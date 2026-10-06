Ô tô tích hợp nhiều công nghệ, chi phí sửa chữa ngày càng gia tăng

Cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nhà sản xuất ô tô đang góp phần tạo ra những chiếc ô tô đời mới tích hợp hàng loạt công nghệ, tính năng hiện đại. Từ trải nghiệm lái, đến sự thoải mái, tiện nghi của tài xế cũng như hành khách đang được các hãng xe áp dụng nhiều công nghệ để tạo sức hấp dẫn, nhất là trong thời đại số như hiện nay. Tuy nhiên, theo một báo cáo mới đây, tất cả công nghệ này đang đẩy chi phí sửa chữa ô tô tăng cao.

Số liệu từ Ngân hàng dự trữ liên bang St.Louis thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố mới đây cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 1.2029 đến 8.2026, chi phí sửa chữa trung bình với ô tô đã tăng tới 60%.

Trong khoảng thời gian từ tháng 1.2029 đến 8.2026, chi phí sửa chữa trung bình với ô tô tăng tới 60% Ảnh: PORSCHE

Nói về lý do khiến chi phí sửa chữa ô tô đang ngày càng tăng cao, ông Ralph Czeisler, một thợ sửa chữa ô tô ở Brooklyn, New York, Mỹ chia sẻ với CNBC rằng, hầu hết việc sửa chữa ô tô hiện đại đều cần đến máy tính xách tay và phần mềm. Một số máy tính xách tay được dành riêng cho một thương hiệu cụ thể, và phần mềm đó hầu như chỉ có sẵn dưới dạng đăng ký trả phí.

Các gói đăng ký, có thể kéo dài vài giờ hoặc vài năm, làm tăng thêm độ phức tạp, chi phí cho ngành kinh doanh sửa chữa ô tô hiện đại. "Tôi có nhiều máy tính dành cho các loại xe nội địa, xe châu Á, châu Âu, và điều đó khiến chi phí đầu tư rất tốn kém. Mỗi năm họ đều có những thay đổi, và chi phí ngày càng tăng", ông Czeisler chia sẻ. Chi phí này đang được chuyển sang người tiêu dùng, trong khi các cửa hàng nhỏ hơn đơn giản là không thể gánh nổi khoản chi phí ngày càng tăng.

Chi phí sửa chữa va chạm liên quan đến hư hỏng các bộ phận thuộc hệ thống ADAS đã tăng 37,6% Ảnh: CARSCOOP

Không chỉ việc sửa chữa các hệ thống, chức năng phức tạp bị ảnh hưởng trên ô tô. Khi lợi nhuận đang trở thành một tiêu chí quan trọng trong ngành công nghiệp ô tô, ngay cả những dịch vụ đơn giản nhất cũng bị tác động. Ví dụ, việc thay dầu có thể bị đội thêm tới 75 USD. Bởi vì phần mềm để truy cập vào máy tính và thiết lập lại chu kỳ thay dầu có thể có giá cao.

Một số công nghệ, chẳng hạn như hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS), hiện đã được luật pháp quy định bắt buộc, khiến người tiêu dùng phải chi trả nhiều hơn khi gặp sự cố và cần sửa chữa. Một nghiên cứu năm 2023 của Hiệp hội Ô tô Mỹ cho thấy chi phí sửa chữa va chạm liên quan đến hư hỏng các bộ phận thuộc hệ thống ADAS đã tăng 37,6%.

Việc thay thế kính chắn gió trước đây chỉ đơn giản là thay một tấm kính mới và tính phí nhân công. Nhưng hiện nay, nhiều mẫu ô tô được trang bị camera phía sau kính chắn gió cho hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) và camera này cần được hiệu chỉnh sau khi thay thế. Máy hiệu chỉnh có giá 28.000 USD, máy tính có giá 12.000 USD, đó là chưa kể đến chi phí cho các bảng mạch dành riêng cho từng mẫu xe.

Nhiều mẫu ô tô được trang bị camera phía sau kính chắn gió cho hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) và camera này cần được hiệu chỉnh sau khi thay thế Ảnh: BÁ HÙNG

Việc tự sửa chữa hệ thống ADAS có thể khiến các garage phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu xảy ra sự cố hoặc hoạt động không chính xác. Đầu năm nay, General Motors (GM) đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với bất kỳ ai có ý định sửa chữa các tính năng ADAS trên xe của hãng bằng phụ tùng bên ngoài và nghiêm cấm tuyệt đối việc sử dụng phụ tùng cũ hoặc được tân trang lại khi sửa các mẫu xe Chevrolet, Buick, GMC và Cadillac.

Từ năm 2014, các nhà sản xuất ô tô và các xưởng sửa chữa ô tô đã thống nhất về việc chia sẻ thông tin để đảm bảo các cửa hàng sửa chữa nhỏ có quyền truy cập vào tất cả công cụ và thông tin cần thiết để sửa chữa ô tô hiện đại. Tuy nhiên, những thỏa thuận này không giải quyết được vấn đề chi phí phát sinh và không giới hạn mức phí mà nhà sản xuất có thể tính cho các cửa hàng sửa chữa nhỏ để được tiếp cận thông tin đó. Kết quả là chi phí tăng cao đối với người tiêu dùng. Và gánh nặng lớn đặt lên vai những người đang cố gắng duy trì hoạt động của những chiếc xe này.