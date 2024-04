Ô tô Trung Quốc Aion Y về Việt Nam, tham vọng cạnh tranh VinFast VF 7

Aion Y Plus là cái tên xa lạ với khách hàng Việt Nam, dù vậy đây cũng là một thương hiệu có tên tuổi tại Trung Quốc, hiện đã phân phối chính hãng tại thị trường Thái Lan.



Theo nhiều nguồn tin, Aion hiện đã có đại lý đặt tại Việt Nam, dòng xe Y Plus của hãng hiện đã cập bến Việt Nam nhưng chưa mở bán chính thức. Bên cạnh đó, hãng xe Trung Quốc này còn có một mẫu sedan chạy bằng điện cũng được đưa về Việt Nam đợt này.

Aion Y định vị ở phân khúc xe MPV chạy bằng điện cỡ C

Về kích thước tổng thể, Aion Y Plus có chiều dài 4.535 mm, rộng 1.870 mm, cao 1.650 mm. Chiều dài cơ sở 2.750 mm, ngắn hơn VinFast VF7 (2.840 mm), do vậy không gian bên trong có thể hạn chế hơn.



Dù kích thước ngang ngửa nhưng dường như Aion Y Plus trông giống một chiếc MPV hơn, trong khi VinFast VF 7 là mẫu crossover mang hơi hướng coupe. Nhìn chung, Aion Y Plus có công năng sử dụng giống VinFast VF e34 nhưng cao cấp hơn một chút.

Aion Y Plus chỉ có một động cơ duy nhất với công suất ngang VinFast VF e34 và VF 6

Kích cỡ ngang VinFast VF 7 nhưng Aion Y Plus chỉ có sức mạnh ngang tầm VF e34 hay VF 6 với công suất động cơ 150 - 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 225 Nm, tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 8,5 giây. Xe sử dụng cấu hình một động cơ thay vì hai như VinFast VF 7.

Chiếc ô tô điện Trung Quốc này trang bị bộ pin lithium iron phosphate (pin LFP) 63,2 kWh do Aion tự nghiên cứu và phát triển, cho phép xe di chuyển 490 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn CLTC. Phiên bản 550 Ultra sử dụng pin 68,3 kWh, giúp sạc gia tăng quãng đường di chuyển lên mức 550 km. Do chỉ sử dụng một động cơ duy nhất nên phạm vi di chuyển của Aion Y Plus cao hơn VinFast VF 7 là điều dễ hiểu.

Chật vật tìm đất sống, xe Trung Quốc vẫn quyết tâm thâm nhập thị trường Việt Nam

Tại Thái Lan, hai phiên bản Aion Y Plus phân phối trên thị trường gồm 490 Elite và 550 Ultra có giá lần lượt 1.069.900 baht (khoảng 710 triệu đồng) và 1.299.900 baht (khoảng 864 triệu đồng). Hiện chưa rõ, Aion Y Plus định giá bán bao nhiêu tại Việt Nam, nhưng chưa có hệ thống trạm sạc sẽ là rào cản lớn với người dùng khi muốn tiếp cận ô tô điện phổ thông này.