, Honda với 2.525 xe bán ra, vượt qua Mitsubishi (đạt 2.517 xe) để chiếm vị trí thứ 6.

Cộng dồn 11 tháng đã qua của 2023, các thành viên VAMA đã bán ra thị trường tổng cộng 263.249 xe ô tô các loại Bá Hùng

Cộng dồn 11 tháng đã qua của 2023, các thành viên VAMA đã bán ra thị trường tổng cộng 263.249 xe ô tô các loại, vẫn thấp hơn khoảng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà sản xuất, phân phối ô tô dự báo, những tín hiệu lạc quan sẽ tiếp tục đến với thị trường ô tô Việt Nam trong tháng cuối năm, tuy nhiên toàn ngành khó có thể đạt được doanh số bán hàng như năm ngoái, thậm chí lượng ô tô mới bán ra trong năm nay sẽ thấp hơn từ 20 - 25% so với năm ngoái.